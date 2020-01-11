Москва, , 19:46 — REGNUM Транзит нефти из России по территории Белоруссии осуществляется в полном объеме. Об этом 11 января сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

«На данный момент транзит осуществляется в полном объеме», — заявил замглавы Минэнерго России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее по неподтвержденным данным, появилась информация о том, что власти Белоруссии могут приостановить транзит российской нефти в страны Евросоюза через нефтепровод «Дружба».

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