21 октября 2020 | Время чтения 29 мин

О поддержке демографии много говорится на всех уровнях власти, но на какие реальные меры могут рассчитывать семьи, решившиеся на рождение ребёнка?

Зоя Емельянова, , 14:48 — REGNUM Демографическая ситуация в России, и без того крайне сложная, продолжает ухудшаться. Согласно прогнозу из опубликованного 15 октября проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года, по итогам 2020 года общая численность населения России может сократиться на 352,5 тыс. человек. Это вдвое выше данных прогноза, заявленных в августе 2020-го, тогда по итогам года прогнозировалась убыль в 158 тыс. человек.

День семьи, любви и верности Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В документе также говорится, что показатель убыли населения по сравнению с 2019 годом, по прогнозу, вырастет в 10 раз. По итогам 2019 года население сократилось на 32,1 тыс. человек.

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Президентом РФ Владимиром Путиным в числе национальных целей была поставлена задача обеспечить устойчивый естественный рост численности населения. Помочь в этом должны прежде всего меры поддержки для молодых семей, семей с детьми, которые действуют на федеральном и региональном уровне.

Но если с федеральными мерами всё более или менее ясно, то на региональном уровне нет ни единства, ни даже зачастую общей логики действующих мер. При том, что именно социальная поддержка населения является самой существенной частью расходов многих бюджетов, эффективность этих мер остаётся под вопросом.

В августе 2020 года в Минтруде предложили провести аудит всех действующих в сложных с демографической точки зрения регионах России мер поддержки: провести анализ их эффективности и выработать предложения по оптимизации либо укрупнению, упрощению условий получения и, возможно, дополнительным мерам, в том числе за счёт дотаций из федерального бюджета.

ИА REGNUM предлагает вниманию читателей обзор основных мер региональной поддержки семей с детьми, в том числе и многодетных семей, действующих в субъектах Южного федерального округа, которые, по мнению властей, должны существенно изменить демографическую ситуацию в регионах.

Республика Адыгея

Законом Республики Адыгея № 117−1 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» предусматривается целый ряд пособий, выплачиваемых за счёт средств республиканского бюджета.

Так, в Адыгее действует региональный материнский капитал: семьям, в которых после 1 января 2012 года на свет появились третьи и последующие дети, предоставляется единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей.

В регионе предусмотрена выплата дополнительного единовременного пособия при рождении ребёнка (дополнительно к единовременному пособию при рождении ребенка, установленному федеральным законодательством). При рождении первого ребёнка выплата составляет тысячу рублей, при рождении второго ребёнка — 1,6 тыс. рублей, 2,2 тыс. при рождении третьего ребёнка. При рождении каждого последующего ребенка сумма доплаты возрастает на 600 руб.

Также в регионе действует дополнительное ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в размере 100 рублей. Пособие небольшое, но выплачивается оно независимо от получения на ребенка пенсии, алиментов.

Многодетные семьи в регионе могут рассчитывать на отдельные меры поддержки. Так, в соответствии с региональным законодательством, многодетные семьи получают денежную выплату в размере 30% оплаты коммунальных услуг, а также стоимости топлива, приобретенного в пределах нормативов потребления, — для проживающих в домах без центрального отопления. Для детей в возрасте до шести лет лекарства по рецептам врачей выдаются бесплатно. Также в республике действует бесплатный проезд для обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций на транспорте общего пользования городского сообщения, а также пригородного и междугородного сообщения в границах соответствующего муниципального района.

Выплата в размере 30 тыс. рублей в регионе полагается при награждении Почетным дипломом «Материнская слава».

День костюма в Адыгее Наталья Кажан © ИА REGNUM

Также в Адыгее с 1 января 2020 года малоимущие семьи (размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума) при рождении третьего и последующего детей получают ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Такое пособие выплачивается до достижения ребенком возраста трёх лет. Для назначения пособия родители должны обратиться в Центр труда и социальной защиты населения по месту жительства.

