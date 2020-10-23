23 октября 2020 | Время чтения 28 мин

Северный Кавказ на протяжении последних лет не сдает позиции лидера по рождаемости в России. Неизменно занимают первые строчки рейтингов по приросту населения Чечня и Ингушетия, остальным субъектам СКФО также не угрожает «вымирание». Выяснить, какова роль поддержки властей регионов СКФО для сохранения такого благополучия в демографической статистике, попробовал автор данного исследования.

Ольга Карпова, , 16:33 — REGNUM Семьи на Северном Кавказе традиционно являются многочисленными. Для региона трое детей — это вовсе не многодетная семья, а только начало для большинства супружеских пар. При этом традиция создания семей, в которых воспитывается много детей, вряд ли связана с оказанием существенной поддержки властей субъектов.

Детвора Антон Афанасьев © ИА REGNUM

Это именно традиция многовекового уклада жизни — в небольших селениях с натуральным ведением хозяйства, связанным с необходимостью обрабатывания сельхозземель и выращиванием скота, при которых требуется большое количество рабочих рук. В селах на Кавказе издавна жили большими семьями, оказывая поддержку друг другу, окружая заботой детей и стариков. В этом, может быть, и кроются нынешние причины высокой рождаемости в ряде субъектов округа и ежегодного высокого показателя естественного прироста населения. В силу этого для властей регионов СКФО определяющей при принятии решения — оказывать ли помощь семьям с детьми и каким конкретно — является в большинстве своем благополучная ситуация в плане демографии. Так, в округе лишь два субъекта — Карачаево-Черкесия и Северная Осетия — приняли программу регионального материнского (семейного) капитала. Остальные субъекты поддерживают увеличение рождаемости и многодетные семьи другими мерами.

При этом рождаемость на Северном Кавказе из года в год, несмотря на кризисы, пандемии, безработицу, низкие зарплаты и уровень жизни, растет. Вот такие парадоксы — высокий уровень рождаемости при низком уровне жизни. Проследить какое-либо влияние на них в свете оказания помощи местными властями на улучшение демографической ситуации, возможно, удастся, если знать — каков уровень помощи.

Горная деревня Наталья Шарапова © ИА REGNUM

Чечня

Чечня является одним из немногих субъектов Российской Федерации, в которых проблема рождаемости не стоит уже долгие годы. Демографические показатели региона — лучшие в России. По итогам 2019 года население Чечни выросло на 21 788 человек. Прирост составил 14,9%. Чечня также заняла второе место в России после Ингушетии по наименьшему показателю смертности — 4,3 человека на тысячу человек населения. За первую половину 2020 года в Чечне родились более 12 тыс. детей. Прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил более 13,5%.

Поскольку целью руководства Чечни не является дальнейшая стимуляция улучшения рождаемости, различными мерами поддержки охвачены лишь семьи, финансовое положение которых остается слабым. Широко применяется властями метод адресной поддержки малоимущих, а также семей, оставшихся без кормильца, в частности семей сотрудников правоохранительных органов, павших в борьбе с терроризмом. Зачастую такая поддержка нуждающимся оказывается без предоставления необходимых документов — по спискам, составленным главами администраций муниципалитетов, и распределяется с участием общественности и представителей религиозных организаций.

Большую помощь регулярно по случаю праздников, в преддверии учебного года и по другим поводам оказывает Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который предоставляет не только финансовые средства и продукты питания, но и жилье для нуждающихся. Особенно существенной стала поддержка фонда в 2020 году — в период пандемии коронавируса. Было роздано около 2 млн продуктовых наборов, оказана финансовая помощь около 53 тыс. нуждающихся семей на сумму более 750 млн рублей.

Что касается официальной помощи властей Чечни семьям с детьми, то на 2020 год в республике установлены следующие меры поддержки: ежемесячное пособие на каждого ребенка в возрасте до 16 лет, а в случае если ребенок учится, то до 18 лет в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (11 190 рублей), составляет 200 рублей, а для одиноких матерей — 400 рублей. По 300 рублей положено на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно.

