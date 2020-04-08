Якутск, , 09:22 — REGNUM В Якутии дети из малоимущих и малоимущих многодетных семей получат во время дистанционного обучения продуктовые наборы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки республики.

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В продуктовые наборы входят самые необходимые продукты питания: крупы, макароны, мука, тушёнка, печенье, молоко, сахар, шоколад, соки, свежие овощи и фрукты.

«Школы самостоятельно будут определять содержание продуктового набора, с учётом возрастных особенностей учеников, утвержденного меню питания и организовывать пункты выдачи сухого пайка один раз в неделю или один раз в две недели», — пояснили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье ученикам начали выдавать продуктовые наборы.