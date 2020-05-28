Москва, , 09:01 — REGNUM Банк России с 27 мая аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Морган Стэнли Банк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

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Отмечается, что банк сам направил в ЦБ РФ ходатайство о своей добровольной ликвидации. В кредитной организации будет назначена ликвидационная комиссия.

По величине активов «Морган Стэнли Банк» занимал 279 место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин считает, что оздоровление банковского сектора необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков.

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