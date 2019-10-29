Минск, , 15:46 — REGNUM «Основные составляющие цены на топливо — цена на нефть (а не только котировка нефти), налоговая нагрузка, курс национальной валюты. Однако это далеко не все факторы, которые определяют экономику НПЗ», - заявила в опубликованном 29 октября президентской газетой «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия») зампред госконцерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

Связывая рост ценников на белорусских АЗС с подорожанием нефти, Гурина сказала: «Зачастую у потребителей складывается впечатление, что НПЗ получают какие-то огромные доходы. У наших заводов это совсем не так. Минимальный уровень эффективности продаж, который позволяет держать баланс (возвращать кредиты и держать приемлемые для потребителей цены), мы определили на уровне примерно 3 процентов».

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«Розничная цена на топливо включает стоимость его покупки у производителя (у которого нефть составляет более 85 процентов затрат), доставку до места продажи, НДС и маржу продавца. Маржа продавца невелика — в среднем около 8—9 копеек в цене 1 литра топлива, но она необходима, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности продаж топлива, сервиса, развитие сети АЗС на всей территории страны», — сообщила представитель «Белнефтехима».