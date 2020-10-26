Демографическая ситуация на Дальнем Востоке оставляет желать лучшего. По итогам 2019 года только два региона показали естественный прирост населения — Якутия и Чукотка. Больше всего населения потеряло Приморье, на втором месте — Амурская область. Цифры рождаемости не перекрывают показатели смертности. Власти заявляют о большом количестве мер поддержки семей с детьми, но они не приводят к демографическому взрыву. В «богатых» регионах перечень мер поддержки семей с детьми довольно обширный. Другой вопрос, что не всегда эти меры действенно улучшают демографию. А в некоторых регионах либо способы поддержки семей с детьми введены для галочки, либо чиновники, придумавшие их, оторваны от реальности.

Пабло Пикассо. Нищий старик с мальчиком (фрагмент). 1903

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В обзоре ИА REGNUM — меры поддержки семей с детьми в регионах Дальнего Востока.

Камчатский край

На Камчатке меры поддержки семей начинают действовать с 12-й недели беременности. В крае женщины, ожидающие рождение ребёнка, получают специальную выплату для обеспечения полноценного питания. С 1 января 2020 года она составляет 1504 рубля. Женщины из малоимущих семей получают выплату на питание увеличенную — 2402 рубля. Эту выплату уже после родов получают матери, кормящие грудью, до достижения ребёнком годовалого возраста.

Также власти Камчатки позаботились о полноценном питании детей с рождения до трёх лет. На это ежемесячно выплачиваются пособия по следующей схеме:

Семьи, постоянно проживающие на Камчатке, при рождении первого ребёнка получают единовременную выплату в сумме 44 198 рублей. Жители Корякского и Алеутского районов из малообеспеченных семей получают при рождении детей дополнительную единовременную денежную выплату в сумме 3,5 тыс. рублей.

На краевой материнский капитал на Камчатке право имеют семьи, постоянно проживающие в регионе не менее трёх лет. Он предоставляется при рождении первого ребёнка женщине, состоящей в браке и родившей в возрасте от 19 до 25 лет, родившей второго ребёнка, родившей или усыновившей третьего или последующего ребёнка. Также на него могут рассчитывать мужчины, которые являются единственным усыновителем третьего или последующего ребёнка. С 1 января 2020 года сумма краевого материнского капитала на Камчатке составляет: при рождении первого ребенка — 124 329 рублей, второго ребёнка — 184 985 рублей, третьего ребёнка — 147 952 рубля, четвертого ребёнка — 222 550 рублей, пятого ребёнка — 295 904 рубля, шестого и последующего ребёнка — 370 501 рубль.

Fred974 Новорожденный

Многодетные семьи помимо перечня федеральных льгот на Камчатке получают 200 рублей на каждого ребёнка, обучающегося в школе, сузе или вузе, компенсации на оплату проезда в общественном транспорте городского, пригородного и межмуниципального сообщения. На дополнительное лекарственное обеспечение детям из многодетных семей в возрасте до шести лет ежемесячно выплачивается 100 рублей. Родителям из многодетной семьи каждому на дополнительное лекарственное обеспечение выплачивается 400 рублей. Многодетные родители, которые уже вышли на пенсию, могут получить компенсацию на изготовление и ремонт зубных протезов в сумме до 30 тыс. рублей.

Также многодетные семьи Камчатки получают ежегодно 4,5 тыс. рублей для сборов ребёнка в школу. Эти деньги можно потратить на покупку школьной и спортивной одежды, школьно-письменных принадлежностей.

Среди иных мер поддержки семей с детьми на Камчатке также предусмотрено обеспечение лекарствами детей до трёх лет, детей из многодетных семей в возрасте до шести лет, детей-инвалидов. Родителям компенсируется часть платы за детский сад: на первого ребёнка 20%, на второго — 50%, на третьего и последующих — 70%.

Обучающимся в школах детям из многодетных, малообеспеченных, отнесённых к КМНС семей, а также детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в длительном лечении, из числа беженцев и вынужденных переселенцев, положена на Камчатке один раз в год компенсация на приобретение школьно-письменных принадлежностей в сумме 2,5 тыс. рублей. Эта же категория детей обеспечивается бесплатным питанием ежедневно на сумму 224,90 рубля.

