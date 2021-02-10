Симферополь, , 10:15 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о том, что в случае сохранения благоприятной эпидемиологической обстановки, в регионе к 1 марта могут быть сняты оставшиеся меры ограничений, связанные с пандемией коронавируса. Он заявил об этом 10 февраля в ходе заседания оперативного штаба по COVID-19.

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«Если у нас динамика такая (положительная) будет, мы к 1 марта откроем сферы деятельности остальные, которые на сегодняшний день у нас закрыты. В том числе те предприятия, которые занимались организацией досуговых мероприятий», — сказал он.

В то же время, Аксенов указал, что действие режима ношения защитных масок на территории Крыма, в лучшем случае, продолжится до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за 9 февраля на территории Крыма было зарегистрировано 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.