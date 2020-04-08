Москва, , 16:24 — REGNUM По три тысячи рублей на каждого ребенка в семьях, родители которых оказались без работы, предложил выплачивать президент России Владимир Путин 8 апреля во время обращения к гражданам.

Глава государства подчеркнул, что семьям с детьми, где родители временно безработные, необходима дополнительная помощь. Средства будут поступать в ближайшие три месяца, сказал Путин.

Помощь будет выплачиваться наряду с пособиями по безработице и другими выплатами, которые положены на семьи с детьми,

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку разработать в пятидневный срок программу дополнительной поддержки бизнеса.

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