8 декабря 2020 | Время чтения 5 мин

Эксперты спрогнозировали, что в течение ближайших четырёх кварталов в России лицензии могут отозвать у 35 банков. В начале декабря 2020 года по двум банкам прогноз сбылся.

Анастасия Степанова, , 05:50 — REGNUM Ведомство Эльвиры Набиуллиной продолжило чистку финансовых рядов — ещё два банка лишились лицензий. И, если акционеры «Дом-банка» самостоятельно заявили о ликвидации, то «Евроазиатский инвестиционный банк», вероятнее всего, пойдёт по пути банкротства. ИА REGNUM выяснило, кто лишился «карманных банков» в начале декабря 2020 года.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в конце ноября 2020 года эксперты спрогнозировали, что в России в течение ближайших четырёх кварталов лицензии могут отозвать у 35 банков.

Прогноз начал сбываться уже 4 декабря 2020 года. В один день была аннулирована лицензия «Дом-банка» и отозвана у «Евроазиатского инвестиционного банка». Обе кредитные организации московского региона работали с 90-х годов.

О судьбе «Дом-банка»

Муниципальный коммерческий «Дом-банк» работал на рынке Московской области с 1995 года, но ведёт свою историю с 1993 года, когда администрация Домодедовского района и ещё десяток предприятий городского округа приняли решение о создании собственного банка. В феврале 1995 года муниципальный банк получил лицензию. Перед кредитной организацией поставили задачу — «быть финансовым гарантом плановой реализации муниципальных программ».

Пережив дефолт 1998 года, банк удержался на плаву, и в 2001 году трансформировался из ООО в ОАО. А уже в 2005 года он вошёл в систему страхования вкладов.

По итогам 2019 года, МКБ «Дом-банк» получил чистую прибыль 2,549 млн рублей, что на 87% меньше, чем по итогам 2018 года. При этом основными операциями, оказавшими наибольшее влияние на изменение финансового результата, были валютно-обменные.

В заключении по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности кредитной организации отмечалось, что активы банка относительно 2018 года снизились на 24,5%, составив 1759 044000 рублей.

МКБ «Дом-банк»

«Чистая ссудная задолженность снизилась за отчётный год на 24%, снижение составило 463 719 тыс. рублей. Привлечённые средства клиентов снизились на 551 894 тыс. рублей или 31% и составили 1 250 167 тыс. рублей», — уточняется в документе.

За девять месяцев 2020 года ситуация в банке, где работают около 300 сотрудников, ухудшилась, и 15 октября 2020 года на общем собрании акционеров было принято решение о добровольной ликвидации. Уточнялось, что до аннулирования лицензии банк работал в обычном режиме и клиенты могли «забрать свои денежные средства в удобной и привычной для них форме».

К моменту аннуляции лицензии 4 декабря 2020 года банк по размеру активов был на 384-м месте в РФ. Кому же он принадлежал?

На конец сентября 2020 года, акционерами банка были — председатель правления Семен Немировский, владевший 24,52% обыкновенных акций. Ещё 16,34% было у администрации городского округа Домодедово Московской области, 7,97% — у ЗАО «Московский областной строительный трест №11» (конечные собственники — депутат Совета Домодедово Владимир Шокуров и Татьяна Шокурова). Также долю в 23,96% имел Иосиф Сааков, который в выписке ЕГРЮЛ с 30 ноября 2020 года числится и. о председателя правления банка. В активе Саакова — участие в создании дачного некоммерческого партнерства «Ясенево». Среди соучредителей был и Немировский.

Банк же выступал соучредителем ЗАО «Нефтехимтрейд», которое просуществовало с 2000 по ноябрь 2010 года, и было ликвидировано.

Евроазиатский инвестиционный банк: о собственниках

Если «Дом-банк» принял решение самостоятельно, то ООО КБ «Евроазиатский инвестиционный банк» лишился лицензии принудительно в тот же день.

ООО КБ «Евроазиатский инвестиционный банк»

Банк, который работал с июня 1994 года, к моменту отзыва лицензии был по размеру активов на 312-м месте в банковской системе России, но при этом с 2017 года был «преимущественно убыточен».

В официальном сообщении регулятора отмечалось, что план восстановления финансовой устойчивости юрлица, который подавался в ЦБ РФ, неоднократно направлялся на доработку, так как расписанные в документы мероприятия «признавались недостаточными и нереализуемыми». Отметил регулятор и неудовлетворительное качество управления, а также «вовлеченность основного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний в судебные разбирательства».

«Евроазиатский инвестиционный банк»

По данным ЕГРЮЛ, банк на декабрь 2020 года принадлежал семье Джуссоевых — Альберту и Альбине.

Альберт Джуссоев, владеющий в инвестбанке 67% доли, имеет ещё девять активов в Москве, Подмосковье и Тульской области. В их числе — АО «Руснефтегаз», где он выступал соучредителем, а также работающие в сфере недвижимости — ООО «Горный комлекс», ООО «Владыкино», строительное ООО «ДФГ» и работающее в сфере гостиничного бизнеса — ООО «Золотой город». Упомянутые компании и банк выступали в качестве третьих лиц в судебном деле, по иску поданному ООО «Группа компания «Стройпрогресс» к Альберту Джуссоеву. Речь шла об обращении взыскания на имущество. В деле уточнялось, что с бизнесмена, как с бывшего руководителя «Стройпрогресса», были взысканы убытки по девяти судебным делам. Общая сумма удовлетворенных исков составляла более 213,515 млн рублей. Помимо этого, в рамках спора заявлялось требование об обращении взыскания на доли в уставных капиталах фирм, принадлежавших ответчику. Производство по делу было прекращено в августе 2020 года.

Но ещё в январе 2020 года та же компания «Стройпрогресс» подала банкротный иск к бизнесмену. По существу вопроса спор не рассмотрен, заседание отложено на 3 марта 2021 года

Выплаты страхового возмещения бывшим клиентам обоих банков в размере до 1,4 млн рублей «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обещает начать не позднее 18 декабря 2020 года.