Малоимущие семьи, доходы которых ниже величины прожиточного минимума, получают единовременную денежную выплату за счёт республиканского бюджета. Помощь назначается решениями республиканской комиссии. Так, в 2019 году её получили 215 семей на более чем 3,2 млн рублей. Также единовременные денежные выплаты назначаются учреждением по оказанию государственной социальной помощи — в 2019 году между 7512 семьями было распределено 22,9 млн рублей.

Кроме того, дети в возрасте до трёх лет, среднедушевой совокупный доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Адыгея, обеспечиваются бесплатно полноценным питанием через специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей.

В Адыгее действует также социальный контракт: договор заключается учреждением социальной защиты населения с малоимущими семьями, которые хотят предпринять активные действия по преодолению бедности — поиск работы, переобучение, организация собственного дела. При заключении социального контракта приоритет отдаётся, прежде всего, семьям с детьми. В 2020 году объем средств на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта увеличен более чем на 70% по сравнению с 2019 годом, до 3 млн рублей. По данным на сентябрь 2020 года социальный контракт заключен с 42 семьями на 2,4 млн рублей.

По итогам 2019 года, согласно данным Росстата, естественная убыль населения в Республике Адыгея составила 3,07% (1422 человека). В 2019 году в регионе родились 4 тысячи 201 ребёнок, скончались за тот же период 5 тысяч 623 человека. Общая численность населения региона на 1 января 2020 года составила 463 тысячи 088 человек.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Астраханская область

В Астраханской области также действует ряд мер социальной поддержки для семей с детьми.

В регионе действует региональный материнский капитал: в случае рождения третьего или последующих детей выплачивается 58 764 рубля. Получить маткапитал можно один раз, до того как ребёнку исполнится три года.

В Астраханской области выплачивается ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет либо до окончания им обучения, но не более чем до достижения 18 лет. На пособие могут рассчитывать семьи (один родитель) со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Астраханской области. Размер пособия составляет 500 рублей либо 1 тыс. рублей на ребёнка-инвалида или ребёнка одинокой матери, которая проходит обучение на очном отделении учреждений среднего и высшего профессионального образования.

Также в регионе предусмотрена компенсация части родительской платы в детских садах, на нее также имеют право родители с низкими доходами. Размер компенсации составляет 20% на первого ребенка; 50% на второго ребенка; 70% на третьего ребенка и последующих детей.

В Астраханской области при рождении одновременно трех и более детей семьи, нуждающиеся в поддержке, получают единовременную материальную помощь в размере 100 тыс. рублей. Также астраханцы, в чьих семьях после 1 января 2018 года на свет появились третьи и последующие дети, до достижения ими трёх лет получают ежемесячные денежные выплаты в размере величины прожиточного минимума в Астраханской области, установленного для детей. Многодетные семьи в регионе получают ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 513 руб. на каждого члена семьи, денежную компенсацию на оплату транспортных услуг по доставке топлива в размере 321,52 руб.

Ежегодно многодетным семьям выплачивается денежная компенсация на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей в размере 1 тыс. 539 рублей.

В числе других мер поддержки семей с детьми — обеспечение полноценным бесплатным питанием беременных женщин, вставших на учет в медицинской организации, расположенной на территории Астраханской области; кормящих матерей; детей в возрасте до трех лет, состоящих на учете в медицинской организации, расположенной на территории Астраханской области, при переводе ребенка на смешанное или искусственное вскармливание.

Раз в месяц многодетные семьи региона имеют право на бесплатное посещение государственных музеев, организаций культуры, выставок, определенных правительством Астраханской области. Для детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях, действует бесплатный проезд в муниципальном транспорте. Также дети из многодетных семей могут бесплатно помещать секции в государственных организациях, в регионе предусмотрено обеспечение детей путёвками в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний. Многодетным семьям предоставляется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецептам, для детей в возрасте до шести лет, находящихся на амбулаторном лечении.

Семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на компенсацию расходов на оплату проезда в специализированную медицинскую организацию для получения медицинской помощи и консультации ребенком-инвалидом как в пределах Астраханской области (для получения специализированной медицинской помощи и консультации), так и в другие регионы РФ (для получения высокотехнологичной медицинской помощи и консультации). Также региональным законодательством предусмотрена денежная выплата на расходы, связанные с лечением ребенка-инвалида в специализированной медицинской организации за пределами Астраханской области.

Единовременную материальную помощь в размере 21 тыс. рублей в регионе направляют многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами на газификацию домовладений. Также семьи с детьми и среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума могут рассчитывать на единовременную денежную выплату на развитие личного подсобного хозяйства на основании социального контракта в размере 50 тыс. рублей.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным Росстата, по итогам 2019 года естественная убыль населения в Астраханской области составила 0,45% (-457 человек), родились 11 тысяч 5 человек, скончались 11 тысяч 462 человека, общая численность населения региона на 1 января 2020 года составила 1 миллион 5 тысяч 782 человека.

Волгоградская область

Самая большая выплата в Волгоградской области, полагающаяся семьям с детьми, — так называемый региональный семейный капитал: единовременная выплата семьям, имеющим третьего ребенка или последующих детей, родившихся не ранее 1 января 2016 года, при достижении ребенком возраста трех лет. Размер выплаты на 2020 год составляет 72 тыс. 100 рублей.

Также в регионе выплачивается дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет включительно. Пособие назначается на детей, родившихся после 31 декабря 2018 года, родителям, обратившимся за ним в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Размер пособия составляет 51 тыс. 500 рублей. Также в регионе выплачивается дополнительное единовременное пособие семьям при рождении второго ребенка. Пособие в размере 51,5 тыс. рублей назначается семьям, имеющим среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, при рождении второго ребенка в случае его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет.

В Волгоградской области малоимущим семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области выплачивается ежемесячное пособие на ребенка. Пособие выплачивается на каждого рождённого либо усыновленного ребенка до достижения им возраста 16 лет либо, если ребёнок учится, — до 18 лет. Размер пособия составляет 327 рублей, для одинокого родителя — 653 рубля, студенческие семьи получают 1030 рублей, 527 рублей составляет пособие для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, 653 рубля облбюджет выплачивает на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и 1030 — на детей, родители которых проходят военную службу по призыву.

В Волгоградской области также действует ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка до трёх лет — в размере 8 тыс. 360 рублей. Выплату получают семьи со среднедушевым доходом ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области.

Многодетные семьи, в том числе имеющие приёмных детей, получают целый ряд других региональных выплат. В частности, это ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг (1559 рублей), ежеквартальная денежная выплата на каждого ребёнка (298 рублей). Ежегодно на детей в возрасте от шести до 17 лет выделяется дотация для подготовки к школе — в сумме 1140 рублей.

Отдельные меры поддержки предусмотрены для родителей детей-инвалидов: это ежемесячная денежная выплата в 676 рублей, ежеквартальная денежная выплата одному из родителей, неработающему и осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, которому определена третья степень ограничения жизнедеятельности — 5150 рублей.

Семьи с детьми-инвалидами, а также малоимущие семьи с детьми в Волгоградской области получают также компенсации затрат на газификацию жилья — 17 099 рублей, но не более суммы фактически произведенных затрат.

В регионе также назначается адресное социальное пособие — на шесть месяцев в размере 206 руб. в месяц на каждого члена семьи малоимущим семьям, состоящим из двух человек, и 155 рублей в месяц на каждого члена семьи малоимущим семьям, состоящим из трех и более человек.

Учащимся на очном отделении в возрасте до 23 лет, являющимся детьми из семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей, учащихся на очном отделении в возрасте до 23 лет, назначается ежемесячное социальное пособие в сумме 464 рубля. Ежемесячное пособие в сумме 1585 рублей назначается детям погибших или умерших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации.

