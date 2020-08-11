Брюссель, , 20:17 — REGNUM Минувшие президентские выборы в Белоруссии не были справедливыми и не были свободными, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Джозепа Борреля, опубликованном 11 августа.

Боррель «Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию».

В заявлении сказано, что против Минска из-за полицейского насилия над протестующими могут быть введены санкции — ЕС изучает этот вопрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Прибалтики и пять стран Северной Европы заявили, что белорусские власти срочно должны начать диалог с оппозиционными структурами.

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