Зарплата Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Если в семье одновременно рождается три ребенка и более, ежемесячное пособие на каждого составит 1250 рублей. Платить его будут до достижения каждым из детей 16 лет или до 18 лет — на учащихся до окончания ими обучения.

Кроме того, положено по 150 рублей в качестве ежемесячного пособия каждой малоимущей семье, среднедушевой доход которой не превышает 1/3 минимального размера оплаты труда.

При передаче ребенка на воспитание в семью в Чечне установлено единовременное пособие в размере 8000 рублей. Ежемесячная денежная выплата опекунам, попечителям и приемным семьям на содержание ребёнка составляет 11 700 рублей и 100 тыс. рублей — при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами.

К слову сказать, в Чечне нет детских домов, случаев отказа родителей от своих детей и домов престарелых. Если ребенок остался сиротой, то все заботы по его воспитанию берут на себя родственники. Несколько лет назад был ликвидирован последний детский дом, распоряжение об этом отдал в 2015 году глава Чечни Рамзан Кадыров. В зданиях бывших приютов расположены теперь реабилитационные центры для детей-сирот и детей-инвалидов.

Ежемесячное вознаграждение приёмным родителям за воспитание каждого ребёнка составляет 5554 рубля, и 8331 рубль — в случае приема в семью ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Численность населения Чечни на 1 января 2020 года составила более 1,478 млн человек. Естественный прирост населения за последние три года составил 68,5 тыс. человек, или 4,5%. Республика располагается на четвертом месте в рейтинге субъектов РФ по показателю прироста после Ингушетии, Севастополя и Ленинградской области.

Ставропольский край

В Ставропольском крае разработана государственная программа «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках нацпроекта «Демография». Главная цель проекта — увеличение рождаемости. В рамках региональной программы в бюджете региона на поддержку семей с детьми в 2020 году заложено более 7,8 млрд рублей. Получают поддержку краевых властей около 115 тысяч семей, в которых растут примерно 210 тысяч детей.

Малообеспеченным многодетным семьям со среднедушевым доходом не выше 22 773 рублей в месяц на человека в 2020 году выплачивается 9843 рубля. При этом третий и последующие дети должны быть рождены с 01 января 2012 года по 31 декабря 2019 года. В Ставропольском крае этот вид пособия предоставляют уже восьмой год подряд. Право на выплату получили и многодетные ставропольчане, ставшие таковыми с января 2020 года. Выплата предоставляется только в отношении одного ребёнка и до достижения им трёх лет.

Быт Антон Афанасьев © ИА REGNUM

За первые шесть месяцев 2020 года господдержка на первенцев составила больше 888 млн рублей. Её получили 15 856 семей, а на третьего и последующих детей выплаты произвели 13 тысячам семей на общую сумму 830 млн рублей.

Благодаря ежемесячной выплате семьям, в которых родился третий ребенок и последующие дети, которая внедрена с 2013 года, число многодетных семей в крае (в которых воспитывается трое и более детей) увеличилось к 2019 году более чем на 12 тысяч. Таковых на Ставрополье насчитывается всего свыше 39 тысяч семей. Число детей в таких семьях выросло более чем на 132 тысячи, или на 50%.

Также в региональную программу поддержки рождаемости входит помощь семьям, где детей нет по причине бесплодия. За первое полугодие женщинам, страдающим бесплодием, провели 467 процедур ЭКО на общую сумму 42,73 млн рублей.

В конце 2019 года губернатор Владимир Владимиров отдал поручение увеличить выплаты на детей в многодетных семьях. С 1 января 2020 года им стали платить по 700 рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, на эти цели в бюджете края предусмотрено около 1,2 млрд рублей.

Помимо этого, многодетные получают ежегодное краевое пособие перед началом нового учебного года для подготовки детей к школе. Его сумма составляет 1161,97 рубля на каждого из детей не старше восемнадцати лет. Губернатор поручил рассмотреть возможность увеличения этой выплаты с 2021 года до 5 тыс. рублей на каждого ребенка. В 2020 году на эти цели направили свыше 3,5 млрд рублей.

