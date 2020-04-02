Москва, , 12:01 — REGNUM Далеко не все школы Москвы начали выдавать бесплатные продуктовые наборы детям из категории льготников.

Напомним, 23 марта в официальном телеграмм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса в столице сообщили, что родители учащихся, которые имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы в школах. 24 марта в школах начали спешно собирать заявления от родителей на получение этих наборов.

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Как заявили ИА REGNUM в управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью департамента образования и науки города Москвы, продуктовые наборы выдают с 28 марта.

«Каждый ребенок из семьи, льготы которой подтверждены в органах социальной защиты, может получить в образовательной организации бесплатный продуктовый набор», — подчеркнули департаменте.

Отметим, что набор рассчитан на 12 учебных дней. В него входят крупа, мука, молоко, макароны, рыбные консервы, сухие завтраки, шоколад, сок и другие продукты — все они имеют длительный срок хранения. Дети находятся на дистанционном обучении с 23 марта. Однако официально неделя с 30 марта по 5 апреля — нерабочая. Далее до 12 апреля школах, где установлена триместровая система, каникулы. О сроках продления дистанционного обучения пока нет никакой информации.

В департаменте также обращают внимание, во избежание скопления людей при выдаче продуктовых наборов в образовательных организациях предусмотрели запись: «То есть каждый приходит к назначенному времени и получает свой набор. Поддержку окажут всем заявившимся льготникам, поэтому не стоит волноваться, что наборов не хватит».

Вряд ли кто-то из родителей не прокормит своих детей без этих наборов, однако то, что спустя неделю после объявления о том, что льготникам положены продуктовые наборы, Москве есть школы, где их ещё не начали выдавать, факт, заслуживающий внимания.