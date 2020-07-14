Минск, , 15:35 — REGNUM ЦИК Белоруссии принял демонстративно беззаконное решение, его руководители полностью уверены в своей безнаказанности, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 14 июля, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя отказ в регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты Белоруссии.

Как сообщалось ранее, ЦИК Белоруссии не зарегистрировал бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико кандидатом в президенты страны из-за предположительно недостоверных данных в его декларации, а также из-за некоторых других (также предполагаемых) нарушений.

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« ЦИК Белоруссии принял беспрецедентное решение: кандидат снят с выборов из-за подозрений со стороны власти. Решение было демонстративным, они уверены в своей безнаказанности, уверены, что власть их прикроет.

Все обвинения притянуты за уши, создана атмосфера какого-то детского спектакля. Иногда возникает ощущение, что эти люди намеренно позорят белорусское государство. Они подбирают максимально абсурдные «доказательства», словно издеваясь.

Отказ в регистрации Валерия Цепкало — из той же серии. Его подписи «признавались» недействительными сразу по целым населенным пунктам. В этих решениях нет даже признаков законности.