Еще одно пособие касается проезда на общественном транспорте студентов из многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума. Ежегодно выплачивается по 1353,79 рубля на каждого учащегося. Компенсируется также стоимость проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) для детей-инвалидов по межмуниципальным маршрутам в ряд учреждений для реабилитации или оформления документов. Семьям с детьми-инвалидами также компенсируют 50% расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

На Ставрополье используется и такая мера поддержки, как заключение социальных контрактов с малоимущими семьями с детьми, направленная на преодоление трудной жизненной ситуации посредством развития личного подсобного хозяйства и предпринимательской деятельности. В 2019 заключено 95 таких контрактов на сумму 5 млн рублей, с начала 2020 года — 128. Сумму контракта увеличили вдвое — до 100 тыс. рублей. Из регионального бюджета на эти цели выделено 20 млн рублей. До конца текущего года планируется заключить порядка 200 контрактов в рамках регпроекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Всего разными видами пособий охвачено более 115 тысяч семей на Ставрополье, в которых воспитываются 210 тысяч детей. В 2019 году общий объем средств на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» составил 2,6 млрд рублей, в 2020 году — 3,57 млрд рублей, в том числе 97,22 млн рублей из краевого бюджета, сообщили в краевом министерстве труда и соцзащиты населения.

В Ставропольском крае также оказывается помощь семьям, если душевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, которая во втором квартале 2020 года составила 10 081 рубль. Базовый ее размер составляет 407 рублей, для одиноких матерей он увеличивается до 814 рублей, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, платят 610 рублей. Столько же полагается и на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Призывники Mil.ru

Кроме всех прочих мер поддержки, на Ставрополье многодетные могут получить жилье по договорам социального найма, бесплатно — земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Они также имеют право на первоочередной прием детей в детские сады, компенсацию части платы за присмотр и уход за детьми в детских садах, первоочередное посещение кабинетов врачей, получение бесплатных путевок в детские оздоровительные учреждения, а также на бесплатное посещение детьми государственных образовательных организаций дополнительного образования.

В крае учреждены награды матерям, достигшим особых успехов в воспитании детей. Им полагается премия в размере 70 тыс. рублей при награждении медалью «Материнская слава» I степени, 50 тыс. рублей — при награждении медалью II степени, 30 тыс. рублей — за медаль III степени.

На начало 2020 года в Ставропольском крае проживали более 2,803 млн человек. Естественный прирост в регионе по итогам последних трех лет оказался отрицательным — минус 3,9 тыс. человек.

Ингушетия

Ингушетия, как и ее сосед по Северо-Кавказскому федеральному округу — Чечня, традиционно является лидером по высокому показателю рождаемости и низкому уровню смертности, поэтому на протяжении последних лет республика оказывается на первых строчках по показателю естественного прироста населения. Так, в 2019 году жителей Ингушетии стало больше на 6512 человек, или на 13%. На каждую тысячу населения за год в регионе умерли всего два человека.

В Ингушетии не принята программа регионального материнского капитала, но действует ряд мер социальной поддержки семей с детьми, в том числе выплата ежемесячного пособия на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося до окончания им обучения, но не более чем до 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 10 571 — величина прожиточного минимума в регионе на второй квартал 2020 года.

Сумма пособия составляет 100 рублей на каждого ребенка семьям с одним — четырьмя детьми, 150 рублей — на каждого ребенка семьям с пятью и более детьми.

Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается на 50%, в случае если родители уклоняются от уплаты алиментов, а также для детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и курсантов военных училищ Одиноким матерям пособие на детей увеличивается вдвое.

Помимо этого, в Ингушетии установлены единовременные выплаты многодетным семьям при рождении восьмого ребенка в размере 10 тыс. рублей, 11 тыс. рублей — девятого, 12 тыс. — десятого, 13 тыс. — одиннадцатого, 14 тыс. — двенадцатого, 15 тыс. — тринадцатого, 16 тыс. — четырнадцатого, 18 тыс. — пятнадцатого. Если в семье рождаются двойняшки, то им полагается одноразовая выплата в сумме 25 тыс. рублей, а при рождении тройни и более детей — 50 тыс. рублей.

