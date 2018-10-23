ДФО продолжает вымирать: смертность в регионах превышает рождаемость

Хабаровск, , 07:01 — REGNUM Смертность на Дальнем Востоке по-прежнему превышает рождаемость. С января по август 2018 года соотношение «смертность — рождаемость» не в пользу живых. Численность населения если и растёт, то только за счёт мигрантов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно данным Приморстата, в Приморском крае в период с января по август 2018 года родилось 13 448 младенцев. В этот же период умерло 17 564 человека. Таким образом, население Приморья за 9 месяцев 2018 года сократилось на 4116 человек.

В Хабаровском крае за указанный период родилось 10 111 детей, умерло в это же время 11 411 человек. Население региона сократилось, только за счёт превышения смертности над рождаемостью, на 1300 человек.

В Амурской области за 9 месяцев 2018 года родилось 5975 малышей, в этот же период умерло 7232 человека. В минусе 1257 человек.

Не лучше картина и на Колыме. За период с января по август 2019 года в регионе родилось 935 детей, умерло 1092 человека. Естественная убыль населения составила 157 человек. Разрыв между мертвыми и живыми не такой шокирующий, как в Приморье, но и населения на Колыме в разы меньше. В любом случае умерших больше, чем родившихся.

Примерно похожая ситуация на Камчатке. С января по август здесь родилось 2373 ребенка. Если верить данным Камчатстата, то ровно столько же в этот период и умерло камчатцев. Хотя такие, «идеально равные» цифры вызывают вопросы. По данным с января по март, умерших на Камчатке оказалось на 41 больше, чем родившихся.

На Сахалине и Курилах с января по август 2018 года родилось 3496 малышей, в этот же период умерло 3670 человек. В минусе 174 человека.

По остальным регионам Дальнего Востока данные пока запаздывают.

Как показывает статистика всех дальневосточных регионов, сколько-нибудь заметный прирост населения достигается везде за счёт мигрантов. Едут в ДФО преимущественно выходцы из стран Центральной Азии — Таджикистана, Узбекистана и других.

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Как сообщало ИА REGNUM, бедность и отсутствие перспектив — достойной работы с достойной оплатой, карьерных возможностей, жилья, доступной и качественной медицины — на Дальнем Востоке всё чаще становятся поводом для прерывания беременности.

По данным на конец июля 2018 года, Дальний Восток занимает лидирующие позиции по количеству абортов на 1000 женщин в России. В лидерах — ЕАО и Колыма, там на 1000 женщин в 2017 году пришлось по 39,6 аборта.

На третьем месте в ДФО (и пятом по России) Якутия — 34 аборта на 1000 женщин.

На четвертом месте в ДФО (седьмое по РФ) — Сахалинская область: 33,3 аборта на 1000 женщин.

Из ДФО продолжают уезжать местные жители. Отрицательное миграционное сальдо в 2017 году составило 17,4 тыс. человек. С началом 2018 года отток населения усилился — за первые четыре месяца население региона только за счет бегства местных жителей, сократилось на 20 тыс. человек.