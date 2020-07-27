27 июля 2020 | Время чтения 5 мин

За один день Центробанк России лишил лицензий четыре российских банка. Среди них — два банка из Москвы, один из Абакана и один из Санкт-Петербурга.

Анастасия Степанова, , 05:58 — REGNUM За сутки Центробанк России отозвал и аннулировал лицензии у четырёх банков. Следующим шагом для двух из них будет или принудительная ликвидация, или же банкротство. ИА REGNUM выяснило, чьи активы получили чёрную метку от регулятора.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

24 июля 2020 года пресс-служба ЦБ РФ сообщила о лишении лицензий сразу у четырёх банков из топ-450.

Банк из Абакана

Приказом регулятора у коммерческого банка ООО «Центрально-Азиатский» из Абакана (Хакасия), созданного в августе 1994 года, была аннулирована лицензия. К тому моменту организация занимала по размеру активов 418-е место в России.

Ещё в январе 2020 года на сайте банка сообщалось, что он изменит свой статус на микрофинансовую компанию. В мае закрылся сочинский филиал банка, а в июле единственный учредитель ООО принял решение о ликвидации. В ЦБ РФ поступило ходатайство об аннулировании лицензии. И так как банк был участником системы страхования вкладов, его вкладчики смогут рассчитывать на выплату до 1,4 млн рублей.

Банк был учреждён производственно-строительным комплексом «Монолит», но в марте 2006 года произошла смена собственников. Новым главой совета директоров стал депутат Законодательного собрания Краснодарского края Азат Асатуров, который на тот момент возглавлял госучреждение «Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья» Минтранса РФ.

К моменту аннулирования лицензии единственным владельцем банка была Галина Бикмеева. Она владеет тремя активами в Хакасии и Краснодарском крае, а также работает как индивидуальный предприниматель в сфере аренды недвижимости.

Ей принадлежат ООО «Сельскохозяйственная оптово-розничная база «Дары Кубани», небольшая доля в компании Мидехата Бикмеева — ООО «Нефтесбыт» (оптовая продажа топлива), которое в свою очередь владеет ООО «Южмолинвест». Помимо этого, Галина, Мидехат и Михаил Бикмеевы являются учредителями фонда «Возрождения казачества», созданного в 2003 году.

Банк «Ресурс-траст»: в системе страхования не состоял

Решение о добровольной ликвидации принял и московский акционерный коммерческий банк «Ресурс-траст», занимавший 396-е место в банковской системе РФ.

Банк не был участником системы страхования вкладов, потому рассчитывать на выплаты от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» клиентам не приходится.

«Ресурс-траст» был создан в октябре 1994 года. На сайте компании отмечалось, что размер собственных средств у него был 430 млн рублей. АО оказывало полный комплекс банковских услуг, включая кредитование малого и среднего бизнеса, а основными клиентами банка были представители «металлургической отрасли, авиаремонтные и авиасервисные предприятия, в том числе аэропорты и авиакомпании, агентства недвижимости, туристические и рекламные агентства, строительные, торговые, транспортные организации и страховые компании».

Главой правления был Сергей Зуев (имел более 6% акций). На начало января 2019 года в банке доля в 66,02% в уставном капитале принадлежала члену правления Сергею Мулину. Ещё 26,69% имело ЗАО НПО «Авиатехнология», находившееся под контролем братьев Мулиных, а также члена совета директоров Сергея Аронова и главы совета директоров банка Павла Ханчина.

По открытым данным, за первый квартал 2020 года финансовый результат банка был со знаком минус (минус 17,8 млн рублей). На сегодня официальный сайт банка недоступен.

«Невастройинвест»: ликвидация или банкротство?

Третий банк, чья лицензия была отозвана, — это ООО «Невастройинвест» из Санкт-Петербурга, который к этому моменту был на 349-м месте по размеру активов. Вот только активы у банка на 70% кредитного портфеля состояли из низкокачественных ссуд. Более того, огромная часть ссуд представляла собой займы для юрлиц из числа компаний, аффилированных с собственником банка.

Причиной отзыва лицензии стали нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также проведение сомнительных транзитных операций, которые связаны «с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам».

Банк был создан в июне 1992 года, имел филиал в Дагестане.

Руководителем числится Валерий Савельев. Основной владелец банка — Николай Александров, которому принадлежит доля более 70%. Александров является владельцем активов в Санкт-Петербурге, Псковской области и был владельцем ликвидированной ООО «УК «Метрострой». По открытым данным, в 2019 году он стал фигурантом уголовного дела о растрате крупной суммы при строительстве пятой линии метро от станции «Международная» до станции «Южная». Александров — президент российской федерации хоккея на траве.

Помимо Александрова, доли в компании имеют Газимагомед Газимагомедов (в активе — несколько фирм в сфере недвижимости) — 29,76%, Рашид Газиев — 0,13%, Ариф Алиев — 0,08%. Небольшая доля также есть у федерального государственного бюджетного учреждения «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Дагестана».

«Народный банк» из топ-300

Замыкает чёрный список регулятора АО «Народный банк» из Москвы, который был на 297-м месте по размеру активов в РФ. Ему вменяется предоставление услуг, которые в несколько раз превышали размер собственных средств, а также наличие существенных объёмов непрозрачных операций «с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц». Информация о последних направлена в правоохранительные органы.

Банк, созданный в январе 1993 года, был участником системы страхования вкладов, поэтому его клиенты смогут рассчитывать на страховые выплаты — до 1,4 млн рублей.

Основным акционером «Народного» является Станислав Кузнецов — член совета директоров. Ему принадлежит доля в 71,05%.