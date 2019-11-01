Минск, , 18:25 — REGNUM ВВП Белоруссии в 2020 году вырастет на 2,8%, экспорт товаров и услуг — на 3,6%, производительность труда по ВВП — на 2,6%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 2,4%, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составит 1% к ВВП, а инфляция не превысит 5%. Об этом говорится в подписанных Александром Лукашенко указах N401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» и N402 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год».

Прямые иностранные инвестиции (без учёта задолженности прямому инвестору) в экономику Белоруссии составят $1,7 млрд по итогам 2020 года. Объём ПИИ и другие важнейшие показатели закреплены в указе №401, опубликованном на президентском сайте.

Совмину и Нацбанку предписано утвердить план действий по созданию условий для развития экономики. Совмину также предписано в двухмесячный срок определить ключевые показатели оценки эффективности деятельности высокопоставленных чиновников и госорганизаций.

Напомним, предыдущие официальные прогнозы социально-экономического развития Белоруссии, утверждённые указами Лукашенко, выполнены не были. При этом высокопоставленные чиновники не ушли в отставку.

На текущий год Лукашенко запланировал рост ВВП Белоруссии на 4%. По данным официальной статистики, темпы роста белорусской экономики в четыре раза меньше. Независимые эксперты уверены, что за менее, чем два месяца до конца года чуда не произойдёт.