В Волгоградской области по итогам 2019 года Росстатом отмечен самый высокий показатель естественной убыли населения среди регионов Южного федерального округа — он составил 4,72% (-11 758 человек): в регионе в прошлом году родились 21 тысяча 094 ребёнка, скончались 32 тысячи 852 человека. Общая численность населения региона на 1 января 2020 года составила 2 миллиона 491 тысяча 036 человек.

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Республика Калмыкия

В Республике Калмыкия, как и у соседей по Южному федеральному округу, самой существенной поддержкой для семей с детьми является региональный маткапитал. В Калмыкии он составляет 103 тыс. 800 рублей для тех, у кого право на него возникло в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года, и 67,5 тыс. — для лиц, у которых право на материнский капитал возникло в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2018 года.

Помимо материнского капитала, в регионе действует ряд мер, направленный на поддержку малоимущих семей с детьми и многодетных семей.

В регионе, в частности, в соответствии с Законом Республики Калмыкия «О государственном ежемесячном пособии на ребенка», с 1 июля 2014 г. выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в размере 200 рублей, с последующей ежегодной индексацией по уровню инфляции на соответствующий год.

Семьям, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родились третьи и последующие дети, при этом среднедушевой доход семей не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, направляется ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком возраста трёх лет в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе.

С 1 января 2020 года в Калмыкии также установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет — в размере 50% от величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе, за II квартал года, предшествующего году обращения. Выплата осуществляется на каждого ребенка в семье от 3 до 7 лет и предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в республике за II квартал года, предшествующего году обращения.

Многодетные семьи (с тремя и более детьми, в том числе усыновленными) в Республике Калмыкия получают следующие региональные меры поддержки: ежемесячная денежная выплата в размере 30% стоимости оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потребления; ежемесячная денежная выплата на бесплатное питание на каждого учащегося общеобразовательного учебного заведения (1 тыс. рублей); первоочередной прием детей в детские сады; право на бесплатное посещение детьми государственных музеев, выставок, государственных театров один раз в месяц; бесплатное получение земельного участка; отдых и оздоровление детей. С 1 января 2020 года многодетным семьям республики предоставляется ежегодная денежная выплата на каждого учащегося общеобразовательной организации на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей в размере 5 тыс. рублей.

Для малоимущих граждан, имеющих детей, в соответствии с Законом Республики Калмыкия «О государственной социальной помощи в Республике Калмыкия», предоставляется государственная социальная помощь в форме социального пособия в размере 500 рублей и натуральной помощи в виде лекарственных средств, приобретаемых по рецептам врачей, на сумму 1500 рублей в год.

По итогам 2019 года Республика Калмыкия оказалась единственным из регионов ЮФО, показавшим прирост населения — на 0,95% (257 человек): за минувший год в Калмыкии родился 2 тысячи 821 человек, скончались 2 тысячи 564 человека, общая численность населения региона на 1 января 2020 года составляла 271 тысяча 135 человек.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Краснодарский край

Региональный материнский капитал в Краснодарском крае является самым высоким среди регионов Южного федерального округа — его размер составляет 129 тыс. 342 рубля.

Остальные меры поддержки более скромные и в целом соответствуют средним показателям среди соседей. Так, размер ежемесячного пособия на ребёнка (назначается малоимущим семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума) составляет 206 рублей, 406 рублей выплачивается на детей одиноких родителей, 297 рублей — на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и на детей военнослужащих срочной службы.

150 рублей составляет размер ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет. Региональными мерами поддержки также предусмотрено выделение специализированных продуктов детского питания для детей, которые находятся на смешанном или искусственном вскармливании, до возраста шести месяцев. На помощь могут рассчитывать семьи, получающие ежемесячное пособие на ребенка. Все дети до трёх лет, а также дети до шести лет из многодетных семей имеют право на бесплатный отпуск лекарственных средств по рецепту врача. Дети до четырёх лет, имеющие хронические заболевания, направляются в санаторно-курортные учреждения бесплатно, бесплатным проездом к месту лечения в регионе обеспечивают также детей-инвалидов.

При рождении третьего и последующего детей (в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2022 года) в регионе полагается ежемесячная денежная выплата в размере 10 766 рублей — до достижения ребёнком трёх лет. Также многодетные семьи получают ежегодную денежную выплату на каждого ребенка в сумме 4939 рублей.

В числе прочих мер поддержки многодетных семей в Краснодарском крае — приобретение одного из семи видов ежемесячного проездного документа на городской общественный транспорт для детей, талоны на приобретение билета с 50%-ной скидкой на проезд в автомобильном транспорте пригородных и междугородних маршрутах регулярного сообщения, а также железнодорожном транспорте пригородного сообщения. В регионе многодетным семьям выделяются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — в размере разницы между региональным стандартом стоимости ЖКУ и 15% совокупного дохода семьи. Лекарства для детей до шести лет из многодетных семей приобретаются бесплатно — при условии наличия рецепта. Также в регионе многодетным семьям предоставлена возможность раз в месяц бесплатно посещать музеи, выставки, парки культуры и отдыха.

Между тем в Краснодарском крае по итогам 2019 года естественная убыль населения составила 1,52% — регион потерял за год 8 тысяч 647 человек. Родились в 2019 году 61 тысяча 189 человек, скончались 69 тысяч 836, общая численность населения региона на 1 января 2020 года составила 5 миллионов 675 тысяч 462 человека.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Республика Крым

В Республике Крым региональный материнский капитал на данный момент отсутствует. Жители региона получают лишь соответствующую федеральную поддержку.

Ежемесячное пособие на ребенка в Крыму выплачивается при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения в Крыму, и составляет 600,15 руб. На ребёнка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов либо в случаях, когда взыскание алиментов невозможно, ежемесячное пособие составляет 2764,5 руб., для одиноких матерей — 2764,5 руб. Также в регионе установлена ежемесячная денежная выплата для приобретения социально значимых сортов хлеба (126,77 руб.).

Для многодетных семей установлена ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет. Она составляет 11 058 рублей и выплачивается семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 2,5 прожиточного минимума.

Также для многодетных семей в Республике Крым установлена компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%. Многодетные семьи имеют право на внеочередное установление квартирных телефонов, а абонентная плата устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов. Крымские многодетные семьи раз в месяц имеют право на бесплатное посещение музеев, выставок, парков, льготное посещение театров, концертных организаций. Дети из многодетных семей имеют приоритетное право при приёме в муниципальные дошкольные образовательные организации. Также для многодетных семей бесплатно предоставляются услуги детского отдыха и оздоровления, семьи имеют льготы при проезде в общественном транспорте городского и пригородного сообщения.

К Крыму также действует единовременная денежная выплата для улучшения жилищных условий семьям с детьми. На неё могут рассчитывать семьи (одинокие родители), в которых после 1 января 2019 года родился ребёнок, имеющий гражданство РФ. Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, общая площадь жилых помещений, принадлежащих семье, должна составлять не более 18 квадратных метров в расчете на каждого члена семьи.

Отдельные временные меры поддержки введены в Крыму в связи с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. Региональные власти предоставляют единовременные выплаты в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка одинокой матери; 5 тыс. рублей — одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю) на каждого ребенка-инвалида; 10 тыс. на каждого ребёнка в возрасте от 16 до 18 лет (при условии рождения ребенка с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года включительно). Также введены региональные ежемесячные денежные выплаты в размере 5 тыс. рублей на ребенка, гражданина РФ, рожденного с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года, до достижения им возраста трех лет, при отсутствии права на получение ежемесячных выплат, установленных Указом президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 249. Также по 5 тыс. рублей выплачивается одному из родителей на детей, рождённых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года, также при отсутствии права на выплаты по Указу президента РФ. Ещё по 3 тыс. рублей выплачивается на каждого ребёнка, в случае если один из родителей признан безработным с 1 апреля 2020 года, пособие по безработице которому назначено в минимальном размере.

