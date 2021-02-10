Горно-Алтайск, , 09:34 — REGNUM В Республике Алтай отменён ряд мер, принятых из-за угрозы коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, оперативный штаб разрешил открыться муниципальным ярмаркам во всех районах за исключением столицы Горно-Алтайска.

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"Ярмарки разрешено проводить с соблюдением всех необходимых противоэпидемических правил — социальной дистанции и масочного режима», — отметили в правительстве.

При этом республиканская ярмарка всё ещё остаётся под запретом из-за сохраняющихся ограничений на проведение массовых мероприятий.

Кроме того, решением оперштаба разрешено возобновить работу в очном режиме организациям дополнительного образования для групп до десяти человек. Также тренировки возобновляются в спортивных организациях для групп до 20 человек.