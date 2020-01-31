Москва, , 09:58 — REGNUM Лишившиеся лицензии сегодня, 31 января 2020 года, АО «Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк «АПАбанк» за два месяца до этого закрыло свой допофис в Мытищинском районе Подмосковья, а примерно за неделю до краха у него сменился руководитель. Временным исполняющим обязанности главы правления была назначена бывший директор «Авторейдлайн» Ольга Чечетина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, банк, учреждённый в июне 1993 года, завышал стоимость имущества, чтобы скрыть своё реальное положение, нарушал профильное законодательство, а свыше 70% его кредитного портфеля состояло из проблемных ссуд. 31 января 2020 года у банка, занимавшего по размеру активов 369-е место в банковской системе РФ, была отозвана лицензия и назначена временная администрация. Банк не был участником страховой системы, потому вкладчики не смогут рассчитывать на страховые выплаты до 1,4 млн рублей от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

30 января 2020 года, то есть за сутки до отзыва лицензии, налоговый орган внёс в ЕГРЮЛ данные о новом топ-менеджере АО. 22 января обязанности председателя правления временно возложили на Ольгу Чечетину. На сайте банка уточняется, что она получила образование в Хабаровске, работала в 2014—2015 годы главой одного из отделов ЗАО «Солид Банк», в 2016—2019 годы была региональным менеджером по развитию бизнеса ООО «Бест Эквипмент», а также была генеральным директором ООО «Авторейдлайн» с 2016 по октябрь 2019 года. В «АПАБАНК» Чечетина пришла в ноябре 2019 года, став членом правления, а потом замглавы правления. В конце ноября 2019 года банк заявил об открытии отделения во Владивостоке.

О собственниках банка последняя открытая информация была обнародована в июле 2015 года. Тогда 19% акций банка было в собственности Илоны Портных, которая на тот момент была председателем правления.