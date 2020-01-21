21 января 2020 | Время чтения 5 мин

Второй банк за январь 2020 года лишился лицензии. И снова в деле фигурируют сомнительные транзитные операции.

Анастасия Степанова, , 06:13 — REGNUM Январь 2020 года для банковской системы России начался с потерь. Помимо банка Натальи Касперской «Нэклис», остался без лицензии и коммерческий банк «Промышленно-финансовое сотрудничество», входивший в топ-350. ИА REGNUM проанализировало, что же случилось в ПФС-Банке, и выяснило, что после смены состава акционеров несколько лет назад в судах велись бурные «баталии» за корпоративный контроль.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отзыв лицензии

17 января 2020 года Центробанк России официально сообщил, что ПАО «Коммерческий банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-Банк), на тот момент занимавшее по размеру активов 348 место в стране, лишается лицензии. Основанием стало не только неоднократное нарушение банковского законодательства, но и то, что банк «в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций». Нарушения федеральных законов, за которые регулятор неоднократно наказывал ПАО, в причинах также фигурировали.

До ликвидации банка или его банкротства, управлять им будет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

О банке и владельцах

«ПФС-Банк» работает в своей сфере с июля 1993 года. Примечательно, что 27 декабря 2019 года у ПАО был изменён размер уставного капитала — с 260 025 000 до 310 025 000 рублей.

Банк, имеющий филиал в Омске, был учреждён шестью юрлицами — ООО «РДА-Крит» (банкрот, владелец — ООО «ПФС-Траст»), ООО «Олвасс» (ликвидировано в июле 2019 года), ООО «Детско-юношеская спортивная школа «Латинский квартал» (ликвидировано), ООО «Аристей-проф» (принадлежит ООО «ПФС-Финанс» и ООО «Фория-плюс»), омским ООО «Гилос траст» (основной владелец — ООО «ПФС-Инвест») и ООО «Авис+» из Московской области.

На 31 декабря 2019 года основными акционерами банка являются омский бизнесмен Константин Петренко с долей 23,4875% (доля увеличилась в ноябре 2019 года, ранее было порядка 19,5%), Игорь Газин (председатель правления) — доля чуть более 4%. По данным ЦБ РФ, на 3 декабря 2019 года доли в банке также имели супруга Петренко — Ольга, которой принадлежало 6,09%, ООО «Аристей Проф» — 8,38% (конечные бенефициары — Евгений Мальцев, Алексей Колясин и Яна Синицына), Андрей Севагин — 8,38%, омское ООО «Промышленный железнодорожный транспорт» (конечный владелец — Вячеслав Серемин) — доля 8,35% и прочие лица с меньшими долями.

В деле банка не обошлось без корпоративных споров. В 2013 году группа из 11 юридических и физических лиц подала иск к ряду компаний, в том числе и из числа первоначальных учредителей, и физлицам «о признании права собственности на акции, об истребовании из чужого незаконного владения, об аннулировании записи в реестре акционеров, обязании внести запись в реестр акционеров». Иск был возвращён заявителям, но споры не прекратились.

Так в мае 2014 года один из учредителей — ООО «РДА-Крит» пыталось неудачно через суд оспорить созыв внеочередного собрания. А в феврале 2019 года арбитраж Москвы по иску Анны Ермаковой обязал «РДА-Крит» исполнить договор купли-продажи акций от 2012 года и передать истице 50 тыс. обыкновенных бездокументарных именных акций «ПФС-Банка» стоимостью по 1 тыс. рублей каждая.

В 2014 году также, к примеру, оспаривалось избрание гендиректора, продажа акций. А компания «Олвасс» и ряд соучредителей банка в 2013—2016 годах судились с теперь уже бывшим председателем правления ПФС-Банка Андреем Хатиным и рядом новых акционеров, требуя восстановления «корпоративного контроля путём расторжения договоров купли-продажи акций и обязании предъявить регистратору документы». В 2013 году даже дошло до ареста акций пока длился спор за корпоративный контроль. И это были далеко не единственные конфликты между акционерами.

Финансовая ситуация

Если судить по финансовой отчётности банка за девять месяцев 2019 года, то «ПФС-банк» ставил в качестве приоритетного направления «увеличение кредитного портфеля». За рассматриваемый период чистая ссудная задолженность увеличилась на 355 539 000 рублей, составив 1 105 259 00 рублей — 67% от всех активов банка. В отчёте отмечалось, что «основное увеличение произошло за счёт уменьшения объёма вложений в торговые ценные бумаги».

На 1 октября 2019 года кредитный портфель банка на 55,3% состоял из кредитов юрлицам — 580 166 тыс. рублей, из которых 91% заемщиков — представители малого и среднего бизнеса. Основные заёмщики — из Московской, Омской, Брянской, Калужской областей и Москвы.

На долю физлиц приходилось 469 941 тыс. рублей. За девять месяцев выросло число кредитов, выданных гражданам на покупку жилья на первичном рынке — на 45,5%, или на 69 144 тыс. рублей. Порядка 88% кредитов физлицам — это жилищные и ипотечные.

«По сравнению с началом отчетного года сумма кредитов юридических и физических лиц, кроме кредитных организаций, увеличилась на 279 405 тыс. рублей или 36,3% и составила 1 050 107 тыс. рублей», — уточняется в документах.

География заёмщиков-физлиц гораздо обширнее и, помимо перечисленных регионов, в банке кредитовались жители Пензенской, Иркутской, Орловской, Кемеровской областей, Чувашии и других регионов России.

Интересный факт: 16 января 2020 года должно было пройти заседание совета директоров банка, на котором планировали решить вопрос по одобрению четырёх кредитов.

На 1 октября 2019 года «основным источником формирования ресурсной базы банка продолжают являются средства физических лиц, привлечённые во вклады и на текущие счета 78,1%, средства клиентов юридических лиц на расчётных счетах 21,6%». Но точное количество пострадавших от краха банка, пока неизвестно.