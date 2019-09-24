



Иван Шилов ИА REGNUM Монумент «Мать Покровительница» в Чебоксарах

Резкое похолодание и начало отопительного сезона в Чувашии немного отодвинули на второй план вопросы политические, что несколько остудило жар зарождающейся предвыборной борьбы и пыл оппозиционной прессы о недопустимости «третьего срока» главы республики Михаила Игнатьева в 2020 году. Политические акторы притихли и затаились, будто предлагая совершать ошибки конкурентам. Игнатьев, ранее озадачивший электорат неловкими высказываниями, теперь говорит релизами. Однако даже такая информационная стерильность не смогла уберечь Чувашию от деятельной глупости — это ещё мягко говоря.

В понедельник, 23 сентября, республика снова прогремела на всю страну в связи с тем, что у студентов Чебоксарского электромеханического колледжа стали брать «подписку» о неучастии в митингах. В соответствии с правилами внутреннего распорядка колледжа, нарушителю грозит исключение из учебного заведения. Примечательно, что данный колледж возглавляет бессменный руководитель Общественной палаты Чувашии Алексей Судленков, месяц назад докладывавший главе региона Михаилу Игнатьеву о результатах работы негосударственной структуры.

Fylhtq bdfyjd Здание правительства Чувашии

В понедельник ни Судленков, ни его пресс-служба так и не нашлись что сказать. А публикации федеральных СМИ с комментариями правозащитников о прямом нарушении Конституции нарастали снежным комом. Медиа с сарказмом вопрошали, ограничивается ли данная «подписка» неучастием только в митингах протеста и распространяется ли на акции «Единой России»? Чья это инициатива — руководителя колледжа Судленкова или общественного деятеля Судленкова (поскольку минобразования уже успело откреститься от юридического «творчества» колледжа)? И, наконец, «подписка» — это превентивная мера недопущения повторения массового митинга 10-летней давности? Когда под знамёнами «Справедливой России» при деятельном участии лидера Анатолия Аксакова (ныне — глава думского комитета по финансовому рынку) впервые было озвучено требование об отставке президента Чувашии Николая Федорова (ныне — первый вице-спикер Совета Федерации) и его недопущения на новый срок.

10. Технократы

Между тем в когорте потенциальных кандидатов на главный пост республики особняком стоят так называемые молодые «технократы», практически не известные в республике (за исключением очень узкого или семейного круга) и мало известные в регионах, где делали карьеру.

Самым загадочным (даже в интернете, который помнит всё, нет его развёрнутой биографии) является выпускник двух факультетов Чувашского государственного университета (в 2004 году — по специальности «Мировая экономика», в 2006 году — «Юриспруденция», кандидат экономических наук) 37-летний Сергей Егоров, который 3,5 года работает вице-губернатором Тульской области Алексея Дюмина. До этого прошёл федеральную школу: работал в Министерстве финансов России и аппарате правительства страны. В структуре тульского правительства он координирует и контролирует деятельность трёх министерств — имущественных и земельных отношений, транспорта и дорожного хозяйства, министерства природных ресурсов и экологии.

Tularegion.ru Сергей Егоров

Интерес представляет не только Егоров, но и его назначение именно в Тульскую область. Регион примечателен тем, что он наращивает федеральное политическое влияние, становясь одной из основных площадок в Центральном федеральном округе по частоте визитов первых лиц правительства. Сам Дюмин стабильно входит в топ-10 влиятельных глав регионов страны, а это даёт политические очки и членам его команды: новичок для региона Егоров, в частности, в 2018 году входил в топ-20 в местном рейтинге влиятельных политиков.

Как отмечают местные СМИ, Сергей Егоров — один из двух вице-губернаторов, который стал опорой Алексея Дюмина с момента назначения последнего на должность губернатора. Выполняет свою работу стабильно и ровно, особо не выделяясь из тульских чиновников. Самое яркое, что можно найти в его скудной биографии и на ниве вице-губернаторской деятельности — это медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», вручённая в феврале 2019 года «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу», и третье место в топ-3 самых красивых политиков Тульской области, да ещё и неженатых. В общем, Егоров с BMW X 5 и годовой зарплатой в 6 млн рублей «бередит сердца» жительниц Тульской области, делает вывод одно из изданий.

Не будем исключать из списка кандидатов и другого уроженца Чебоксар — 37-летнего Григория Сергеева, который более семи лет работал федеральным инспектором в Нижегородской области, а в августе 2019 года занял пост главного федерального инспектора по Саратовской области. Своё карьерное восхождение он начинал в 2005 году в администрации главы Чувашии Николая Федорова, за четыре года пройдя путь от главного специалиста до начальника отдела.

Pfo.gov.ru Григорий Сергеев

Подробнее: Назначен главный федеральный инспектор по Саратовской области

В России опыт назначения бывших федеральных инспекторов губернаторами нельзя назвать особо успешным: из совсем свежих примеров — Дмитрий Овсянников, который в июле досрочно покинул пост губернатора Севастополя (работал федеральным инспектором в Удмуртии в 2003—2007 гг.). Стоит также отметить, что в самой Чувашии в 2010 году в числе трёх кандидатур на должность руководителя региона была и кандидатура главного федерального инспектора по Чувашии Руслана Тихонова. Однако президент РФ Дмитрий Медведев остановился тогда на Михаиле Игнатьеве.

Ещё один потенциальный кандидат из списка «технократов» — 44-летний главный врач Федерального центра травматологии в Чебоксарах хирург Николай Николаев. Депутат Госсовета Чувашии, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель общественной приёмной Дмитрия Медведева. Равноудалённый от всех политических команд и междоусобных склок, сумевший ни с кем не испортить отношений (возможно, ввиду своей врачебной миссии), готовый кандидат. Если бы не его страстное увлечение профессией. Хотя Леонид Черкесов (экс-глава столицы Чувашии, ныне — депутат Госдумы) тоже когда-то был хирургом, и, говорят, прекрасным, но ушёл в политику с головой.

Gs.cap.ru Николай Николаев

Подробнее о других кандидатах:

Часть первая. Боевая подруга Михаила Игнатьева

Часть вторая.Дорогой Леонид Ильич

Часть третья. Второй план Михаила Игнатьева

Часть четвёртая. Преданный Михаилу Игнатьеву

Часть пятая. Охотник за властью

Часть шестая. «Крёстный сын» Николая Федорова

Часть седьмая. Не политическая проститутка и ученик Федорова

Часть восьмая. Чувашия на старте выборов: подзабытый Владимир Владимирович

Часть девятая.Чувашия на старте выборов: особый статус оппозиции Аксакова