20 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Наталия Николаева, , 20:43 — REGNUM Чувашию продолжает потряхивать от возможности досрочной отставки Михаила Игнатьева: медиа активизировались, вбросы участились, оппозиционные СМИ уже провожают действующего главу, выводя на авансцену наиболее сильных игроков, чтобы столкнуть их лбами, госаппарат нервничает и выжидает. В этих условиях сам Игнатьев, немного оправившийся после операции, допускает оплошности, как когда-то его предшественник Николай Федоров (ныне — первый вице-спикер Совета Федерации РФ) при надвигающемся транзите власти в 2010 году. Что характерно: «не политическая проститутка» Игнатьева и длинноволосый парик Федорова каким-то необъяснимым дьявольским образом связаны с женщиной. Просто мистика в период окончания срока полномочий.

Здание правительства Чувашии Иван Шилов © ИА REGNUM

9. Особый статус

В стане претендентов на главный пост в Чувашии особый статус имеет 49-летний Олег Николаев — он уже баллотировался на пост главы Чувашии в 2015 году и составил конкуренцию не только действующему руководителю Михаилу Игнатьеву, но и лидеру КПРФ, чьи позиции в республике были высоки ещё со времён Николая Федорова, когда Чувашия входила в «красный пояс». Тогда, в 2015-м, малоизвестный депутат Госсовета Николаев оставил позади мастодонта чувашской политики и бессменного лидера коммунистов депутата Госдумы Валентина Шурчанова.

Валентин Шурчанов Duma.gov.ru

Депутат Госдумы, с недавнего времени — лидер регионального отделения «Справедливая Россия» Олег Николаев имеет прекрасную биографию, достойную настоящего «советского функционера»: прошёл трудовой путь от рабочего до руководителя регионального отделения небольшого банка, был замминистра экономики республики и депутатом регионального парламента. В 2016 году избран в Госдуму, где уже в первый год работы вошёл в топ-10 парламентариев по эффективности работы. Верный соратник многоопытного и влиятельного Анатолия Аксакова, главы думского комитета по финансовому рынку, председателя Совета Ассоциации банков России.

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

Справороссы в Чувашии сумели стать ядром протестного движения, позиции которого усилили промахи региональной власти, так и не сумевший консолидировать элиту или погасить исторически сложившийся конфликт между командами Игнатьева и Федорова. Более того, появился ещё один политический центр силы со своей командой, который в своё время даже сумел потеснить коммунистов в Госсовете по числу мандатов, — «аксаковский», с хорошей теоретической подготовкой, знанием матчасти, финансовыми ресурсами и бойцами-ораторами.

Николай Федоров Government.ru

Как кандидат Николаев на выборах-2020 фактически заявлен. Сможет ли справоросс быть назначен врио — большой вопрос. Возможно, Кремль в ситуации «левеющего» общества дозреет и в очередной раз по квоте раздаст всем партиям по губернатору, как это уже происходило. Допустят ли Николаева до плановых выборов — тоже вопрос. Пугающие итоги прошлогодних выборов с победившими губернаторами от оппозиции учли в этом году и устранили реальных конкурентов партии власти до выборов. С другой стороны, все помнят, как справоросс Анатолий Аксаков продемонстрировал, что умеет договариваться, отказавшись от участия в выборах главы Чувашии-2015, предпочтя кресло главы думского комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года Михаил Игнатьев («Единая Россия») выиграл выборы с 65,54% голосов избирателей. За депутата Госсовета Чувашии Олега Николаева («Справедливая Россия») проголосовало 14,73%, за лидера чувашских коммунистов и депутата Госдумы России Валентина Шурчанова (КПРФ) — 12,76%. Депутат Госдумы чужак Константин Субботин (ЛДПР) набрал 3,35% голосов. Явка составила 58,65%.

Михаил Игнатьев Glava.cap.ru

Олег Николаев Duma.gov.ru

Подробнее о других кандидатах:

Часть первая. Боевая подруга Михаила Игнатьева

Часть вторая. Дорогой Леонид Ильич

Часть третья. Второй план Михаила Игнатьева

Часть четвёртая. Преданный Михаилу Игнатьеву

Часть пятая. Охотник за властью

Часть шестая. «Крёстный сын» Николая Федорова

Часть седьмая. Не политическая проститутка и ученик Федорова

Часть восьмая. Чувашия на старте выборов: подзабытый Владимир Владимирович