Москва, , 03:05 — REGNUM Общая численность населения России по итогам 2020 года может сократиться на 352,5 тыс. человек, говорится в опубликованном 15 октября проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, передаёт РБК.

Отмечается, что такое прогнозное сокращение численности населения — вдвое больше, чем ожидали в российском правительстве в августе 2020 года. Тогда авторы проекта полагали, что убыль населения по итогам года составит 158 тыс. человек.

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В новом документе говорится, что данные прогноза указывают и на возросшую в десять раз скорость увеличения показателя по сравнению с 2019 годом, когда убыль составила 32,1 тыс. человек.

Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, тогда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

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