Обучающиеся в сузах и вузах из семей из числа КМНС на Камчатке могут получить возмещение на оплату учёбы. Его размер зависит от доходов семьи и успеваемости студента. Также для коренных малочисленных народов предусмотрена компенсация стоимости проезда к месту поступления на учёбу.

Учреждения культуры Камчатского края также предоставляют многодетным семьям льготные билеты на посещение музеев, театров, центров творчества.

Дети из многодетных семей, дети сироты, одарённые дети, занявшие призовые места в различных конкурсах и соревнованиях, на Камчатке могут получить бесплатные туристические услуги: вертолетно-пешеходные экскурсии, этнографические экскурсии, морские экскурсии по Авачинской бухте, экскурсии к вулканам, экскурсии с катанием на собачьих упряжках, экскурсии на горячие термальные источники, экскурсии с посещением событийных мероприятий Камчатского края, конно-пешеходные экскурсии.

Реваз Качарава ИА REGNUM Дети на природе

Помимо всего этого, многодетные семьи на Камчатке могут получить бесплатный земельный участок. Также для некоторых семей в регионе предусмотрено получение квартир по договорам социального найма и выплаты на строительство или приобретения жилья.

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Многодетные семьи Камчатки также пользуются льготой при уплате транспортного налога — он не платится на одно транспортное средство мощностью до 250 л. с.

Многодетные родители, решившие открыть свой бизнес, могут получить единовременную выплату в сумме 132 300 рублей.

Сахалинская область

Так же как и на Камчатке на Сахалине женщины с 12-й недели беременности получают ежемесячную денежную выплату на полноценное питание. В этом регионе она составляет 2433 рубля. Такая же сумма выплачивается на ребёнка до трех лет для обеспечения его полноценным питанием. На Курилах эта выплата в два раза выше.

Областной материнский капитал на Сахалине могут получить женщины в возрасте от 19 до 25 лет за рождение первенца в сумме 150 тыс. рублей. Обязательное условие — проживание в области не менее одного года до рождения ребёнка. Региональный маткапитал за рождение второго и последующих детей на Сахалине составляет 204 263 рубля. При этом капитал можно частично получать ежеквартально по 15 тыс. рублей, ежемесячно по 5 тыс. рублей или единовременно — 30 тыс. рублей.

ИА REGNUM Мать и ребенок

Молодые семьи при рождении первенца на Сахалине получают единовременную денежную выплату в сумме 54 444 рубля. Студенческие семьи получают 57 438 рублей единовременно и ежемесячно по 14 453 рубля. Семьи также могут получить до 50% компенсации за аренду жилья в многоквартирном арендном доме.

Малоимущие семьи Сахалина при рождении ребёнка получают 30 тыс. рублей на приобретение коляски и товаров для новорожденного.

Семьи Сахалина также получают единовременные выплаты для погашения остатка основного долга по договорам займа на приобретение или строительство жилья. Такая ипотека должна быть оформлена в АО «Сахалинское ипотечное агентство». Сумма выплаты при рождении первого ребёнка составляет не более500 тыс. рублей, при рождении второго — не более 1 млн рублей, и при рождении третьего и последующих детей не более 50% от стоимости жилья, но при этом не более 2 млн рублей.

За счёт средств областного бюджета многодетные семьи получают на Сахалине ежемесячную денежную выплату на каждого несовершеннолетнего ребёнка в сумме 2551 рубль. При одновременном рождении в семье трёх и более детей жители Сахалина единовременно получают 1 млн рублей.

Малоимущие многодетные семьи Сахалина получают ежемесячно выплату в сумме прожиточного минимума на ребёнка — во втором квартале 2020 года она составляла 17 300 рублей. Также семьи с тремя и более детьми с доходами, не превышающими прожиточный минимум, получают деньги на оплату жилья и коммунальных услуг — она рассчитывается индивидуально.

На Сахалине многодетные получают компенсацию за приобретение путёвки в загородные лагеря и санатории — не более 85% от средней стоимости путёвки.

