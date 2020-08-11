Минск, , 17:12 — REGNUM Государственные СМИ Белоруссии пытаются изобразить массовые акции протестов как инспирируемые и руководимые из-за рубежа. В частности, медиахолдинг «Белтелерадиокомпания» при изложении официальной версии о причинах «массовых беспорядков» акцентирует внимание на автомобилях с «российскими номерами». Также подчёркивается участие в уличных протестах граждан России и Украины.

При этом о «деле вагнеровцев» пропагандисты официальных СМИ уже не вспоминают. Нет сведений и о том, пойман ли хотя бы один из почти 200 якобы въехавших в Белоруссию «боевиков», о которых недавно заявлял глава белорусского Совбеза Андрей Равков.

Накануне, 10 августа, Александр Лукашенко заявил, что «кукловодят» дестабилизацией обстановки в Белоруссии из Чехии. По его словам, участвуют в этом также представители Польши и Британии.

До этого Лукашенко и его окружение распространяли лживые сообщения о неких «кукловодах» в России, которые якобы пытались дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Под этим предлогом за решётку были отправлены претенденты на пост президента и главы их избирательных штабов.

В частности, до сих пор в сизо МВД находится блогер Сергей Тихановский, а в СИЗО КГБ был помещён экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. Жена блогера — экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская эвакуировала детей в Евросоюз и после переговоров с властями с 11 августа находится в Литве.

Не зарегистрированный кандидатом в президенты Валерий Цепкало вместе с детьми бежал в Москву, затем перебрался в Киев. Его жена Вероника Цепкало накануне голосования на президентских выборах 9 августа покинула «объединённый штаб» Светланы Тихановской и также выехала в Москву.

Тем временем в Минске и десятках белорусских городов не утихают массовые выступления противников дальнейшего правления Александра Лукашенко. Отмечены попытки сооружения баррикад, которые разрушает ОМОН с применением светошумовых гранат, слезоточивого газа, резиновых пуль и других спецсредств.

Среди участников массовых акций протеста есть первый официально признанный погибший. Зарубежные СМИ, ориентированные на русофобскую националистическую оппозицию в Белоруссии, сообщают о как минимум четырёх погибших.