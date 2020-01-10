Минск, , 22:04 — REGNUM По неподтвержденным данным, власти Белоруссии могут приостановить транзит российской нефти в страны Евросоюза через нефтепровод «Дружба». Об этом пишет белорусский портал tut.by. со ссылкой на источники.

Официального подтверждения этой информации нет, однако, по данным источника, уже готово постановление правительства Белоруссии, которое в том числе приостанавливает транспортировку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны ЕС.

На такие меры Белоруссия может пойти в связи с необходимостью «диверсификации поставок нефти».

Все дело в том, что нефтепровод «Дружба» используется как для транзита российской нефти в страны ЕС, так и для поставок российской нефти в саму Белоруссию.

Однако Москва и Минск не смогли договориться о заключении нового долгосрочного контракта на поставку российской нефти. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти найдут альтернативных поставщиков нефти.

Наиболее дешевый вариант альтернативных поставок — это поставки по существующим трубопроводам. Лукашенко ранее уже упоминал, что готов организовать «реверсные поставки нефти из ЕС». Для этого ему и может понадобиться нефтепровод «Дружба».

Но это автоматически ставит под угрозу транзит российской нефти в страны ЕС.

Другие варианты альтернативных поставок — железнодорожным транспортом из портов Прибалтики. Но этот вариант дороже.