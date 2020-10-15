15 октября 2020 | Время чтения 3 мин

В Кабардино-Балкарии в один день на два банка стало меньше. Кто покинул ряды банкиров?

Анастасия Степанова, , 07:34 — REGNUM В первой половине октября 2020 года рынок банковских услуг покинули ещё два региональных банка, которые нарушали профильное законодательство. И оба они базировалось в Кабардино-Балкарии. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежали «лопнувшие» банки.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отзыв лицензий

Банки с романтичными названиями «Майский» и «Прохладный» остались без лицензии в один день — 9 октября 2020 года. Регулятор отозвал лицензии за нарушение профильного законодательства.

ООО «Банк «Майский» на тот момент занимало 350-е место по размеру активов в банковской сфере РФ, а ООО «Банк «Прохладный» — 348-е. Свои названия кредитные организации получили по городам базирования — Майский и Прохладный. Оба банка были участниками системы страхования, потому их вкладчики смогут рассчитывать на выплаты до 1,4 млн рублей.

Претензии Центробанка России к «Майскому» среди прочего включали также то, что проверки выявили «случаи фиктивного погашения ссудной задолженности» для «сокрытия реального уровня просроченной задолженности и искусственного формирования процентных доходов». Все сведения о противоправных деяниях были направлены в правоохранительные органы, потому вполне возможно, что дело о ликвидации пойдёт рука об руку с уголовным.

С банком «Прохладный» история примерно такая же. В его кредитном портфеле свыше 70% составили проблемные ссуды. Более того, регулятор заявил, что «Прохладный» проводил «схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности».

Банк «Прохладный»

О «Прохладном» и его владельцах

«Прохладный» был создан в одноимённом городе Кабардино-Балкарии в ноябре 1990 года. На октябрь 2009 года размер его уставного капитала составлял 91 млн рублей.

По открытым данным, за первые семь месяцев 2020 года банк получил убыток почти 70 млн рублей.

Контролирующим акционером банка с долей 99,88% был Хасан Дешев — бывший депутат парламента республики. Избирался от «Единой России».

В активе Дешева на сегодня ещё несколько компаний в республике — торговое ООО «Стройпрохладный», 0,2% доли в ООО «Фрукты-овощи КБР» по выращиванию семечковых и косточковых культур. Последним Дешев владеет совместно с Валентином Пшиничниковым.

Также Дешев был соучредителем ОАО «Прохладное», которое было создано для выращивания зерновых культур в мае 2009 года путём преобразования одноимённого ФГУП. Компания имела филиал в Ставропольском крае. Вторым соучредителем выступало Минобороны России, чьё ФГУП и было преобразовано. ОАО на сегодня является банкротом.

«Прохладное» также является совладельцем ООО «Лесное», вторым собственником которого с долей 50% выступает Беслан Хасанович Дешев. Компания занимается выращиванием однолетних культур.

Дешевы также были владельцами предприятия по производству кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины — ООО «Капитал-Инвест». 12 октября 2020 года оно было признано банкротом.

ООО «Капитал-Инвест»

Возвращаясь к банку «Прохладный». Среди его владельцев отметились Роман Пономаренко, Зинаида Черноиванова, Сергей Богомолов и Александр Заруцкий. Последний — соучредитель и президент местной общественной организации «Олимпийский совет».

Председателем правления банка был Мурат Тутуков.

О «Майском» и его владельцах

Банк «Майский» был учрежден в декабре 1991 года. Его уставный капитал — 182 млн рублей.

Единственным акционером банка являлось к моменту отзыва лицензии ОАО «Республиканская база снабжения «Прохладненское». По данным с сайта ЦБ РФ, конечными бенефициарами этой компании были Аслан, Зарита Дешевы и Арида Кажарова — дочь Зариты Дешевой и сестра Аслана Дешева. Судя по всему, банк «Майский» также имел отношение к семье бывшего депутата.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Врио председателя правления банка с конца сентября 2020 года числился Мурат Пшуков. Он является совладельцем ООО «Бизнес-центр Майский». Среди собственников также Марьят Пшукова, Игорь Куянцев и Олег Кушхов. Уставный капитал этой компании составляет 11 млн рублей, фирма работает в сфере недвижимости.