Константин Маковский. На кухне. 1913

Что касается помощи приемным семьям и опекунам, то ежемесячное пособие на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 4580 рублей для детей до семи лет, 4614 рублей — для детей от семи до 14 лет, 4637 рублей — для детей от 14 до 18 лет. Если далее приемный ребенок продолжает обучение в училищах и вузах, то его опекунам или приемным родителям до окончания учебы, но не более чем до 23 лет, выплачивается 4637 рублей в месяц.

Имеется в Ингушетии и мера поддержки приемных родителей. Одному из них в качестве ежемесячного вознаграждения выплачивается по 2500 рублей — за воспитание одного приемного ребенка. Если усыновленных детей двое — то сумма увеличивается на 20%, за троих — на 10%. За каждого взятого на воспитание ребенка сверх трех, но не более восьми, увеличение составляет 5%.

Помимо этого, вновь созданная приемная семья получит единовременно 8 тыс. рублей, а единовременное пособие в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, составит 100 тыс. рублей.

В Ингушетии также существует ряд мер поддержки многодетных семей с детьми. Так, они имеют право на денежную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 30%, а те семьи, которые проживают в домах, не имеющих центрального отопления, — на приобретение топлива.

Детям до шести лет лекарства по рецептам врача выдаются бесплатно. Также для многодетных семей организован бесплатный проезд учащихся школ и техникумов на внутригородском, пригородном и внутрирайонном транспорте.

Обеспечиваются дети из многодетных семей бесплатным питанием в школах и профессиональных учебных заведениях, а дети до двух лет — молочными продуктами. Бесплатно предоставляется школьная и спортивная форма на весь период обучения в школе.

Имеются меры поддержки многодетных и при обеспечении земельными участками для ведения хозяйственной деятельности, при предоставлении бесплатного земельного участка для строительства жилья, также при освобождении от транспортного налога.

Численность населения Ингушетии на 1 января 2020 года составляла 507,1 тыс. человек. Естественный прирост населения за три года начиная с 2019 года составил 19,3 тыс. человек, или 5,5%. Это самый высокий показатель в России. При этом регион в последние десятилетия является субъектом РФ, в котором самый высокий уровень безработицы. По последним данным, она в шесть раз выше, чем в среднем по России, и составляет свыше 30%.

В Ингушетии также один из самых низких в РФ уровень доходов у населения — 84-е место, а по уровню жизни республика занимает 79-е место в России. Об этом заявил побывавший недавно в субъекте заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кабардино-Балкария

В Кабардино-Балкарии установлены региональные меры поддержки многодетных матерей и семей с детьми на 2020 год, в случае если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, который на 2-й квартал 2020 года установлен в размере 12 576 рублей, то базовая сумма ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет составит 115,03 рубля. Вдвое увеличивается пособие для одиноких матерей. На детей военнослужащих-срочников и детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, сумма составляет 172,55 рубля.

Еще одно ежемесячное пособие установлено на детей в возрасте от полутора до трех лет. Его сумма составляет 378,41 рубля. На него имеют право матери (отцы), либо опекуны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, матери-студентки и неработающие матери. Ежемесячно по 1513,65 рубля платят родителям по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

Единовременное пособие по рождению ребенка в Кабардино-Балкарии установлено в размере 3284,64 рубля, а при рождении одновременно троих и более детей — 50 тыс. рублей.

Плату за одного ребенка, посещающего детский сад, компенсируют родителям на 20%, на второго — на 50%, на третьего и последующих — на 70%.

Имеются также и другие льготы многодетным, в частности — на строительство или приобретение жилья при рождении пятого или последующего ребенка предоставят 250 тыс. рублей. Матерей, награжденных медалью «Материнская слава», поощряют единовременным денежным вознаграждением на каждого рожденного ребенка в размере 10 тыс. рублей. А матерям, удостоенным этой награды и имеющим десять и более детей, вручаются ключи от микроавтобуса.

Предусмотрены в Кабардино-Балкарии и меры поддержки для лиц, взявших приемных детей в семью на воспитание. Им полагается единовременное пособие в размере 2000 рублей и ежемесячное пособие на воспитание детей в размере 65% от величины прожиточного минимума, который в республике во втором квартале 2020 года составляет 12 576 рублей (для детей — 13 815 рублей). В 2021 году сумма пособия вырастет до 75%, в 2022 году — до 85%, а с 2023 года — до 100%.