Земельный участок площадью от 0,06 до 0,2 га бесплатно предоставляется многодетным семьям Сахалина. Семьи с пятью и более детьми получают не более 1 млн рублей из областного бюджета для приобретения автомобиля.

На приобретение школьной одежды малоимущие семьи получают на Сахалине выплату по фактически понесенным затратам, но не более 10 тыс. рублей на одного школьника. Также раз в квартал многодетные сахалинцы получают набор продуктов питания. Малоимущие многодетные семьи полностью освобождены от уплаты транспортного налога и налога на имущество физических лиц.

Cenya Glova Школьная столовая

Если многодетная семья усыновляет ребёнка, ей единовременно выплачивается 710 тыс. рублей, а если усыновляется ребёнок-инвалид — 1,149 млн рублей.

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Матери, награждённые медалью Сахалинской области «Материнская слава», единовременно получают 28 420 рублей, а после 50 лет — ежемесячно 2846 рублей. Один раз в два года обладательница такой медали получает путёвку на санаторно-курортное лечение на территории Сахалина.

Семьи, награжденные почетным знаком Сахалинской области «Родительская слава», единовременно получают 100 тыс. рублей.

Амурская область

В Амурской области при рождении первого ребёнка семье ежемесячно выплачивается 950 рублей только в том случае, если мать кормит ребёнка грудью и до годовалого возраста младенца. Малоимущим семья положено пособие в сумме также 950 рублей, и доплачивают ещё 285 рублей на каждого ребёнка.

Аналогичные меры поддержки в Амурской области семьи получают при рождении второго и последующих детей. Но за второго ребёнка власти региона дают семье областной материнский капитал в сумме 184 985,1 рубля.

При рождении третьего ребёнка семьи Приамурья получает материнский капитал в сумме 100 тыс. рублей на улучшение жилищных условий. Также многодетным предоставляется ежемесячная выплата в размере 30% от платы за коммунальные услуги. Детей до шести лет обеспечивают лекарствами, выписанными врачами, но на сумму не более 4944 рублей в год. Школьники из многодетных семей бесплатно ездят на общественном городском транспорте и получают бесплатное питание в школах — на 73 рубля в день кормят школьников из многодетных семей в районах Крайнего Севера, и на 63 рубля — в остальных. Ежегодно выплачивается 2289 рублей для приобретения одежды и обуви для детей, обучающихся в школе.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьная линейка

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Также многодетные семьи в Приамурье могут получить бесплатный земельный участок. Но в области катастрофический дефицит подходящих под это земель. Поэтому власти решили платить семьям. Размер единовременной выплаты в каждом муниципалитете рассчитывается индивидуально.

Еврейская автономная область

В Еврейской автономной области региональный материнский капитал получают семьи при рождении третьего и последующего ребёнка. Его сумма составляет 120 тыс. рублей. При рождении второго ребёнка в области семье выдаётся материнский капитал в сумме 139 985 рублей. При рождении ребёнка выплачивается единовременная выплата, размер которой зависит от прожиточного минимума в регионе. В 2020 года она составляет 29 739 рублей.

Малоимущие семьи получают в ЕАО ежемесячное пособие на ребёнка в сумме 144 рубля. Повышенные пособия получают матери-одиночки — 288 рублей; на ребёнка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, — 216 рублей; на ребёнка из многодетной семье, который по показаниям не посещает детский сад или школу, — 288 рублей; на ребёнка, родитель которого проходит военную службу по призыву, — 288 рублей.

При рождении третьего и последующих детей в Еврейской АО семье со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, ежемесячно выплачивается 14 870 рублей.

Многодетные семьи в Еврейской АО пользуются 50%-ной скидкой на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатно могут посещать областные государственные музеи и библиотеки. Дети из многодетных семей в возрасте до шести лет обеспечиваются бесплатными лекарствами. На подготовку детей к школе многодетные получают раз в год выплату в сумме 1600 рублей, а если родитель один — 3100 рублей. Дети из многодетных семей зачисляются в детские сады в первую очередь. Малообеспеченные многодетные семьи могут получить 50%-ную компенсацию на оплату частного детского сада, если в муниципальном нет мест.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Один из родителей в многодетной семье в Еврейской АО платит на 50% меньше транспортного налога на один автомобиль мощностью двигателя не более 150 л. с.

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Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также из малообеспеченных семей получают в школе бесплатное питание на сумму 10 рублей, а в группах продленного дня — на 15 рублей.

Хабаровский край

При рождении первенца жительницы Хабаровского края получают единовременную денежную выплату в сумме двукратного размера прожиточного минимума для детей — это 30 362 рубля.

В Хабаровском крае при рождении первенца в малоимущей семье ежемесячно до достижения ребёнком полутора лет выплачивается в 2020 году 15 181 рубль. Аналогичная выплата положена и многодетным семьям в Хабаровском крае, но она выплачивается до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

При рождении второго и последующих детей в Хабаровском крае предусмотрена единовременная выплата в сумме 5 тыс. рублей. Она выплачивается всем семьям, вне зависимости от доходов.

При рождении второго ребёнка в крае предусмотрен региональный материнский капитал — его сумма составляет 30% от федерального маткапитала. В 2020 году размер маткапитала за рождение второго ребёнка в Хабаровском крае составляет 141 072,3 рубля.

Региональный материнский капитал в Хабаровском крае выплачивается также при рождении третьего и последующих детей. Его размер составляет 250 тыс. рублей. Чаще всего средства краевого маткапитала семьи тратят на улучшение своих жилищных условий.

Многодетные семьи в Хабаровском крае получают 30%-ную льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, 720 рублей на каждого школьника в месяц или социальную транспортную карту. На детей в возрасте до шести лет положено льготное лекарственное обеспечение. Также многодетным в регионе положен бесплатный земельный участок.

Малоимущие многодетные семьи в Хабаровском крае получают ежемесячное пособие на ребёнка в повышенном размере: от 1 348,32 до 1 797,76 рубля в зависимости от места жительства. Это пособие выплачивается до достижения детьми 16 лет, а на школьников и детей-инвалидов — до 18 лет. Всем многодетным семьям в крае предоставляются бесплатные путёвки на отдых и оздоровление детей в возрасте от четырех до 15 лет. За проезд школьников к дачным участкам в период с 1 мая по 15 сентября выплачивается компенсация.

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В сельской местности многодетные получают раз в год пособие в сумме 1200 рублей на подготовку каждого ребёнка к школе.

Магаданская область

В Магаданской области при рождении ребёнка женщине выплачивается 30 607 рублей вне зависимости от её возраста и доходов. При рождении первенца выплачивается 42 104 рубля. Если в семьи родилась двойня, ей выплачивают единовременно 30 тыс. рублей, а если тройня — 50 тыс. рублей. Студенты-очники за рождение ребёнка получают 27 964,29 рубля.

В Магаданской области родителям компенсируют плату за посещение ребёнком детского сада: за первого — 20%, за второго — 50%, за третьего и последующих — 70%. Для малоимущих семей размер этой компенсации увеличен на 10%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Семейный детский сад

На региональный материнский капитал в Магаданской области имеют право семьи после рождения третьего и последующих детей, а также женщины в возрасте до 25 лет, родившие первенца. Сумма капитала в 2020 году составляет 135 749 тыс. рублей. Также в регионе выдаётся маткапитал при рождении второго ребёнка — его сумма составляет 30% от федерального маткапитала, в 2020 году это 184 985 рублей.

Малоимущие семьи при рождении первого ребёнка имеют право на получение ежемесячной выплаты в сумме 21 052 рубля. Выплата назначается на 1 год с правом на повторное назначение. Малоимущие семьи на Колыме получают ежемесячное пособие: на детей от рождения до шести лет — 1020 рублей, от семи до 13 лет — 1530 рублей, от 14 до 16 лет (18 лет) — 2040 рублей. Для матерей-одиночек сумма этого пособия увеличивается в три раза. Малоимущие семьи также получают ежегодно 2040 рублей на подготовку каждого ребёнка к школе.

