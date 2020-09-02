В конце прошлого года, 31 октября, Александр Лукашенко подписал два указа — № 401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» и № 402 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год». В них содержатся ключевые плановые показатели на нынешний год — кризисный не только для Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

Читайте об указах: Лукашенко утвердил прогноз развития экономики Белоруссии в 2020 году

Ещё в 2019 году белорусские и зарубежные эксперты оценили утверждённый Лукашенко официальный прогноз как неадекватный. С началом пандемии, которую белорусский лидер называл «коронапсихозом», стало окончательно ясно, что ни о каком приросте ВВП Белоруссии на 2,8% не может быть и речи.

Тем не менее Лукашенко требовал от правительства (прежнего и нынешнего составов) претворения в жизнь заведомо невыполнимого официального прогноза. Совмин, чтобы хоть как-то сохранять лицо, придумал ещё несколько параллельных и тоже официальных прогнозов.

«В белорусском правительстве рассчитывают выполнить задачи, поставленные главой государства, и как минимум сохранить ВВП на уровне 2019 года. Для таких прогнозов есть обнадеживающие предпосылки», — заявил 23 июля председатель белорусского совмина Роман Головченко.

Government.by Председатель белорусского совмина Роман Головченко

Безответственность и откровенная ложь, судя по речам высших чиновников Белоруссии, по-прежнему правят бал. И если при этом факты оказываются неудобными, то тем хуже для фактов.

Особенности подсчёта ВВП, инфляции и других важнейших показателей в Белоруссии общеизвестны. Работает пресловутый «калькулятор Лидии Ермошиной», запрограммированный на выдачу нужного пропагандистам результата.

На невменяемость руководства Белоруссии указывает факт отсутствия коррекции официального прогноза при том, что уже известны данные Национального статистического комитета за первое полугодие. По официальным данным, ВВП вместо роста продемонстрировал падение на 1,7%.

НИЭИ Минэкономики может набраться смелости и рассмотреть проблему хронических провалов официальных прогнозов (в том числе пятилетних планов) в ходе октябрьской XXI Международной научной конференции «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития». Также в октябре Институт экономики Национальной академии наук Белоруссии проводит Международную научно-практическую конференцию «Стратегия развития экономики Белоруссии: вызовы, инструменты реализации и перспективы» — представители этого госучреждения тоже участвуют в планировании, и им тоже есть что сказать о качестве своей работы.

Заведомо несбыточные планы властей, заложенные в официальные прогнозы — часть проблемы. Другая часть — низкое качество госуправления. Хоть и не такое низкое, как на Украине, где экономика тоже подчинена политике, страдает от волюнтаризма, некомпетентности и вопиющей коррупции.

При этом соседняя Польша демонстрирует прямо противоположные управленческие качества. Рост польской экономики, курс злотого, показатели инфляции, система налогообложения — всё демонстрирует пример для подражания. Польское правительство, которое много критикуют (и вполне заслуженно не только поляки) на практике демонстрирует опровержение лживых тезисов белорусского госагитпропа о вине пресловутых «внешних факторов».

Premier.gov.pl Премьер-министр Польши Матуш Моравецкий

Демонстрируют это и белорусские обыватели, до пандемии ввозившие из соседней страны мясомолочную продукцию и прочие продукты питания, по цене и качеству превосходящие белорусские аналоги. Таковые на погранпереходах находили в самых неожиданных местах — в автомобильных покрышках, под одеждой пассажиров.

В сентябре 2013 года Лукашенко обещал ввести «налог на выездных», ругая сограждан за непатриотическое предпочтение импортных товаров и услуг. А ведь в начале президентской каденции бессменного белорусского правителя всё было с точностью до наоборот: из Белоруссии вывозили в Польшу продукты питания и множество других товаров.

Нынешний системный кризис в Белоруссии порождён, в первую очередь, стратегическими ошибками госуправления. Важнейшая из них — отказ от воссоединения с Россией, превращение сепаратистского проекта в фетиш с принесением ему в жертву науки, экономики, культуры. Множество предприятий деградировали и были фактически уничтожены.

Минэкономики Белоруссии включило в Перечень организаций, находившихся в процедурах банкротства в течение 2020 года, по отчетам временных (антикризисных) управляющих о своей деятельности, 2793 субъекта хозяйствования.

