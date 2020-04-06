Когда дети вернутся в школы? Этот вопрос каждый регион решает самостоятельно в зависимости от ситуации с коронавирусом. С 6 апреля 2020 года после затянувшихся весенних каникул в регионах России образовательные учреждения начинают дистанционное обучение.

Всё о системе и формате обучения учреждений образования, графике работы, образовательных платформах, сроках всероссийских проверочных работ (ВПР), ЕГЭ и ОГЭ, занятости и зарплате учителей — в трансляции ИА REGNUM.