При рождении третьего и каждого последующего ребёнка многодетной малоимущей семье в Магаданской области ежемесячно выплачивается пособие в сумме 21 880 рублей.

Многодетные семьи на Колыме ежемесячно получают по 947 рублей на каждого ребёнка и 30% компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Эти льготы выплачиваются всем многодетным — вне зависимости от доходов.

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На основании социального контракта в период его действия малоимущей семье предоставляются следующие денежные выплаты: ежемесячное социальное пособие в размере 2 тыс. рублей на каждого члена семьи; единовременное социальное пособие на семью в размере до 60 тыс. рублей; ежемесячное пособие на приобретение продуктов питания в размере 1,5 тыс. рублей. Помимо этого, малоимущим семьям с детьми предоставляются единовременные выплаты на приобретение одежды и обуви учащимся — выпускникам общеобразовательных организаций, детям, поступающим в первый класс общеобразовательных организаций на приобретение школьно-письменных принадлежностей и школьной формы — в размере 10 тыс. рублей.

Чукотский автономный округ

На Чукотке при рождении ребёнка единовременно выплачивается 33 518,18 рубля. Начисляется ежемесячное пособие на первого ребёнка до полутора лет в сумме 6284,66, на второго — 12 569,30 рубля.

На Чукотке выплачивается ежемесячное пособие на каждого ребёнка в сумме 614 рублей, на детей военнослужащих и тех, чьи родители укрываются от уплаты алиментов, — 736 рублей, одинокие матери получают 856 рублей.

Малоимущие семьи получают на Чукотке пособие в сумме 1,5 тыс. рублей. Мать-одиночка раз в год может получить пособие в сумме 4 тыс. рублей. Такая же сумма раз в год положена малоимущей семье, в которой есть первокурсник в возрасте до 23 лет. Помощь в 5 тыс. рублей на Чукотке выплачивается при направлении ребёнка на лечение или обследование в учреждения здравоохранения на территории автономного округа или других субъектах РФ. Компенсируется 100%, но не более 35 тыс. рублей, затрат на приобретение путёвки для детей в санаторно-курортные учреждения.

Deti-yar.ru Отдых в детском санатории

На основе социального контракта малоимущие семьи могут получить ежемесячное или единовременное пособие в сумме от 4 до 50 тыс. рублей.

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе имеющие статус беженцев, вынужденно покинувшие территорию Украины и прибывшие на Чукотку, получают на приобретение необходимых товаров для обустройства ребёнка пособие в 4 тыс. рублей.

При рождении второго ребёнка семье выдаётся региональный материнский капитал в сумме 140 тыс. рублей. При рождении третьего и последующих детей на Чукотке также выдаётся региональный материнский капитал на сумму 141 330 рублей.

На Чукотке многодетные семьи кочующих оленеводов и морзверобоев единовременно получают 25 тыс. рублей. Раз в год многодетные получают 3 тыс. рублей на приобретение одежды и обуви. Неполные семьи с тремя и более детьми раз в год получают 4 тыс. рублей на приобретение продуктов питания. Многодетные малоимущие или неполные семьи получают единовременную выплату в сумме 3 тыс. рублей при поступлении ребёнка в первый класс.

Если в семье на Чукотке пять и более детей, она имеет право получить от 300 тыс. до 3,7 млн рублей на приобретение жилья. При наличии в семье трех и четырех детей она получает 30% льготы на оплату услуг ЖКХ, при пяти и более детях — 50%. Многодетным семьям также компенсируются 100% расходов на приобретение путёвки для детей в санаторно-курортные учреждения.

Студенческие малоимущие семьи на Чукотке при рождении ребёнка единовременно получают 10 тыс. рублей.

Якутия

Молодые семьи в Якутии при рождении первого ребёнка получают 7259 рублей для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов питания. Малоимущие семьи получают ещё и комплект для новорожденного ребёнка.

Власти Якутии обеспечивают полностью молочной кухней беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до полутора лет, имеющих медицинские показания, а также детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных семей.

При рождении второго ребёнка в Якутии выдается региональный материнский капитал в сумме 139 985 рублей.

