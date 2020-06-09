Минск, , 17:30 — REGNUM Прокатившаяся по всем городам Белоруссии майская волна массовых задержаний вызвала возмущение белорусской и международной общественности. Об этом говорится в распространённом 9 июня заявлении Международного центра гражданских инициатив «Наш дом».

Ранее на эту тему: Почему Москва не может поставить Лукашенко на место?

«Состав задержанных очень разнообразен, но их объединяет одно — они так или иначе высказывали сомнение в релевантности государственной статистики по коронавирусу или в правильности государственного курса Александра Лукашенко, в том числе, проведении массовых мероприятий во время пандемии», — сказано в заявлении.

Отмечено, что 9 июня уволили фельдшера бригады скорой помощи Павла Палейчика за то, что он на пикете Сергея Тихановского рассказал правду о ситуации с коронавирусом и ситуации в больнице (средствах индивидуальной защиты для врачей). До этого его отстранили от работы, а затем арестовали на семь суток. За фельдшера заступился весь коллектив, написав коллективное письмо с многочисленными подписями, однако главврач Вадим Трубчик приказал уволить фельдшера.

«МЦГИ «Наш Дом» выступает против незаконных задержаний, уголовного преследования, административных арестов, угроз изъятия детей из семей и штрафов, которым подвергаются граждане Белоруссии, — сказано в документе. — Мы требуем немедленного освобождения всех, кто был лишён свободы по политическим причинам!»

В заявлении приведены примеры насилия милиционеров в отношении задержанных. Там также содержится просьба к международному сообществу «обратить самое пристальное внимание на прямые угрозы Александра Лукашенко расстреливать мирных граждан на мирных демонстрациях».

Читайте подробности: Лукашенко: «Забыли, как Каримов расстрелял тысячи человек? Мы напомним!»

«Это прямая угроза расстрелов и убийства мирных белорусских граждан, которые участвуют в президентских выборах», — подчеркнули в МЦГИ.

Добивающаяся регистрации кандидатом в президенты Светлана Тихановская подвергнута прессингу со стороны властей. У неё дома и на даче у матери Сергея Тихановского (свекрови) 2 июня прошёл третий обыск с изъятием крупной суммы денег.

«Светлана также заявила, что ей поступают угрозы изъятия ее детей (правда, не озвучила от кого). В связи с этим последнюю неделю женщина, боясь за детей, не выходила из дома. Свекровь Светланы Тихановской (мама ее мужа Сергея), после того как силовики не давали ей спать и проводили обыск ночью, с гипертоническим кризом на скорой увезена в больницу. Следственный Комитет заявил, что на даче свекрови Светланы Тихановской найдены 900 тысяч долларов, но все обстоятельства дела указывают, что эти деньги подброшены Следственным Комитетом, чтобы снять Светлану с предвыборной гонки (10 кг долларов нашли только на третьем обыске, все три обыска проводились в течение суток, понятые были привезены самими следователями, никого, включая свекровь Тихановской, не пустили в дом, где шел обыск, а такая крупная сумма может позволить обойти налоговое законодательство и обвинить Тихановских в нанесении государству вреда в особо крупном размере, что автоматически влечет за собой возбуждение уголовного дела)», — сказано в документе.

Тем временем: Лукашенко заявил об угрозах властям и подготовке боевиков к «побоищу»

Представители МЦГИ обратили внимание: всех координаторов инициативной группы Светланы Тихановской сейчас приговаривают к аресту на 15 суток, чтобы она не могла сдать подписи в Центризбирком. При этом люди выстаивают по 5−6 часов в длинных очередях, чтобы отдать свою подпись за её выдвижение.

«Согласно белорусскому законодательству, подписи в ЦИК должны сдать координаторы, то есть доверенные лица, а они все сидят в тюрьме, — сказано в заявлении. — Точно также власть не дала зарегистрироваться в качестве потенциального кандидата в президенты и самому Сергею, «вовремя» осудив того на 15 суток ареста. Чтобы стать кандидатом, Сергей должен был поставить личную подпись, но не смог, потому что тюремная администрация отказалась пускать адвокатов в тюрьму в нарушение белорусского законодательства».

