Москва, , 05:47 — REGNUM В зоне повышенного риска в 2020 году находятся 38 российских банков, говорится в материалах российского рейтингового агентства «Эксперт РА», рассчитавшего индекс «здоровья банковского сектора» на предстоящий период.

Вместе с тем, индекс в целом по банковской сфере улучшился: в 2018 году он составлял 89%, в 2019-м — 90,5%. Такое повышение эксперты связывают с уменьшением количества отзывов лицензий у банков.

«Рост индекса обусловлен статистикой дефолтов кредитных организаций за 2019 год, с учётом которой осуществляется сопоставление вероятностей дефолта банкам на основе их фактических или вероятных уровней рейтинга», — объяснили в агентстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году Агентство по страхованию вкладов направило на страховые выплаты вкладчикам проблемных банков более 100 млрд рублей.

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