Семьи Якутии получают ежемесячные пособия на детей от 1108 до 1305 рублей в зависимости от района проживания, а малообеспеченные семьи — от 1442 до 1696 рублей. Также малоимущим семья компенсируется часть затрат на оплату за посещение ребенком детского сада — 20% на первого ребёнка, 50% — на второго и 70% — на третьего и последующих. Школьники из малоимущих семей и студенты профессиональных образовательных учреждений получают бесплатное питание из расчета 80−90,2 рубля в день. Также малообеспеченные семьи получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Оплата ЖКХ

При рождении первого ребёнка малоимущим семьям выплачивается 42 119,3 рубля.

Многодетные семьи Якутии получают республиканский материнский капитал, сумма которого составляет 139 716,68 рубля, а также бесплатные земельные участки. Дети из многодетных семей в возрасте до шести лет обеспечиваются бесплатными лекарствами по рецептам врачей.

Семьи, в которых одновременно родилось трое и более детей, получают социальную выплату на улучшение жилищных условий, которая рассчитывается индивидуально. Многодетные семьи с пятью и более детьми могут получить на приобретение нового жилья 35% от его стоимости. А семьи с десятью и более детьми получают 25% от расчетной стоимости на строительство собственного жилья. Также такие семьи в Якутии могут получить 745 241 рубль для приобретения автомобиля.

Женщины, родившие десять и более детей и награжденные знаком республики «Мать-героиня», получают единовременную выплату в сумме 1 млн рублей. Родившие семь детей и награжденные знаком «Материнская слава» III степени получают 50 тыс. рублей, за восемь детей и знак «Материнская слава» II степени — 75 тыс. рублей, за девять детей и знак «Материнская слава» I степени — 100 тыс. рублей.

Бесплатным проездом в пределах Якутии пользуются неработающие женщины, награжденные орденом «Мать-героиня» и приравненным к званию «Мать-героиня».

Приморский край

За рождение первого ребёнка в Приморье женщина получат единовременную выплату в сумме 28 884 рубля. А если родившая в возрасте от 18 до 25 лет, ей доплачивают ещё 21 116 рублей.

В Приморье малоимущие молодые семьи получают ежемесячное пособие при рождении первого ребёнка до достижения им трёхлетнего возраста. Сумма пособия 14 442 рубля.

Региональный материнский капитал в Приморье выдаётся при рождении второго ребёнка и составляет 30% от федерального маткапитала — 184 985,1 рубля. Также краевой материнский капитал выдаётся при рождении третьего и последующих детей. Его сумма составляет в 2020 году 184 421 рубль.

Малообеспеченные семьи в Приморье получают ежемесячное пособие на каждого ребёнка. Сумма пособия составляет 305 рублей 77 копеек. Матери-одиночки получают повышенное в два раза пособие.

Безработные родители в Приморье получают единовременное пособие при рождении ребёнка в сумме 18 004,12 рубля.

При рождении третьего и последующих детей малообеспеченной семье в Приморье назначается ежемесячное пособие в сумме 14 442 рубля. Пособие выплачивается до достижения ребёнком трёх лет.

Молодые семьи, а также семьи, имеющие двух детей, могут получить в Приморье земельные участки в аренду для индивидуального жилищного строительства. А семьи с тремя и более детьми могут получить землю в собственность площадью от 0,007 до 0,2 га.

Строительство дома

Малоимущие семьи, в которых один из родителей является студентом-очником, получают при рождении ребёнка и до достижения им трёхлетнего возраста ежемесячное пособие в сумме 10 тыс. рублей.

Малообеспеченные многодетные семьи в Приморье получают 50% льготы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Полностью такие семьи освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт жилья, а также платы за вывоз мусора. 2,5 тыс. рублей раз в год многодетные малоимущие семьи в Приморье получают на приобретение лекарств, проезд школьников, посещение музеев, кинотеатров, цирков, океанариумов, зоопарков, парков культуры. В эту же сумму входит приобретение школьных принадлежностей. На приобретение школьной, спортивной формы и обуви малоимущие многодетные получают 5 тыс. рублей в год. Ежемесячно таким семьям возмещают 50% расходов на посещение детьми спортивных учреждений в сумме не более 1 тыс. рублей.

