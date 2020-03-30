Москва, , 00:03 — REGNUM Из-за ограничительных мер по нераспространению коронавируса президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать семьям с правом на материнский капитал 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 3 лет. Выплаты начнутся 1 апреля и продлятся 3 месяца. Как сообщало ИА REGNUM, об этом он сообщил в обращении к россиянам 25 марта 2020 года.

«Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно», — сказал Путин.

Правительству дно поручение обеспечить соответствующие выплаты семьям. 29 марта поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

«Осуществление начиная с 1 апреля 2020 года (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно», — говорится в документе.

Поручение президента вызывает вопрос: кто конкретно имеет право на получение выплаты в размере 5 тыс. рублей?

Как заявил ИА REGNUM юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров, можно сказать, что речь идет о семьях, которые имеют право на получение материнского капитала, но которые его фактически не получили. «Поскольку в тексте поручения говорится о семьях, имеющих право на материнский капитал, а не имевших такое право в прошлом. Соответственно после получения материнского капитала право на выплату прекращается», — отметил Хантимиров.

С ним согласна и адвокат, партнер и руководитель практики особых поручений (Sensitive Matters) КА Pen & Paper, заведующая кафедрой семейного права МГЮА имени О. Е. Кутафина Екатерина Тягай. «Закон прямо указывает, что право на материнский капитал возникает со дня рождения ребенка, с которым связано возникновение этого права. Действие права на материнский капитал прекращается после распоряжения всей суммой государственной выплаты, о чем семью уведомляет Пенсионный фонд. Таким образом, семья обладает правом на материнский капитал со дня рождения ребенка и до момента фактического израсходования средств материнского капитала. При этом факт получения сертификата не влияет на это право. Это означает, что дополнительные трехмесячные выплаты смогут получить семьи, имеющие детей до трех лет и не распорядившиеся полностью материнским капиталом вне зависимости от получения ими соответствующих сертификатов. Если же семья уже полностью распорядилась деньгами, например, улучшив свои жилищные условия, озвученные президентом дополнительные выплаты не будут выплачиваться этой семье», — пояснила она.

Между тем, по мнению Степана Хантимирова, вопросе всё же остаётся неясность: «Выплата предусмотрена на каждого ребенка в семье в возрасте до трёх лет. Это значит, смысл поручения — помочь родителям поддержать не только ребенка, за рождение которого полагается материнский капитал, но и всех детей в семье. В таком случае получать выплату будут семьи, имевшие право на материнский капитал в прошлом или имеющие его сейчас при наличии детей до трех лет».

Юрист считает, что окончательную ясность в этот вопрос внесет правительство: «Оно должно в скором времени издать соответствующее постановление».

Напомним, сейчас право на получение материнского капитала имеют граждане: