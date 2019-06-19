Казахстан планирует экспортировать бензин в Белоруссию

Нур-Султан, , 09:57 — REGNUM Профильные ведомства Казахстана и Белоруссии создали рабочую группу по согласованию вопросов казахстанского бензина. Об этом 19 июня заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев, сообщает издание InBusiness.

По его словам, Казахстан продолжает переговоры с Белоруссией, в том числе по вопросу налогообложения. Министр отметил, что сотрудничество между двумя странами по данному вопросу аналогично схеме взаимодействия между Россией и Белоруссией.

«Поэтому, чтобы не повторять, скажем так, путь, пройденный нашими коллегами, мы изначально проводим переговоры и не начнем, пока не уладим все вопросы», — сказал Бозумбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, после модернизации нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане в 2018 году расширились возможности для экспорта бензина. В настоящее время в республике возник профицит топлива, а стоимость автомобильного бензина постоянно снижается. Нур-Султан планирует организовать экспорт топлива в Киргизию и Белоруссию.