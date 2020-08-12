Более четверти века Белоруссией бессменно правит бывший председатель совхоза, сумевший противопоставить себе представителей всех слоёв общества, левых и правых, молодёжь и даже пенсионеров. Психологическая усталость от Александра Лукашенко настолько велика, что в повседневной жизни трудно увидеть какое-либо уважение к нему, за исключением официоза.

Иван Шилов ИА REGNUM Александра Лукашенко

Ни одна президентская кампания в Белоруссии не сопровождалась столь массовыми протестными выступлениями. По официальным данным, после закрытия избирательных участков в ночь с 9 по 10 августа в Белоруссии волнения охватили 33 населённых пункта.

Протестные выступления автоматически были признаны незаконными и подлежащими подавлению, так как они не были санкционированы властями. Только за первые сутки противостояния было задержано около 3 тысяч человек.

По неофициальным данным, как минимум один протестующий погиб. Причём версии гибели существенно разнятся.

Поддерживающее белорусских националистов американское «Радио «Свобода» (СМИ — иностранный агент) сообщило о трёх погибших со ссылкой на «белорусское издание NEXTA», являющееся на самом деле ТГ-каналом обосновавшегося в Польше белорусского националиста Степана Путило. Этот же Путило тиражирует русофобские фейки — например, о якобы российских гражданах в униформе белорусских «зелёных человечков», разгоняющих демонстрантов и избивающих прохожих.

ИА REGNUM Протесты белорусской оппозиции после выборов

Активностью и радикализмом отмечено противостояние в провинциальном Пинске. Самым массовым выступлением отличился Минск.

На 10 августа была назначена «общенациональная забастовка», которая, очевидно, провалилась. Между белорусскими пролетариями и вещающими от имени белорусского народа деятелями, как оказалось на поверку, нет ничего общего. Мелкая буржуазия тоже не пожелала терять рублик по такому поводу.

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До нынешней президентской кампании оппозиция не могла организовать более-менее приличных митингов в провинции. В 2020 году всё стало иначе: простая домохозяйка, жена арестованного блогера Светлана Тихановская собирала многотысячные собрания не только в Минске, но и в провинциальных городах.

После голосования волна протестов захлестнула всю постсоветскую республику, включая «медвежьи углы», где о политической оппозиции раньше лишь слышали и считали её уделом столичных снобов.

Лукашенко 10 августа жаловался: «Они на штыки пацанов бросили… Они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему, эта информация подтверждается, штурмом хотели взять органы власти… Кроме того, сегодня 200−300 человек брошены организаторами акций на самый юг Беларуси, где в одном из городов был окружен райисполком — пришлось пограничникам вмешаться».

ИА REGNUM Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей

Усидевший на этих самых штыках тиран, мягко говоря, приукрашивал действительность. Никто не пытался штурмовать ни отделения, ни управления милиции. Протестующие действительно окружали школы и другие административные учреждения вечером 9 августа, требуя честного подсчёта голосов. Не везде, но на ряде избирательных участков они добились своего: члены комиссии отказывались подписывать протоколы с фальсифицированными данными, а кое-где даже осмелились объявить о победе Тихановской.

Лукашенко рассказывал небылицы о попытке его свергнуть и многом другом во время посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», созданного при активном участии «Семьи» Курманбека Бакиева, разворовавшей Киргизию и инвестировавшей капиталы в масштабный белорусский проект. Бакиев является живым и наглядным напоминанием Лукашенко об участи популистов, пришедших во власть под лозунгами борьбы с коррупцией, возглавивших коррупцию и свергнутых в итоге.

«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», —поведал Лукашенко 10 августа на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

Оскорбления от случайно выбившегося в люди Лукашенко — дело тривиальное. Большего внимания заслуживает указание на новых «кукловодов», как он выражается. До 9 августа таковые находились в России, а с 10 августа внезапно обнаружились в Евросоюзе и Британии.

При этом в заложниках у Лукашенко остаются 33 гражданина Российской Федерации, от которых старательно отводится внимание. Весьма напрасно: на таких юридических и не очень основаниях, которые стали формальным предлогом для ареста так называемых «вагнеровцев», за белорусскую решётку как минимум на несколько месяцев может быть брошен любой гражданин России — включая родственника Сергея Лаврова или Сергея Шойгу.

