Москва, , 15:34 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов прогнозирует удар по демографии из-за невозможности получения медицинской помощи во время пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

"Официальной статистики пока нет, но думаю, что она будет печальной. Нам ещё предстоит узнать, сколько людей в этом году погибли даже не от коронаривуса, а от осложнения различных хронических заболеваний. Что говорить, если сегодня люди не могут вызвать скорую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», — заявил Миронов.

Парламентарий назвал ожидаемым ухудшение правительством прогноза по убыли населения.

«На фоне планируемого Минфином снижения расходов на здравоохранение это вполне ожидаемый результат. Вместо того, чтобы выделять деньги на проведение масштабных преобразований в здравоохранении и повышение заработной платы медикам, нам предлагают сократить расходы. И это при том, что эпидемия коронавируса показала насколько уязвимо российское здравоохранение», — сказал он.

В проекте федерального бюджета на 2021 год расходы на здравоохранение предлагается сократить до 1,1 трлн рублей, что на 162 млрд рублей меньше расходов 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Демография: одни отложили рождение детей, другие уже не хотят их вообще