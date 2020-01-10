Минск, , 19:26 — REGNUM Экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии вводится в этой стране, сообщили 10 января в пресс-службе белорусского президента.

Уточняется, что белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому «для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%».

Речь идёт о транспортировке по территории Белоруссии. Это делается для того, чтобы в случае каких-то аварийных ситуаций на нефтепроводе у страны был источник денежных средств для ликвидации экологических последствий.

Напомним, в 2019 г. произошёл инцидент с попаданием хлорорганических загрязнений в нефть, которая из России поступила в Белоруссию. В результате поставки нефти были временно приостановлены.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия предложила учесть в тарифе возможные потери от «грязной нефти»