Семьи, в которых родились одновременно трое и более детей, могут получить в Приморье социальную выплату на приобретение жилья, её размер рассчитывается индивидуально.

Многодетные семьи, воспитывающие шестерых и более детей, могут получить до одного миллиона рублей на приобретение автомобиля.

В Приморье малообеспеченные семьи могут получить компенсацию за приобретение путёвок на отдых и оздоровление детей в размере 50%, но не более 16 тыс. рублей. Для остальных семей эта компенсация составляет также 50% от стоимости путёвки, но не более 8 тыс. рублей. Также родителям компенсируется плата за посещение ребёнком детского сада — на первого ребёнка 20%, на второго — 50%, на третьего и последующих — 70%.

Нужна ли такая поддержка?

Основные крупные выплаты семьям в регионах Дальнего Востока одинаковые. А дальше видно, где и как чиновники заботятся о населении и принимают меры для увеличения рождаемости. О каком полноценном питании беременных женщин думали чиновники Камчатки, выделяя на это 1,5 тыс. рублей в месяц? На полуострове, например, помидоры от местных фермеров стоят 600 рублей за кг. Или, например, на какое дополнительное лекарственное обеспечение ребёнка из многодетной семьи может хватить выплачиваемых на эти цели на Камчатке 100 рублей — разве что на аскорбинку. Чем кормят в школах Еврейской АО детей из малообеспеченных семей на 10 рублей в день? Как можно оценивать помощь в виде ежемесячного пособия малоимущим семьям в 144 рубля?

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Отметим, что в разных регионах Дальнего Востока и разное информационное сопровождение мер поддержки для семей с детьми. Например, на Камчатке на официальном сайте правительства без труда можно найти социальный справочник для семей с детьми, в котором на 92 страницах подробно даны разъяснения о всех мерах поддержки. На Сахалине на сайте регионального министерства социальной защиты целый раздел посвящен мерам поддержки семей с детьми. На сайте правительства и губернатора Еврейской АО такие меры найти практически невозможно. В разделе приоритетных нацпроектов есть подраздел — мероприятия по улучшению демографической ситуации, но отчет о предоставленных мерах поддержки последний раз публиковался за 2015 год. На странице комитета соцзащиты населения ЕАО также нет никакой информации о поддержке семей с детьми. О реализуемых в регионе мерах поддержки сообщается на сайте Законодательного собрания области. Найти информацию о региональном материнском капитале на официальных ресурсах Магаданской области практически невозможно. Для того чтобы узнать, кому и сколько положено при рождении ребёнка, необходимо открыть региональные законы и изучить их самостоятельно.

(сс) jakobking85 Новорожденный

Видна некоторая социальная несправедливость между регионами Дальнего Востока. Где-то власти направляют много средств на поддержку семей с детьми, а где-то лишь создаётся видимость такой поддержки. В одних регионах, например, компенсацию родительской платы за посещение детьми детского сада получают все родители, в других — только малообеспеченные. Или вот власти Приморья могут громко отчитаться, что многодетные малоимущие семьи получают специальную выплату на то, чтобы ребёнок посещал кинотеатры, океанариумы и зоопарки. Хорошая ведь льгота! Правда, на 2,5 тыс. рублей в год чиновники предлагают родителям развлечь ребёнка, купить ему школьные принадлежности и лекарства. В Приморье власти «запихали» в одну небольшую сумму пособия слишком много предполагаемых расходов многодетной семьи.

Нельзя назвать удачной на практике идею по выделению бесплатных участков многодетным семьям. Практически в каждом регионе Дальнего Востока этот проект реализуется с громкими скандалами. Многодетные жалуются на то, что участки плохие, непригодные для использования и, как правило, находятся в лесу — к ним нет подъездов, не подведено электричество.

Цифры естественного прироста лучше всего говорят о демографии в регионах Дальнего Востока. В семи из девяти регионов федерального округа они ушли в «минус».

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Напомним, общая численность населения России по итогам 2020 года может сократиться на 352,5 тыс. человек, говорится в опубликованном 15 октября проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

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