Ежемесячно в качестве вознаграждения приемные родители получают такие же суммы. А размер вознаграждения за воспитание каждого следующего ребенка исчисляется в размере 70% от размера вознаграждения. В случае если приемные родители взяли на воспитание более трех детей, сумма вознаграждения вырастает на 20%. Приемной семье, воспитывающей детей в возрасте до трех лет и детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, выплачивается дополнительно на каждого такого ребенка ежемесячное пособие в размере 3080 рублей.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

Помимо этого, в Кабардино-Балкарии полагаются социальные льготы приемной семье, в том числе 50% компенсация за оплату коммунальных услуг, топлива и телефона. Им также в первоочередном порядке предоставляются путевки в детские санатории и лагеря отдыха, субсидии для строительства жилья, право на получение земельных участков для ведения сельского хозяйства и фермерства.

В Кабардино-Балкарии на 1 января 2020 года проживало 868,4 тыс. человек. В последние три года в регионе наблюдается естественный прирост населения — 10,4 тыс. человек. Показатель прироста с 2017 года достиг 0,5%.

Карачаево-Черкесия

В Карачаево-Черкесии в 2020 году установлен ряд мер социальной поддержки семей с детьми. Одной из них является ежемесячное пособие на каждого ребенка до достижения им 16 лет, а на учащегося — до окончания обучения, но не более чем до 18 лет. Размер пособия составляет 70 рублей. В настоящее время трудно представить, чем может помочь многодетным эта сумма. Эта поддержка оказывается только семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе (10 424 рубля — во втором квартале 2020 года).

Сумма возрастает до 150 рублей для семей, в которых воспитываются пять и более детей. Также эта субсидия полагается детям из семей, в которых один или оба родителя являются инвалидами, детям-инвалидам, детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, детям военнослужащих-срочников и одиноких матерей.

По 10 402 рубля платят в Карачаево-Черкесии ежемесячно семьям, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума, в случае рождения (усыновления) третьего ребенка до достижения им возраста трех лет и то, лишь на одного ребенка.

Несколько шире меры поддержки в отношении многодетных семей и семей, в которых один или оба родителя являются инвалидами. Они могут получить 218,40 рубля на приобретение топлива, если в их домах нет центрального отопления, по 291,60 рубля — на проезд учащихся к месту учебы с 1 сентября по 31 мая и по 508 рублей — на питание детей, обучающегося в школах и техникумах.

Кроме того, если оба родителя в семье являются инвалидами, то их детям в первоочередном порядке предоставляются места в детских садах и в учреждениях дополнительного образования, в оздоровительных детских учреждениях.

Им также компенсируется 30% оплаты за коммунальные услуги. Детей до шести лет бесплатно обеспечивают лекарственными средствами по рецептам врачей и школьными учебниками на весь период обучения.

Ученики в классе Edu.gov.ru

При усыновлении или принятии под опеку детей приемным родителям выплачивается ежемесячно 7337 рублей на каждого приемного ребенка в возрасте до шести лет и 8684,60 рубля — на детей в возрасте от шести до 18 лет. Ежемесячное вознаграждение приемному родителю на каждого ребенка, взятого на воспитание в семью, составляет 7231,30 рубля.

В республике также предусмотрены меры поощрения матерей, родивших и достойно воспитывающих пятерых и более детей, удостоенных почетного знака Карачаево-Черкесии «Материнская слава». За каждого ребенка они получат по три тысячи рублей.

В Карачаево-Черкесии реализуется программа регионального материнского капитала. При рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года, семьям выплачивается 105,5 тыс. рублей. В 2019 году получателями этого капитала стали 393 семей. Помимо этого, для семей, у которых есть проблемы с рождением детей, республика оказывает помощь в получении процедуры ЭКО. В 2019 году было направлено на нее почти 200 женщин, после чего на учет по беременности встали 52 беременные, родилось 45 детей.