President.gov.by Посещение Александром Лукашенко войсковой части 3214 внутренних войск МВД в Минске

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Среди прочих особенностей президентской кампании также значатся громкие провалы властей с инспирированием различных русофобских провокаций: погром в «Белгазпромбанке», сопровождавшийся лживыми обвинениями «Газпрома» и руководства России, нелепые обвинения прозападной оппозиции в связях с анонимными российскими олигархами, чудесное обретение «четырёх российских ГРУшников» и даже «33 вагнеровцев». Однако, как ни надрывался Лукашенко со своим окружением, как ни упражнялись пропагандисты, кроме них никто — ни в Белоруссии, ни на Западе — не желал верить в сказки Минского моря.

Никогда ранее спецслужбы Белоруссии так не «косячили» с организацией провокаций против оппонентов Лукашенко — не брезговали даже привлечением проституток. Никогда ранее Центризбирком не опускался до столь нелепых (не говоря уж о юридической несостоятельности) оснований для отказа в регистрации кандидатов в президенты. Никогда ранее сотрудников правоохранительных органов не лишали знаков отличия, превращая в банды, терроризирующие народ.

Многое в закате эпохи Лукашенко явлено впервые, указывая на ужасную агонию. Социально-экономический кризис лишь дополняет политический, гуманитарный и прочие кризисы, которые сейчас в Белоруссии сплелись в один клубок, слились в одну ядовитую и взрывоопасную жидкость.

Президентские выборы в Белоруссии были шансом провести цивилизованную ротацию правящей элиты. Этот шанс был бездарно профукан. Поэтому после неминуемого ухода тирана Белую Русь ждут большие потрясения.

Сначала, конечно же, будет общенародный праздник. Но потом будет протрезвление с ревизией пепелища. Такой грустный конец, как гласят уроки истории, наступит закономерно и неотвратимо.

Пока же Лукашенко удерживает власть. Он с большим трудом её удерживает, прекрасно зная, за что ему на самом деле служат каратели и что произойдёт, если их террора окажется недостаточно.

President.gov.by Александр Лукашенко голосует

Немудрено запугать вынесенную протестной волной домохозяйку, интеллектуальный уровень и особенности психики которой теперь уже ни для кого не секрет. Глупо ожидать от постановочного видео с её участием прекращения ненависти к тирану, умиротворения бури народных протестов. Однако именно это наблюдается сейчас и, естественно, протестные выступления продолжаются.

Лукашенко совершает ошибку за ошибкой. Раньше он мог их компенсировать щедрой российской «поддержкой», а теперь — только жестокостью. Пряника нет, в наличии лишь кнут.

Москва давно отрезала Белоруссию от России. Националисты в Белоруссии очень хорошо это понимают, стратегически мудро позволяя «хитрозачосанаму» преуспеть в русофобии.

Теперь наступает некоторое отрезвление, но поздно: Запад уже анонсировал свои санкции. Евросоюз не признал итоги «выборов Лукашенко», а за США дело не станет.

Не важно, как крепко Майкл Помпеожал руку Александру Лукашенко. Совсем не важно, сколько номинальный белорусский лидер подарил ножиков и салфеток Дональду Трампу. Не стоит также преувеличивать объёмы поставок танкерной нефти из США в Белоруссию

Таких бантустанов у Вашингтона — полмира. И если уж на то пошло, то другие постсоветские территории выглядят и являются куда более интересными.

President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Государственный секретарь США Майкл Помпео, 1 февраля 2020 года

Важно то, что бывший председатель совхоза так и не стал для пресловутого мирового Запада своим «сукиным сыном». Лукашенко не может предложить ничего ценного в обмен на легитимность — как внутреннюю, так и внешнюю.

Объективно хорошего будущего у Белоруссии при Лукашенко нет и быть не может. Не будет и при националистах, а альтернативы нет. Почему нет — хороший вопрос, над которым до сих пор боялись думать.

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