Рабочие помнят фамилии «талантливых управленцев» и «крепких хозяйственников», доведших до жалкого состояния Минский станкостроительный завод МЗОР, Минский лакокрасочный завод, Минский завод строительных материалов, Минский завод отопительного оборудования, Могилёвский завод «Строммашина», Осиповичский вагоностроительный завод, Брестский завод бытовой химии, Вилейский трубный завод, Дрогичинский комбикормовый завод, Пинский судостроительно-судоремонтный завод, Пинский винодельческий завод, Подсвильский винзавод, Гомельский винодельческий завод, Климовичский ликеро-водочный завод, Мозырский спиртоводочный завод, Слуцкий пивоваренный завод, Могилёвский ремонтный завод, Гомельский стеклотарный завод, Гомельский автобусный завод, Молодечненский литейный завод, Молодечненский завод металлоконструкций, Солигорский завод технологического оборудования, Быховский консервно-овощесушильный завод, Витебский комбинат шелковых тканей, Телеханский завод столярных изделий, Городокский льнозавод, Кохановский льнозавод, Красненский льнозавод, Пуховичский пищекомбинат…

Mmm.by Могилёвский завод «Строммашина»

Читайте об успехах модернизации: Лукашенко: «Лён — культура политическая»

До этого втихую были обанкрочены многие известные предприятия, включая градообразующие и «тысячники». Некоторые были доведены до состояния складских площадей и проданы из-под полы — как минский мотовелозавод (инвестор Александр Муравьёв отбывает срок в лагерях).

Надо хорошо постараться, чтобы довести до банкротства ликёро-водочный завод, где рентабельность производства исчисляется сотнями процентов. Не тех людей мобилизовали на борьбу с производством наркотиков власти Колумбии и Афганистана.

Более половины белорусских госпредприятий едва сводят концы с концами, балансируя на грани рентабельности. В начале года (до пандемии) четверть всех белорусских предприятий считались убыточными. Их поддерживают на плаву бюджетные вливания (Лидский мясокомбинат), присоединения к более крупным и успешным (Полоцкий пивзавод), а также прочие «костыли».

Лукашенко недавно возмущался демонстрацией польских флагов в Гродно. Ему с телеэкрана поддакивал мелкий лгунишка из пула «батькиных экспертов» Пётр Петровский, трудоустроенный с такими же как он в НАН Белоруссии — якобы он сам видел такие флаги во время поездки в Гродненскую область.

Такое явление действительно есть: белорусские поляки выражают солидарность с участниками массовых акций протеста против бездарного правления нынешней «элиты». После хамского отношения к католикам (почти 10% белорусских верующих) и лично к их предводителю Тадеушу Кондрусевичу такие настроения усилятся. И отталкиваться они будут от социально-экономического базиса неблагополучия региона.

Цитата из видео на YouTube Архиепископ Тадеуш Кондрусевич

Читайте подробности: Лукашенко: Костёл вёл «антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду»

Лидская «Лакокраска» — построенный при СССР крупный комплекс в райцентре Гродненской области, может предоставить зарплату квалифицированному рабочему в размере 500 белорусских рублей, что по официальному курсу составляет менее USD 190 или RUB 14 тысяч в эквиваленте. И это считается хорошей зарплатой после недавней «оптимизации» численности — сокращения работников почти в два раза. В этом промышленном центре Западной Белоруссии работу найти очень тяжело. Огромная скрытая безработица и закамуфлированная «национальными методиками» нищета выталкивают молодёжь в Минск и соседнюю Польшу.

Аналогичная ситуация в других райцентрах, которыми руководили ставленники Лукашенко. Сконцентрировав в своих руках огромную власть, как он сам выражается — «царские полномочия», он также взял на себя и всю полноту ответственности за происходящее.

Прежде Россия ежегодно «поддерживала» Белоруссию на миллиарды долларов, надеясь на расширение и качественный рост промышленной кооперации, интеграции в целом. Однако этого не произошло. Лукашенко наложил вето даже на робкую попытку пяти пилотных проектов, а в юбилейном для союзного строительства 2019 году и вовсе загнал интеграционный эшелон в тупик. При этом он организовал похабную травлю российского посла — спецпредставителя президента РФ Михаила Бабича.

Лукашенко предпочитает сгноить доставшееся ему в наследство от СССР «фамильное серебро», нежели пойти на углубление экономической (не говоря уж о политической и гуманитарной) интеграции с Россией. Он демонстративно разбрасывается средствами белорусских налогоплательщиков и занимает за рубежом деньги под баснословные проценты, чтобы продемонстрировать «нефтяную независимость от России», закупая нефть в Норвегии, Саудовской Аравии и даже в США.

Belneftekhim.by «Белнефтехим»

Читайте аналитику сюжета: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии

Естественно, от подобных разорительных авантюр казна скудеет намного быстрее. И вот уже министр финансов Юрий Селиверстов дипломатично заявляет: республиканский бюджет испытывает «достаточно большие трудности с точки зрения предыдущих лет» при финансировании расходов. При этом «государство оптимизирует свои расходы, от некоторых из них откажется» и попросит помощи российских банков для выплаты в 2020 году $3,6 млрд по валютному госдолгу.

