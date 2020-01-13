В связи с отказом официального Минска от оформления контрактов с основными российскими поставщиками на поставку нефти в 2020 году оба белорусских НПЗ (в Мозыре и Новополоцке) остаются загруженными на минимальном уровне технологической безопасности. Нефть из Прибалтики в Белоруссию так и не прибыла.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

При этом Новополоцкий НПЗ с 4 января перерабатывает 133 тыс. тонн, которые поставляют «Русснефть» и «Нефтиса» (группа компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева). О новых контрактах пока информации нет.

Александр Лукашенко добивается от России поставок нефти по внутрироссийским ценам с вычетом $10 премии поставщикам. Поставки традиционно не облагаются российской экспортной пошлиной, что делает их особенно привлекательными для белорусских переработчиков. Кроме того, именно под российскую Urals настроено технологическое оборудование нефтеперерабатывающих заводов экс-БССР.

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Выступая 9 января перед белорусской интеллигенцией на церемонии вручения премий за «Духовное возрождение», Лукашенко прокомментировал очередной нефтяной конфликт с Россией: «Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. Пусть даже будет дороже, но мы найдем. И нашли».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Правительства России и Белоруссии не раскрывают информацию о переговорах по поставкам нефти. Однако известно, что российские компании за весь постсоветский период не поставляли нефть на белорусские НПЗ по ценам выше мировых и по состоянию на декабрь 2019 года своих подходов к ценообразованию не меняли.

По распоряжению Лукашенко на белорусские НПЗ начались поставки добываемой в Белоруссии нефти — около 1,6 млн т которой ежегодно уходило на переработку в Германию. Минску было выгодно продавать свою нефть беспошлинно по гораздо более высокой цене в ЕС, закупая при этом российскую нефть по «интеграционной» цене. Почти половину от этого объёма в январе вызвались поставить компании Гуцериева.

В последние годы белорусские НПЗ заявляли о переработке 18 млн т нефти ежегодно, а в 2020 году вызвались переработать 24 млн т российской нефти. Нефтяной баланс Союзного государства о поставках такого объёма был подписан в декабре 2019 года, и тогда же были провалены переговоры по 31 «дорожной карте» углубления экономической интеграции в формате Союзного государства.

Добыча нефти

Госконцерн «Белнефтехим» 3 января сообщал, что «с учетом реализации очередного этапа налогового маневра в Российской Федерации цена на «дешевую беспошлинную российскую нефть» на сегодняшний день составляет 83 процента от мировой». Этот же предлог был использован для повышения цен на внутреннем топливном рынке. За 2019 год цены на белорусских АЗС повышались 28 раз, с начала 2020 года — дважды.

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«Следует отметить, в настоящее время отечественные НПЗ работают в штатном режиме. Принятые меры по оптимизации загрузки производственных мощностей позволили увеличить накопление ресурсов нефти для ее последующей переработки. Имеющиеся в наличии запасы топлива, а также режим работы отечественных НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива и других нефтепродуктов», — заверял белорусский госконцерн в начале января.

Однако на практике нефти для оптимальной загрузки нефтеперерабатывающих заводов в городах Мозырь и Новополоцк не хватает. Разумеется, если не понимать под «оптимизацией» сокращение — эти термины бюрократией Белоруссии в последнее десятилетие используются как синонимы.

Запасы топлива также оказались недостаточными, чтобы обойтись без разворота на внутренний рынок экспортного потока нефтепродуктов. Поставки нефтепродуктов из Казахстана, которые обсуждались с Минском весь 2019 год, также не сильно помогут Белоруссии. Нур-Султан не отказывается от таких поставок, как и от поставок нефти, однако обусловил их ограничением на реэкспорт.

Прежде всего по ценовому фактору достойной альтернативы для внутреннего рынка продукции белорусских НПЗ по-прежнему нет. Переработка «альтернативной нефти» резко снизит прибыли белорусских госпредприятий, которые политическое руководство Белоруссии обдирает, как пресловутую липку. Половина проблем отрасли может быть снята через сокращение налоговой нагрузки, однако тогда в бюджете будет не хватать денег на финансирование политических проектов.