В Крыму, по данным Росстата, за 2019 год естественная убыль населения составила 3,98% (7 тысяч 609 человек): родились за прошлый год в регионе 19 тысяч 214 малышей, скончались 26 тысяч 823 человека. На 1 января 2020 года в регионе проживали 1 миллион 912 тысяч 622 человека.

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Севастополь

В отличие от соседа по полуострову, в Севастополе действует региональный материнский капитал — закон о нём принят в конце 2019 года. Сумма выплаты составляет 100 тыс. рублей. Право на получение регионального материнского капитала имеют граждане Российской Федерации, проживающие в Севастополе не менее одного года на момент подачи заявления, имеющие среднедушевой доход семьи ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам, установленным в городе Севастополе в расчете на душу населения. Деньги выплачиваются женщинам, родившим второго ребенка, женщинам, родившим третьего ребенка при условии, что они не воспользовались правом на региональный материнский капитал в связи со смертью второго ребенка, а также женщинам, родившим первого ребенка при наличии усыновленного ребенка на момент рождения. Получить капитал можно на детей, родившихся после 1 января 2019 года.

Как и в других регионах, в Севастополе установлено ежемесячное пособие одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребёнка, условием является совместное проживание и среднедушевой доход на семью ниже величины прожиточного минимума. Размер пособия составляет 635 рублей на каждого ребенка до 18 лет ежемесячно, устанавливается пособие на 12 месяцев. Пособие на детей одиноких матерей на каждого ребенка до 18 лет составляет 2964 рубля, пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов либо когда взыскание алиментов невозможно, — 2964 рубля. Пособия выплачиваются до достижения ребёнком 18 лет.

В Севастополе установлена ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, она выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет, если семья имеет среднедушевой доход ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам в расчете на душу населения по городу Севастополю, и равна размеру прожиточного минимума на ребёнка, установленного в Севастополе на момент обращения за выплатой. На 1 июня 2020 года она составляла 11 458 руб.

Многодетным родителям Севастополя со среднедушевым доходом ниже или равным двум величинам прожиточного минимума также выплачивается денежная компенсация на приобретение школьной формы детям — в случае, если дети учатся в образовательных школах Севастополя — не более 3,5 тыс. рублей на каждого ребёнка. Единовременная денежная помощь к новому учебному году детям школьного возраста в размере 1431 руб. установлена для многодетных и малообеспеченных семей со среднедушевым доходом ниже или равным полуторной величине прожиточного минимума.

В числе региональной помощи — также выплата в размере 3,5 тыс. рублей на подарки к Новому году для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детей, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также малоимущие семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, могут рассчитывать на государственную социальную помощь — её максимальный размер 3,5 тыс. рублей, выплаты производятся ежемесячно, устанавливаются на период в шесть месяцев.

Севастопольцы с детьми также в числе других малоимущих жителей города могут претендовать на государственную социальную помощь на основании социального контракта — на переобучение или открытие собственного дела единовременная помощь может составить до 90 тыс. рублей.

Многодетные семьи имеют право на предоставление земельного участка. Также дети из многодетных семей имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси всех видов), автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов Севастополя.

По итогам 2019 года, по данным Росстата, естественная убыль населения в Севастополе составила 3,45% (-1 тысяча 548 человек). Родились в 2019 году 4 тысячи 267 человек, скончались 5 тысяч 815 человек, на 1 января 2020 года в городе-герое проживали 449 тысяч 138 человек.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ростовская область

Размер регионального материнского капитала в Ростовской области составляет 121 тыс. 287 рублей, он выплачивается с 2012 года малоимущим семьям, родившим или усыновившим третьего или последующих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года.

Также в регионе установлена единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей — она составляет 68 тыс. 479 руб. Ещё 436 рублей составляет ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей (где растёт более трёх детей до 16 лет).

