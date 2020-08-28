Минск, , 15:18 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным о военной помощи Минску в случае необходимости. Об этом белорусский лидер рассказал 28 августа в Орше в ходе общения с работниками предприятий.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Лукашенко пояснил, что связался с Путиным и предупредил об угрозе военного вмешательства в дела Белоруссии. Оба государства могут задействовать совместную группировку вооруженных сил, созданные резервы.

«Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились», — сказал белорусский президент.

Он добавил, что пока Белоруссия справляется своими силами, но вместе с Россией, если нужно, «устаканит любого, кто дернется на западной границе Союзного государства».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Владимир Путин заявил о готовности России защищать суверенитет и границы Белоруссии. Такие обязательства закреплены многосторонними и двусторонними соглашениями, пояснил он.

Читайте также: Путин: Россия готова защищать Белоруссию

А также: Политолог: заявление Путина о помощи Минску вызвало истерику в западных СМИ