Минск, , 14:22 — REGNUM Казахстан на высшем уровне достиг «общеполитических» договорённостей с «Транснефтью» о поставках сырья в Белоруссию. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Минске Аскар Бейсенбаев.

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«Есть договорённости о том, что когда все внутригосударственные процедуры будут завершены и все вопросы отработаны, будут заключены договоры о поставках и транзите нефти нефтедобывающими компаниями», — приводит агентство БелТА слова дипломата.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Минску удастся договориться с Москвой заявлял о транзите казахстанской нефти трубопроводным транспортом через территорию России.

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