Малоимущим семьям, где есть беременные женщины, кормящие матери или дети до трёх лет, назначается ежемесячная денежная выплата на полноценное питание при наличии заключения врача в размере 1146 рублей.

Базовый размер ежемесячного детского пособия в регионе составляет 436 рублей, 872 рубля выплачивается на детей одиноких матерей, 654 — на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и на детей военнослужащих срочной службы. Также предусмотрены ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания — в размере 867 рублей.

В регионе производятся ежемесячные денежные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет — размер выплаты составляет 8 тыс. 954 руб.

Многодетные семьи в регионе имеют право на бесплатное посещение государственных областных музеев — не чаще одного раза в месяц. Семьи, воспитывающие трех и более детей, получают компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%.

Многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей и проживающие в Ростовской области не менее пяти лет, могут бесплатно получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Жильё по социальному найму многодетным семьям предоставляют, если в них воспитываются трое и более детей-близнецов или десять и более детей и семья признана в качестве нуждающейся в обеспечении жилым помещением.

Также единовременное денежное поощрение в размере 50 тыс. руб. выплачивается в регионе при присуждении почётного диплома губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей».

Отметим, что, по данным правительства Ростовской области, число многодетных семей с 2011 по 2019 год выросло в два раза — с 21 тыс. до 42 тысяч.

В то же время, по данным Росстата, за 2019 год в Ростовской области зафиксирован один из самых высоких в ЮФО показателей естественной убыли населения — 4,31% (-18 тысяч 94 человека). Родились в регионе в 2019 году 37 тысяч 773 ребёнка, скончались 55 тысяч 867 человека. На 1 января 2020 года в Ростовской области проживали 4 миллиона 197 тысяч 821 человек.

Не хватит и на пачку памперсов

Общее положение дел с демографией в регионах Южного федерального округа показывает: принимаемых мер для увеличения рождаемости явно недостаточно, часть мер, которые были приняты ещё 10−15 лет назад, устарели и неэффективны.

Например, ежемесячных пособий на ребёнка, которые предлагают в регионах, и часто даже не всем, а лишь семьям с низкими доходами, не хватит и на пачку памперсов. Влияние на демографическую ситуацию пособий в 400 рублей явно не соответствует административным ресурсам, которые расходуются на их назначение и выплату. Также вызывают вопросы размеры пособий на детей-инвалидов: если в отдельных регионах сумма составляет около пяти тысяч рублей, то у соседей — лишь 100 рублей в месяц.

Наиболее существенной помощью мог бы стать региональный семейный (материнский) капитал, которые многие субъекты ввели по примеру федеральных властей. Но, например, в Республике Крым такая мера поддержки отсутствует вовсе, в Адыгее сумма капитала не менялась с 2012 года, в Астраханской, Ростовской областях и в Севастополе, где маткапитал ввели лишь в 2019 году, выплаты полагаются далеко не всем.

Практически во всех регионах власти предоставляют земельные участки многодетным семьям — под дачи, строительство собственного дома, приусадебный участок. В Волгоградской области, например, можно даже выбрать участок из числа предлагаемых. Однако, например, в Калмыкии сформировались громадные очереди на получение участков. Сложности были и на Кубани, пока летом 2020 года краевое ЗС не приняло закон, упрощающий процедуру получения участков — в частности, была убрана привязка к муниципалитету, что значительно облегчило процесс поиска подходящих для предоставления участков.

Более действенными, чем непосредственно материальная помощь, могли бы стать различные льготы. Но действуют они далеко не везде и только для многодетных семей: где-то предоставляется бесплатный проезд в транспорте, городском и даже пригородном, где-то за счёт бюджета дети могут бесплатно посещать секции, во многих регионах многодетные семьи могут раз в месяц бесплатно сходить в музей.

Однако в целом меры, которые должны быть направлены на улучшение демографии в регионах, нивелируются качеством их исполнения. И семьи, которые решаются на рождение детей, как и раньше, рассчитывают скорее на собственные силы и помощь близких, чем на поддержку государства.