Зачистка банковского рынка активно продолжалась весь 2020 год. Ведомство Эльвиры Набиуллиной почти ежемесячно отзывало лицензии у проштрафившихся «игроков», а кто-то сдавал их сам, пытаясь уйти «своими ногами». ИА REGNUM проанализировало основные тенденции в этом сегменте, веяния, составив «книгу памяти» банков, покинувших рынок в этом году.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

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Напомним, за 2019 год, по данным регулятора, лицензии были отозваны у 28 российских банков против 55 в 2018 году. В целом же за период с 2013 по 2018 год лицензии лишились более 400 российских банков.

2020 год не стал исключением. По подсчётам ИА REGNUM, лицензии были аннулированы и отозваны как минимум у 23 банков из разных субъектов Федерации, но больше всех процесс затронул Московский регион. Лишились игроков банковского сегмента также Саратовская, Московская области, Кабардино-Балкария, Карелия, Хакасия, Санкт-Петербург и Тува.

«Нэклис-Банк»

Оздоровление рынка продолжилось сразу же, как закончились новогодние каникулы, — 10 января 2020 года лишился лицензии первый банк. Это был «Нэклис-Банк», который по размеру активов занимал 249-е место. На тот момент у банка Натальи Касперской был договор на доставку пенсий по Москве и Московской области.

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Тогда же, в январе, список потерь продолжили московский банк «Промышленно-финансовое сотрудничество», которому вменяли «сомнительные операции», и АО «Нижневолжский коммерческий банк» (НВКБанк) из Саратовской области. Последний принадлежал ко второй сотне по размеру активов. Закончился январь уходом АО «Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк «Апабанк», у которого более 70% кредитного портфеля состояло из проблемных ссуд.

НВК Банк

Сомнительные операции и бои акционеров: ЦБ РФ попрощался с «ПФС-банком»

Февраль-апрель 2020 года на фоне объявленной в марте пандемии коронавируса прошли тихо — ликвидировались и банкротились те кредитно-финансовые организации, которых лишили лицензий до этого. А уже 27 мая ЦБ РФ аннулировал лицензию на банковские операции у московского ООО «Морган Стэнли Банк». Банк входил в топ-300.

Летом зачистка продолжилась, да так, что за один из дней в чёрном списке оказалось сразу четыре организации. В целом за лето 2020 года регулятор вывел из банковского сегмента девять юрлиц, из которых в Москве — шесть. Осенью под зачистку попали ещё пять банков, а за декабрь 2020 года «сдали» лицензии четверо их коллег.

Среди заметных веяний 2020 года, как и 2019-го, были попытки бывших топ-менеджеров и акционеров «отвоевать» лицензии, но все судебные дела завершались победой Центробанка России. Арбитраж признавал действия законными, банк банкротили и начиналась процедура формирования реестра, расчёта с кредиторами, включая распродажу активов. И вот тут-то и обнаружилось другое характерное явление — из некоторых банков к тому моменту успевали вывести активы. Происходило это чаще всего по стандартной схеме: через кредитование компаний-однодневок или не ведущих хозяйственную деятельность, замещение активов «бумагами», которые ничего не стоят. Среди банков, чьи лицензии отозвали, часть была поймана на сомнительных операциях, в том числе по выводу средств за пределы России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Парочке банков, а именно — московскому «ФинТеху» и карельской «Онеге», которые по размеру активов были на 241-м и 308-м месте соответственно, пришлось расплатиться лицензиями за непрозрачные операции, которые были направлены на обслуживание организаторов нелегальных азартных онлайн-игр, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. И опять же снова фигурировал вывод средств за рубеж. Банки лишились лицензий 11 декабря 2020 года, но банкротные иски к ним пока не поданы.

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Примечательным признаком уходящего года стали и «дублеты». ЦБ РФ лишал лицензий парами. К примеру, 4 декабря он отозвал её у «Евроазиатского инвестиционного банка» из Москвы и аннулировал у муниципального «Дом-банка» из Подмосковья. Или вот, 9 октября 2020 года потеряла сразу два карманных банка — «Майский» и «Прохладный» — семья бывшего депутата парламента Кабарино-Балкарии Хасана Дешева.

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Самым урожайным в 2020 году выдалось 24 июля 2020 года, когда покинули ряды сразу четыре банка из топ-450 — АО «Народный банк», ООО КБ «Невастройинвест» из Санкт-Петербурга, ООО «Центрально-Азиатский» из Хакасии, московский акционерный коммерческий банк «Ресурс-траст».

Банк «Ресурс-траст»

Эксперты считают, что «подчищение» банковской сферы продолжится, но основной этап уже прошёл и резкого роста отзываемых лицензий в 2021 году ожидать уже не стоит.

В марте 2020 года рейтинговое агентство «Эксперт РА», рассчитавшее индекс «здоровья банковского сектора», заявило, что в зоне повышенного риска находятся 38 российских банков. Как минимум с 23 банками за этот год уже попрощались.