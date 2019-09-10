10 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

В Чувашии, которая находится в ситуации политической неопределённости, потенциальные кандидаты на пост главы региона косо смотрят и бдят друг за другом похлеще любой службы безопасности. Так в центре внимания оказался «второй после Игнатьева» чиновник в правительстве. Третья часть.

Наталия Николаева, , 17:34 — REGNUM Политический сезон в Чувашии всё больше входит в фазу напряжения. Очередной точкой отсчёта и сильным катализатором стал прошедший единый день голосования, после которого Кремль может выдохнуть и вплотную заняться регионами, где назрел и назревает «губернаторский вопрос». И Чувашия с учётом последних обстоятельств может стать в числе приоритетных для Москвы: плановые выборы в регионе должны пройти в 2020 году, при этом главу республики Михаила Игнатьева политически «подкосили» не «провокаторы» (одно из самых популярных слов в политическом словаре главы республики), а состояние здоровья. Хотя боевой дух, надо признать, в нём крепок. В ситуации неопределённости потенциальные кандидаты косо смотрят и бдят друг за другом похлеще любой службы безопасности. Так в центре внимания оказался «второй после Игнатьева» чиновник в правительстве.

Михаил Игнатьев Иван Шилов © ИА REGNUM

3. Роль второго плана

В правительстве Михаила Игнатьева, помимо «боевой подруги» