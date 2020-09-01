Минск, , 16:41 — REGNUM Католический митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич получил отказ в возвращении из Польши в Белоруссию, так как занимался мошенничеством, деятельностью против белорусского государства и его властей, а также получил некое задание в Варшаве. Об этом 1 сентября в Барановичах заявил Александр Лукашенко.

Католический архиепископ-митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич (сс) Raviaka Ruslan

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»Эта личность нас насторожила ещё раньше», — сказал Лукашенко, характеризуя Кондрусевича.

По его словам, предводитель белорусских католиков просил о предоставлении ему белорусского гражданства, но при этом скрыл, что у него есть ещё два паспорта — российский и польский.

«Это уже мошенничество», — констатировал Лукашенко.

Он заявил, что Кондрусевич не имел права совершать уголовно наказуемые действия, в частности — получать белорусское гражданство при наличии иностранного или получать иностранное при наличии белорусского, что запрещено властями Белоруссии.

Отметим, Тадеуш Кондрусевич родился в 1946 году в Гродненской области БССР. Власти Белоруссии не признают за обладателями белорусских паспортов иного гражданства.

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После таких обвинений Лукашенко стал делать оговорки. Его слова приводит президентская пресс-служба: «Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там всё чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность».

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В официальном сообщении также сказано: «Президент рассказал, что глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался Белоруссию и попал в этот список невъездных, который общий у Белоруссии и России».

Отметим, что на самом деле главой Католической церкви является римский понтифик, а Кондрусевич — местный руководитель, глава белорусских католических епископов.

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«Какие бы там личности ни были — Кондрусевичи, Лукашенки и прочие Пилсудские Плюшкевичи — костёлы работали и будут работать», — заверил политик.

Он также выразил неудовлетворение тем, как католические священники, верующие и журналисты отреагировали на действия силовиков, которые запирали верующих в храмах во время подавления ненасильственных протестных акций в Минске, и даже самовольно меняли замки. По мнению Лукашенко, ОМОН действовал законно и защищал молящихся в Красном костёле (Симеона и Елены) от митингующих на минской площади Независимости.

«Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду, — поведал Лукашенко. — Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели на площади (площади Независимости, где расположен Красный костел. — Прим. президентской пресс-службы). Правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали».

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