Госдолг Белоруссии к 1 августа увеличен на 18,6% до 53,1 млрд бел. руб. — почти $22 млрд на ту же дату. При этом Нацбанк задекларировал ЗВР в объёме $8,86 млрд, из которых большую часть составляют привлечённые ресурсы. Более $3 млрд от этой суммы в монетарном золоте. Ещё часть находится в ювелирных изделиях, драгоценных камнях и активах, которые будет весьма затруднительно направить на отсрочку дефолта.

Банковская система Белоруссии весьма симптоматично прекращает выдачу кредитов. Об этом заявили «БПС-Сбербанк» и даже крупнейший банк республики — государственный «Беларусбанк».

Финансовую стабильность долго расшатывали, добивая эпатажными выходками вроде погрома системообразующего, третьего по величине «Белгазпромбанка». С лета экс-глава правления этой «дочки» Газпрома находится в следственном изоляторе КГБ по сфабрикованному делу, клиенты через то же ведомство с трудом добиваются доступа к своим средствам.

Экономическая ситуация заставляет сворачивать многие бизнесы. Население не только демонстрирует низкую платежеспособность, но и отзывает депозиты, составляющие основу активов комбанков.

Повышенный спрос на иностранную валюту невозможно объяснить традиционной отсылкой на туристов — из-за пандемии границы с Белоруссией закрыты. До августа курс белорусского рубля снижался в режиме «плавной девальвации», а после закрытия избирательных участков 9 августа и политической дестабилизации — стремительно, с признаками обвала.

Помимо традиционной в такой ситуации скупки валюты, граждане скупают ликвидные товары — импортные и с высокой долей импортных комплектующих. Пресловутый «хапун» устремлён в сторону бытовой техники и электроники, квартир и формально непродающихся земельных участков. Официально в Белоруссии земля не продаётся в частную собственность, однако почти все знают, сколько стоит сотка в том или ином районе. При этом цены традиционно устанавливаются в долларах США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары США

Забастовки на промышленных гигантах («Беларуськалий», «Нафтан», МЗКТ, БелАЗ, МАЗ, МТЗ и других) с политическими требованиями представляются лукашенковскими пропагандистами как «фальшивка, сделанная в Польше». Тем не менее Лукашенко уже озвучил угрозу завести штрейкбрехеров с Украины.

До этого он стращал массовыми расстрелами в духе коллег из Узбекистана и Таджикистана. Мало кто сомневается в том, что рука у него не дрогнет. Ко дню рождения Лукашенко в Минске появились БТР с крупнокалиберными пулемётами — с десяток таких охраняют президентский дворец.

Санкции ЕС и США дополняют картину. К ним фактически присоединилась Украина — коллега Белоруссии по «Восточному партнёрству». Успехи «многовекторности» очевидны, однако глава МИД Белоруссии Владимир Макей сохранил свой пост, и, похоже, чувствует себя совсем не плохо.

По данным таможенной статистики, объем внешней торговли товарами (внешнеторговый оборот) Белоруссии в январе-июне 2020 года составил $27 млрд — на 20,6% меньше, чем за такой же период 2019 года. Отрицательное сальдо составило $2,1 млрд при том, что экспорт рухнул до $12,5 млрд (-20%), а импорт — до $14,6 млрд (-21,2%).

В свете озвученной Лукашенко угрозы заблокировать торговлю Германии через Белоруссию, а до этого — лишить Литву белорусского транзита («30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву»), стоит ожидать падения торговли услугами. Не совсем ясно, как Лукашенко собирается сделать это технически в отношении четвёртого и шестого внешнеэкономического партнёра Белоруссии без согласования с первым (48,5% белорусской торговли товарами приходится на Россию).

Дарья Антонова ИА REGNUM Фуры

Технологический уклад белорусской экономики не позволяет ей конкурировать с ведущими странами мира. Поэтому кроме нефтепродуктов, сырья и полуфабрикатов Белоруссии особо нечего предложить ни странам Евросоюза, ни пресловутой «дальней дуге» внешнеэкономических партнёров.

Основным и естественным рынком сбыта белорусских товаров по-прежнему остаётся Россия. Альтернативный путь демонстрирует Украина, которая за постмайданную пятилетку выучила немало ужасных уроков.

Обращение за помощью к России стало для Лукашенко естественным и безальтернативным. Он запросил военную и экономическую поддержку.

Владимир Путинсогласен помочь. Уже сформирован резерв силовиков. Российский ядерный зонтик над Белоруссией — лучший антидот от западной интервенции.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 1 сентября сообщил журналистам, что финансовые ведомства России и Белоруссии ведут отработку реструктуризации белорусского долга.

Ранее, 27 августа, Лукашенко заявил, что премьер-министры России и Белоруссии проведут переговоры о рефинансировании $1 млрд белорусского долга, констатировав: «То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты».

Россия продолжает вливать деньги в Белоруссию и спасать Лукашенко. Не совсем понятно, зачем.

Читайте аналитику сюжета: Союзное государство России и Белоруссии