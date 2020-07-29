Минск, , 13:38 — REGNUM Государственные СМИ Белоруссии сообщают о задержании боевиков «иностранной частной военной компании». Подробности спецоперации не сообщаются.

«Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Белоруссии под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании», — проинформировало 29 июля белорусское официальное информагентство БелТА.

Сообщение государственного информагентства из одного предложения стало новостью дня. Название ЧВК не приводится, другие подробности отсутствуют.

КГБ Белоруссии не комментирует ситуацию. Следком и МВД заявляют об отсутствии информации для прессы.

24 июля Александр Лукашенко выступил перед военнослужащими 5-й бригады спецназа и прокомментировал ход президентской кампании. По его словам, в Белоруссию на организацию массовых беспорядков с целью свержения нынешнего руководства республики могут прибыть представители зарубежных частных военных компаний (ЧВК).

«На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — рассказывал Лукашенко.

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До этого, 19 июня на совещании с руководством республики Лукашенко заявил: «Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план — дестабилизации Белоруссии (это не шутка и не запугивание), привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Белоруссии».

Накануне, 18 июня председатель белорусского Комитета госконтроля Иван Тертель в эфире государственного телевидения 18 июня заявил о возможности получения подтверждения причастности к противоправной деятельности неких «кукловодов» из-за рубежа. Он уточнил: «Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше».

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