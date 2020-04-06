Школа Иван Шилов © ИА REGNUM
«Каждый губернатор внимательно смотрит на ситуацию в муниципалитете, городе, посёлке. После этого принимает решение, которое доводится до директоров школ. Директора школ сообщают, в каком формате проводится обучение», — резюмировал федеральный министр Сергей Кравцов 4 апреля, подчеркнув необходимость соблюдения установленных правил, которые зависят от сложившейся в том или ином регионе санитарно-эпидемиологической ситуации.
«Наша основная задача сейчас — это забота о здоровье детей. Но учебный процесс не должен останавливаться. И речь идёт не только об уроках по школьной программе. Нам важен комплексный подход к развитию ребёнка — занятие спортом, развитие творческих навыков, расширение кругозора. Именно поэтому мы ежедневно расширяем перечень онлайн-ресурсов, которыми рекомендуем воспользоваться учащимся и педагогам. Вместе с образовательным контентом это виртуальные экскурсии в музеи и галереи, онлайн-туры по российским городам, записи театральных постановок, концертов, отечественное кино», — отметил министр Кравцов.
Касаясь темы работы детских садов, Сергей Кравцов информировал, что для детей тех категорий граждан, которые заняты в жизненно важных сферах, организуются дежурные группы. При этом, если в какие-то дни ребёнок не посещает группу, плата за эти дни не взимается. Что же касается деятельности санаторно-курортных учреждений, то она приостановлена до 1 июня.
Система образования максимально переходит на обучение на дому, использование дистанционных технологий, учебный процесс останавливаться не должен. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил в прямом эфире онлайн-марафона «Домашний час» 4 апреля.
«Как отметил президент России, нерабочие дни должны продлиться до 30 апреля. Это значит, что детские сады, школы, организации дополнительного образования, колледжи по-прежнему не будут проводить в своих стенах занятия», — сказал Сергей Кравцов, подчеркнув, что процесс обучения будет проходить на дому с использованием дистанционных технологий.
При написании заявления с просьбой перевести ребёнка на дистанционное обучение в школах Барнаула от родителей просят писать, что они берут на себя ответственность за освоение образовательной программы ребёнком.
Родителей, несмотря на то, что в Алтайском крае продлены каникулы до 12 апреля, просят сообщать в школу, если у ребёнка простудное заболевание. По словам завуча одной из школы, эти данные ежедневно подаются в комитет образования.
В Алтайском крае школьникам продлили каникулы до 12 апреля, а с 13 апреля они начнут обучаться дистанционно. Для тех же учащихся, у кого нет интернета и компьютера, обучение будет проходить по индивидуальному плану. В частности, планируется использовать мобильную связь.
Глава минобразования Чувашии Сергей Яковлевотметил в ходе совещания с представителями муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций «о необходимости быть постоянно на связи с родителями и детьми, уточнять, с кем ребёнок остается дома».
В Чувашии 6 апреля школьники и учащиеся техникумов после недельных каникул приступают к дистанционной учёбе. Выбор дистанционного образования зависит от образовательного учреждения, в числе вариантов — проектная и самостоятельная работа, использование электронных ресурсов, консультирование.
Много вопросов про зарплату и отпуска педагогов. По словам Сергея Кравцова, министерство просвещения делает всё возможное, чтобы учителя чувствовали себя защищёнными и могли в дистанционном формате продолжать работать по программам, сохраняя контакт с учениками, что принципиально важно.
«Никаких снижений заработных плат педагогических работников быть не может. Учителя школ по-прежнему работают, учебный процесс не останавливается, но деятельность осуществляется в дистанционном режиме. Обращаюсь к региональным министрам, руководителям органов управления образования: держите этот вопрос на личном контроле. Доведите эту информацию до губернаторов. Мы будем следить очень четко, чтобы никаких снижений заработных плат педагогических работников не было. По отпускам учителей будут специальные рекомендации, мы дадим разъяснения. Вопрос непростой, требует отдельного решения с учётом развития ситуации», — сказал Сергей Кравцов.
Комментируя вопросы о появлении информации про якобы учёбу летом, оставлении на второй год и подобное, министр просвещения Сергей Кравцов посоветовал не поддаваться на провокации и обращаться только к официальным источникам:
«Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Эти решения даже не обсуждаются. Рекомендую всем участвовать в нашем марафоне, заходить на сайт Министерства просвещения, обращаться на телефон горячей линии и получать достоверную, проверенную информацию».
Другой самый частый вопрос: отменят ли всероссийские проверочные работы (ВПР) и перенесут ли ЕГЭ и ОГЭ?
«ВПР не отменяются. Планируется, что проверочные работы будут проведены по окончании учебного года. При этом ВПР необходимы самим школьникам, чтобы оценить свои знания, для учителей результаты работ — это возможность своевременно оказать методическую поддержку, помочь ребёнку усвоить материал, который он мог понять не в полном объёме, — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. — Что касается экзаменов, планируется, что первый ЕГЭ пройдёт 8 июня».
Он выразил надежду, что к моменту проведения ЕГЭ никакой опасности здоровью не будет. Но если возникнет необходимость введения дополнительных мер, они будут приняты.
«Мы готовы к разным сценариям. В любом случае ЕГЭ будет проводиться честно, открыто и конкурентно. Экзамен — это не самоцель. Экзамены проводятся для того, чтобы понять, насколько ребята готовы к поступлению в вуз на интересующее направление подготовки. Главное сейчас — не думать о датах, а спокойно готовиться к проведению экзаменов», — сказал федеральный министр.
Министр просвещения Сергей Кравцов 4 апреля в прямом эфире онлайн-марафона ведомства «Домашний час» ответил на вопросы школьников, учителей и родителей. Они касались самых актуальных тем: срока дистанционного обучения, возможности переноса дат ЕГЭ и ОГЭ, методической помощи учителям и родителям в период перехода на обучение детей дома, сообщает Минобразования РФ.
Один из главных вопросов: когда дети вернутся в школы? Сергей Кравцов подчеркнул, что в каждом регионе губернатор сам вправе определить, в каких местностях какие образовательные организации и по какому графику работают. Всё зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, муниципальном образовании.
В первый день дистанционного обучения в Приморье рухнул «Сетевой город»
В понедельник, 6 апреля, когда в Приморье началось дистанционное обучение школьников, система «Сетевой город» стала недоступна для пользователей.