Совмин Белоруссии не особо ищет альтернативу именно в нефтепродуктах, вполне оправданно рассчитывая на более высокую маржу от переработки нефти и продаж нефтепродуктов, прежде всего — моторного топлива. Важнейшим при этом является вопрос обеспечения не столько относительно малоёмкого внутреннего рынка, сколько экспортные поставки в Евросоюз и на Украину. Цена российской нефти при решении этой задачи является определяющей.

Другой вопрос, насколько оправдан тот риск в переговорах с Москвой, на который пошёл Лукашенко. Президент России совершенно ясно дал понять, что субсидирования Белорусской экономики в прежних объёмах не будет — ни по нефти, ни по газу, ни по другим формам «поддержки». Кремль может подумать над размером её сокращения, если Лукашенко подумает над предложениями для России.

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В канун Нового года белорусский лидер резко поднял ставки, заявив о возможности импорта нефти через Латвию и Польшу. В интервью 24 декабря он даже пригрозил ограничить Россию в экспорте нефти через проходящие по территории Белоруссии нефтепроводы. На днях появился «вброс» в СМИ о подготовленном постановлении правительства Белоруссии, предусматривающем приостановку транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны Евросоюза. При этом Минэнерго России заверяет, что с российским транзитом всё идет по плану.

Кроме того, в январе Лукашенко подписал указ №9 «О налогообложении», которым «задним числом» (что часто практикуется в другой части Союзного государства) — с 1 января 2020 года введён так называемый экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Поводом стал отказ Москвы от выплаты «компенсации» за изменение своего национального налогового законодательства в нефтяной сфере («большой налоговый манёвр»), а также гораздо меньший объём выплат за весеннюю поставку «Транснефтью» некондиционной («грязной») нефти по нефтепроводу «Дружба».

Водник Участок нефтепровода Дружба

Согласно указу, «плательщиками экологического налога признаются организации, осуществляющие транспортировку нефти и (или) нефтепродуктов магистральными трубопроводами транзитом». Таковыми признаны белорусские компании ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (госпредприятие) и УП «Запад Транснефтепродукт» (входит в систему российского АО «Транснефтепродукт»). Для них ставка ежеквартального «экологического налога» установлена в размере 0,35 белорусских рублей (около $0,17) за транспортировку 1 тонны нефти или нефтепродуктов на расстояние 100 км.

С учётом того, что по президентскому указу «для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%», стоимость услуг по прокачке российской нефти по территории Белоруссии должна вырасти. Расходы отразятся на доходах российской стороны, а белорусские госкомпании могут рассчитывать на бюджетную компенсацию.

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Повышение тарифа на прокачку российской нефти — ещё один вариант наполнения белорусского бюджета. По эффективности он не сравним со сбиванием цены с тонны российской нефти. Однако, в условиях острой необходимости наполнять бюджет во время президентской кампании, и такой способ финансирования популистских «предвыборных пряников» представляется вполне приемлемым.

В 2019 году Минск пытался резко поднять тариф на транзит российской нефти через свою территорию — на 21,7%. Однако Москва признала обоснованным повышение только на 3,7%, и в августе было оформлено соответствующее решение, вступившее в силу с 1 сентября. За счёт повышения тарифа Минск пытался компенсировать свои «выпадающие доходы» от отсутствия прокачки запланированных объёмов российской нефти — об этом в декабре заявлял председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

По итогам состоявшегося 13 января очередного обсуждения вопроса увеличения тарифа на транзит российской нефти российская Федеральная антимонопольная служба и белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли не достигли консенсуса. ФАС считает представленные белорусскими коллегами обоснования повышения тарифа неадекватными, требующими доработки или даже радикального пересмотра на основе ранее согласованной сторонами методики расчётов. Принятие решения по этому вопросу ожидается до 1 февраля.

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