Тем временем семь медиаресурсов получили предупреждения от министерства информации Белоруссии за «распространение информации, которая способна нанести ущерб национальным интересам Белоруссии». Лукашенко 7 июня назначил нового министра информации Игоря Луцкого. Новый глава министерства заявил, что стратегия его ведомства в сегменте Интернет, в том числе, будет заключаться в том, чтобы ограничить население « от информации, которая наносит вред государству ».

Подробнее об этом: Мининформ Белоруссии анонсировал «корректировку» СМИ в интересах властей

«Как Вы понимаете, это означает, что Лукашенко будет серьезно ограничивать белорусов в доступе к объективной и независимой информации, в том числе через уголовные преследования журналистов и ютуб-блогеров (уголовные преследования уже начались)», — отметили в МЦГИ.

Кроме того, в отношении не менее 14 человек возбуждены уголовные дела или проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального Кодекса. Большинство из них проходит по одному уголовному делу со ст. 364 УК РБ (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Фигуранты этого дела — глава инициативной группы по выдвижению Светланы Тихановской кандидатом в президенты, блогер ютуб-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также члены его команды.

Отмечено, что часть из них была задержана 29 мая в Гродно «в результате провокации во время легального сбора подписей», остальных задержали позже. «Наш дом» опубликовал список задержанных по «делу Тихановского».

Он также напомнил об уголовном деле известного журналиста, разоблачавшего коррупцию, Сергея Сацука. В отношении ещё одного журналиста — Андрея Медведева проводится проверка в рамках УПК за комментарий в социальной сети, якобы содержащий оскорбление редактора районной газеты «Днепровец».

Проверка в рамках УПК проводится в отношении правозащитника Елены Маслюковой — её подозревают в оскорблении. По статье 369 УК РБ (Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей) возбуждено уголовное дело в отношении блогера Ольги Журавской — за комментарий под видео на её ютуб-канале, содержащий негативную оценку сотрудника органов внутренних дел.

«За последний месяц задержано, оштрафовано и сидит в ИВС — всего 275 (+65 случаев за последнюю неделю) случаев репрессий. Из них 98 (+21 за последнюю неделю) человек задержаны до суда на 2—3 суток, т. е. до суда они отсидят 203 (+26) суток в совокупности. 82 (+8 за последнюю неделю) человека получили административный арест, всего по административному аресту получено 926 (+129) суток, в среднем около 11 суток на человека. На данный момент в ИВС находится 23 (+13) человека», — констатировали в МЦГИ.

Там также сообщили, что общее количество штрафов задержанным превысило $32 тыс., при этом большинство получили штрафы по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Задержано 17 журналистов (+5 за последнюю неделю). Из них пятеро подвергнуты арестам (62 суток в общей сложности).

Читайте о практике прошлых лет: Суд над журналистами ИА REGNUM в Белоруссии

Отмечено участие МИД Белоруссии в политических репрессиях: 6 мая группа журналистов Первого канала российского телевидения была лишена аккредитации, репортёр Алексей Кручинин был депортирован из республики за репортаж про массовые свежие могилы умерших от коронавируса в белорусском провинциальном городе.

«Наш дом» отметил: «Репортаж был о том, что власть скрывает настоящее количество умерших от коронавируса. Про Столбцы и то, что там сейчас умирает много людей от коронавируса, но это не попадает в официальную статистику, также делали видео-стримы ютуб-блогеры, попавшие под репрессии».

Ранее на эту тему: Лукашенко пообещал «достать» в Москве администраторов телеграм-каналов

Блогеров в Белоруссии задержано 18 (+5 за последнюю неделю). Они получили в общей сложности 192 (+30 за последнюю неделю) суток административного ареста.

Членов зарегистрированных инициативных групп по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, а также волонтеров этих групп задержано 16 (+12 за последнюю неделю).

Больше материалов на эту тему в сюжете: Выборы президента Белоруссии