По данным Росстата, в Карачаево-Черкесии в 2019 году рождаемость выросла на 4,7% в годовом выражении. Однако, несмотря на положительную тенденцию по росту рождаемости в республике, наблюдается уменьшение вторых рождений, отметили в министерстве труда региона.

«Ежемесячная выплата в связи с рождением второго ребенка, предоставляемая гражданам, получившим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ, реализуется слабыми темпами и не оказывает влияния на увеличение рождаемости», — говорится в документе, опубликованном на сайте министерства по итогам 2019 года.

Население Карачаево-Черкесии составляло на начало 2020 года 465,5 тыс. человек. За три последних года оно выросло на 2,5 тыс. человек. При этом убыль с 2017 года составила 0,2%.

Дагестан

В Дагестане, так же, как и в большинстве других субъектов Северного Кавказа, не предусмотрен региональный семейный капитал. В регионе оказывается ряд мер поддержки семей с детьми. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве труда по региону, семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, выплачивается ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет, а на учащегося — до 18 лет. Базовый размер этой выплаты составляет 206 рублей, 412 рублей положено детям одиноких матерей, по 309 рублей выплачивают детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и детям военнослужащих-срочников.

Село Шаитли. Цунтинский район. Республика Дагестан Asharitdag

Единовременная выплата малоимущим семьям составляет 10 тыс. рублей при рождении пятого и каждого последующего ребенка, 300 тыс. рублей на десятого и каждого последующего ребенка. При рождении двойни родители получат 20 тыс. рублей, тройни и более детей — 100 тыс. рублей.

В качестве мер поддержки малоимущим многодетным семьям в Дагестане также приняты следующие: предоставление скидки в размере не ниже 30% за коммунальные услуги, бесплатная выдача лекарств по рецептам для детей до шести лет, первоочередной прием детей в дошкольные учреждения, бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ. Один день в месяц дети из многодетных семей могут бесплатно посетить музеи, парки культуры и отдыха, выставки. Многодетным оказываются единовременные выплаты на детей, поступающих в первый класс. Их сумма составляет 2149 рублей.

Поощряется на региональном уровне и усыновление детей. Так, на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях предоставляется ежемесячно по 5046 в расчете на одного ребенка. Для детей, которых взяли на попечение (усыновили) из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полагается 7520 рублей на одного ребенка.

За труд приемных родителей в расчете на одного ребенка в месяц выплачивают по 2975 рублей, а за детей, взятых из детских домов и приютов — по 7520. Единовременное денежное пособие при усыновлении, установлении опеки (попечительства), заключении договора о приемной семье составляет в Дагестане 100 тыс. рублей.

В настоящее время, по официальным данным, в Дагестане зарегистрировано — 99 994 многодетные семьи, из них малоимущих — 91 883 семьи. На 1 января 2019 года численность населения Дагестана составила 3,110 млн человек. Естественный прирост за три года составил 98,9 тыс. человек или 2,3%.

Северная Осетия

В Северной Осетии принята программа регионального материнского капитала. Он выплачивается женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка, начиная с 1 января 2012 года по 31 декабря 2018 года, женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года по 31 декабря 2018 года. Право на семейный капитал, сумма которого в 2019 году составила 50 тыс. рублей, предоставляется однократно.

Средства республиканского материнского (семейного) капитала могут быть использованы в полном объеме либо по частям на улучшение жилищных условий на территории республики или погашении задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, на лечение ребенка, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, для подготовки детей к школе.

Ребёнок-инвалид Honza Soukup

Как сообщало ИА REGNUM, закон Северной Осетии о региональном материнском капитале был принят в 2012 году. Согласно документу, право на получение поддержки имели семьи, в которых в этом году родится третий или последующий ребенок. Однако из-за проблем с бюджетом в 2015 году выплаты были приостановлены. Их возобновили в 2019 году, выплатив по 50 тыс. рублей семьям, в которых в 2012 году родился третий и последующий ребенок. Всего данными мерами поддержки были охвачены порядка 1760 семей.

