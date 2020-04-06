Уфа, , 12:22 — REGNUM Продуктовые наборы в Башкирии будут получать школьники с особенностями развития и из малообеспеченных семей. Об этом 6 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве.

По его словам, 85 тысяч школьников в Башкирии с 6 апреля начнут получать продуктовые наборы. При этом глава региона поручил включить в эти наборы продукцию предприятий республики, поскольку среди товаров, включенных в эти наборы почти нет продукции башкирских производителей.

Радий Хабиров отметил, что таким образом можно загрузить местные предприятия.

Глава Башкирии пообещал проверить ассортимент продуктовых пакетов на следующей неделе.

Читайте ранее в этом сюжете: У прибывшего на Чукотку из Москвы гражданина вероятен коронавирус