Владивосток, , 10:44 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к прокурору края Николаю Пилипчуку с просьбой оказать содействие в организации контроля над выдачей бесплатных продуктовых наборов в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В настоящее время льготное питание в Приморье получают 108 077 школьников, не везде продуктовые наборы оказались одинаковыми.

«Мы следим за выдачей продуктовых наборов. Ситуация весьма разнится. В продуктовом наборе, который был выдан в Новонежино, Шкотовского района, оказались консервы сайры с истекшими сроками годности. Я не понимаю, у вас стоит задача обогатить организации, которые занимаются школьным питанием? Нужно разгрузить продуктовые магазины от залежалой продукции? То, что происходит, просто недопустимо! Я уже попросил прокуратуру посмотреть за соблюдением и меню, и разнообразия, и требований Роспотребнадзора, предъявляемым к питанию школьников. Нужно очень внимательно посмотреть по тем выявленным случаям нарушений и принять самые строгие меры к главам, которые отвечают за питание детей на вверенной им территории», — отметил Олег Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что Роспотребнадзор может провести бесплатную экспертизу продуктового набора и всегда открыт для консультаций для тех, кому это необходимо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье школьные продуктовые наборы оказались очень разными, при единой цене в 336 рублей.