9 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Сегодня задача любого главы региона — не просто войти в историю и оставить добрую память в народе, а как минимум — не сесть и как максимум — почивать на лаврах былой славы и могущества. При мудром руководстве — не без помощи своего последователя на посту. Вторая часть.

Наталия Николаева, , 22:32 — REGNUM Сегодня задача любого главы региона — не просто войти в историю и оставить добрую память в народе, а как минимум — не сесть и как максимум — почивать на лаврах былой славы и могущества. При мудром руководстве — не без помощи своего последователя на посту. Поэтому глава Чувашии Михаил Игнатьев на исходе своего второго срока наверняка озабочен этим вопросом примерно так же, как каждый из нас вкладами на будущее и сбережениями на «чёрный день». Идеальным кандидатом на политическое наследство могла бы стать уже упомянутая министр финансов и вице-премьер Светлана Енилина (см. 1 часть). Но есть не менее достойные на эту роль кандидатуры.

Здание правительства Чувашии Иван Шилов © ИА REGNUM

2. Дорогой Леонид Ильич

Из мужского состава запасных наиболее удобным мог бы быть депутат Госдумы, экс-глава Чебоксар 53-летний Леонид Черкесов. Он входит в близкий круг Игнатьева, при котором получил должность главы Чебоксар. Лично под Черкесова пост председателя городского собрания депутатов сделали зарплатным, и он шесть лет работал за бюджетные деньги. Черкесов — посредник между молодой и амбициозной командой чебоксарской власти (сити-менеджер Алексей Ладыков), верхушку которой сам и сформировал, и властью республиканской.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев Government.ru

Между этими силами часто искрит, а периодически возникающее от трения пламя пожирает слабые звенья, выводя из строя и игры отдельных игроков. Стоит замахнуться или нанести удар одному — вскоре последует ответ, и наблюдателям остаётся ждать: кто следующий и с чьей стороны. Самыми яркими жертвами такого внутреннего противостояния стали лица из ближайшего окружения Ладыкова и круга Игнатьева: депутат Чебоксарского горсобрания Евгений Андреев, который обвинён в заказном убийстве, бывшая глава города Ирина Клементьева, которая получила реальный срок за целый букет преступлений, в «Матросской тишине» находится бывший глава минэкономразвития Владимир Аврелькин, уголовное дело начато против сестры министра финансов Светланы Енилиной.

В борьбе весовых категорий пока терпит поражение республиканская власть, представляющая собой выходцев из сельских территорий, которые, к слову, не очень любят «городских». Сам Михаил Игнатьев в ранних интервью признавался, как их, деревенских ребят, приехавших в Чебоксары, лупили «городские». Правда, в те жуткие 80-е на изломе СССР массовые драки в поволжских городах были обычным явлением, а «идти район на район» — устоявшимся термином.

И при всей этой нелюбви «республика» вынуждена мириться, потому что самые масштабные проекты реализуются в столице и они видны почти половине избирателей. При этом удивительно, что региональная власть практически не вмешивается в процесс ‑ и созидательный, и разрушительный. Как это делал, к примеру, первый президент Чувашии Николай Федоров, который и все заслуги в чувашской столице умел приписать себе, и привести в чувство городских чиновников, обуздав их аппетит с точечной или любой другой уродливой застройкой. Игнатьев же ограничил себя только функциями почётного гостя городских праздников и открытий с разрезанием красных ленточек.

Буфером же между двумя ветвями власти являет Леонид Черкесов. Врач-хирург и бывший главврач нескольких больниц Черкесов влетел в политику в 2010 году: тогда из неизвестных депутатов на безальтернативных выборах он был избран спикером парламента, заняв тем самым и пост главы Чебоксар. Ради него депутаты изменили устав, переводя пост главы города с общественного статуса на профессиональную основу, то на зарплату из муниципального бюджета. А уже сразу после его ухода в Госдуму (в 2016 году) депутатский корпус передумал и вернул должность спикера на общественные начала.

За шесть лет работы главой Чебоксар Леонид Черкесов больше запомнился своей частотой присутствия в группе сопровождения Михаила Игнатьева. И, наверное, своей добротой (профессия врача сказывается), а также безвредностью (во всех смыслах). Это был период без особых успехов и без большого ущерба. Он сумел не завести себе врагов. Всем люб. И для всех хорош. Дорогой Леонид Ильич ‑ и это обращение к Черкесову было очень искренним.

Есть у Черкесова одно редчайшее в нынешней чувашской политике качество: он свой — как в команде Игнатьева, так и свой — в команде Ладыкова. Тандему Черкесов — Ладыков удавалось публично демонстрировать слаженную работу республиканской и городской власти, что позволяла худо-бедно не подводить под раскол элиту и «делать дело». Эти два политика из чебоксарского ларца (оба сначала были депутатами) сегодня работают в паре. Точно в такой же конфигурации они могут пойти дальше и выше.

Разница между ними только в том, что Черкесов без Ладыкова не сможет, а тот вполне мог бы обойтись и без Черкесова на первых ролях. Но карьерные перспективы Ладыкова на высший пост республики обрубил собственный сын, который еле выбравшись из одной скандальной истории угодил в другую. В общем, в истории с сыном и судебным исходом (условный срок с компенсацией избитому полицейскому) мог быть заинтересован каждый из претендентов на высшую должность.

Между тем Леонид Черкесов уже готов стать претендентом №1. По шумок августовского празднования 550-летия Чебоксар в столице появились баннеры, а на них — Черкесов. Наряду с Путиным. Причём, в самом центре массового празднования. Да и на самом Дне города Черкесов был главным действующим лицом в отсутствие знаковых гостей и Михаила Игнатьева, так и не вышедшего из отпуска даже на юбилейный праздник. На освободившейся сценической передовой Леонид Черкесов поздравлял, награждал, давал напутствия. Отец города.

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