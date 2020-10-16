Москва, , 12:11 — REGNUM Ухудшение прогноза по убыли населения России было предсказуемо, свой вклад в общую сложную ситуацию внесли и эпидемия, и действия властей в связи с эпидемией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 16 октября, комментируя прогноз правительства РФ.

Ранее «Известия» сообщили, что в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года указано: в ближайшие четыре года население страны может сократиться на 1,2 миллиона человек. Негативные тенденции предполагается переломить к 2030 году.

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« Ухудшение прогноза по убыли населения нашей страны вполне можно было предвидеть. Здесь наложились друг на друга и объективные, и субъективные обстоятельства. Объективные — это собственно новая коронавирусная инфекция. Эпидемия и тем более пандемия не могут не вызывать у молодых людей, планирующих увеличение своей семьи, желания отложить это дело. К сожалению, этим объективным обстоятельствам была дана такая интерпретация и они было сопровождены такими карантинными мерами, что у многих молодых людей это перевело желание отложить рождение детей в нежелание заводить их вообще.

Сегодня отрицательные последствия весенней реакции правительства на распространение коронавируса у всех перед глазами. Согласен с прогнозами, говорящими о перспективе дальнейшего падения уровня жизни. Теперь вот новая волна заболеваемости, с ней правительство пытается справиться более аккуратно и продуманно, чем весной, но происходящее оптимизма всё равно не вызывает.

Многое будет зависеть от того, как власть будет действовать дальше, насколько эффективные дополнительные меры поддержки населения и экономической деятельности она найдёт, насколько разумным в этих обстоятельствах будет подход к детям. Рожать детей, чтобы они при каждой новой эпидемии оказывались заперты дома, тогда как все врачи говорят, что для укрепления иммунитета им особенно нужен витамин «Д»? Рожать детей, чтобы они были лишены радости живого общения со сверстниками в детских садиках и в школах? Рожать детей, чтобы их мозги с детства были искривлены страхом, условиями домашнего заточения и погружением в интернет?

Будем, однако, надеяться, что людей, решивших лишь отложить переход своей семьи в новое качество, окажется всё же больше тех, на кого ситуация с коронавирусной инфекцией повлияет фатально.

Народы нашей страны уже более тридцати лет находятся под воздействием обстоятельств, останавливающих их стремление к воспроизводству. Тем не менее, жизнь берёт своё, дети рождаются. Надеюсь, так будет и впредь, но условием этого является активная борьба общества со всем тем, что мешает нормальной жизни.