Как сообщили в министерстве труда и соцразвития Северной Осетии, с 1 января 2019 года республика вошла в число субъектов Российской Федерации с низкими показателями рождаемости, в которых вводится ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка. Выплата осуществляется до достижения ребенком трех лет в размере величины прожиточного минимума для детей, сумма которой установлена правительством республики. На 2019 год размер ежемесячной денежной выплаты составляет 9900 рублей. На её получение может претендовать один из родителей третьего или последующего ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года, если среднедушевой доход семьи не превышает величину среднедушевого денежного дохода.

Помимо этого, многодетные малообеспеченные семьи в Северной Осетии имеют право на 30%-ную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, бесплатное обеспечение лекарственными средствами детей в возрасте до шести лет, приобретаемыми по рецептам врачей, бесплатное питание для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений. Им в первоочередном порядке предоставляют бесплатно садово-огородные земельные участки, а детей без очереди принимают в детские сады с компенсацией расходов на них в размере 70%.

При одновременном рождении трех и более детей семьям предоставляется субсидия на приобретение жилья из расчета 18 кв. м на каждого новорожденного.

Помимо этого малоимущие семьи имеют право на пособие в размере 150 рублей на каждого ребенка. Для одиноких матерей его размер увеличивается до 300 рублей, а для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, детей военнослужащих-срочников и курсантов военных училищ — до 235 рублей.

В Северной Осетии численность населения на начало 2020 года составила 696,8 тыс. человек. Естественный прирост с начала 2017 года составил 5,2 тыс. человек, убыль за три года — 0,9%.

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В целом Северо-Кавказский федеральный округ на фоне большинства остальных регионов России выглядит в демографическом плане очень даже хорошо. В 2019 году, по данным Росстата, он оказался практически единственным округом, в котором зафиксирован естественный прирост населения — на тысячу человек он составил 6,3%. Наибольший показатель прироста отмечен в Чечне — 16% на тысячу населения, в Ингушетии — 13,4% и Дагестане — 10%. Наименьший — в Кабардино-Балкарии — 3,2%, Северной Осетии — 2%, Карачаево-Черкесии — 1,7%. На Ставрополье по итогам 2019 года зафиксировано 1,3% естественной убыли населения.

Чеченская семья. Конец XIX в

Если учесть, что в большинстве субъектов РФ отрицательные показатели по приросту численности населения, то ситуацию на Северном Кавказе можно назвать благополучной. По крайней мере, прослеживая тенденции многих лет, «вымирание» в ближайшее время ему точно не угрожает. Стоит ли искать причины такого благополучия в поддержке властями семей с детьми — вот это вопрос спорный. Может ли многодетная семья быть уверенной в завтрашнем дне, если ей платят в качестве пособия на каждого ребенка от 70 рублей в месяц (Карачаево-Черкесия) до 700 (Ставропольский край) — ответ очевиден.

При этом высокая рождаемость на Северном Кавказе влечет за собой сразу множество проблем — не хватает детских садов, а школы работают с перегрузкой в три смены, негде работать — в субъектах округа самая высокая в России безработица, низкие зарплаты и уровень жизни. Государству приходится оказывать огромную помощь субъектам СКФО — шесть из них, за исключением Ставрополья, являются высокодотационными.

Усилия властей по оказанию поддержки семьям с детьми в СКФО, конечно, имеются, но их масштабы различны. Особо можно выделить субъекты, где принята программа регионального материнского (семейного) капитала — Карачаево-Черкесия и Северная Осетия. Многое делается властями Ставрополья — и это понятно, край — единственный среди соседей по округу продемонстрировал убыль населения в прошлом году. В остальных субъектах меры поддержки связаны с имеющимися ресурсами — может, и хотелось бы дать больше, но взять-то откуда! Да и необходимости, в сущности, особой нет — традиции многочисленных семей на Кавказе никуда не денутся.

Вряд ли местные жители, принимая решение об очередном ребенке в семье, задумываются о последующей вслед за этим поддержке властей. Вот и получается, что рождаемость высокая на Кавказе — не благодаря, а вопреки, хотя и благодаря тоже, но вековым традициям народов, населяющих эту благодатную землю, где каждый в ответе за свою семью и помощи от государства не ждет. Но, если дают, то принимает с благодарностью!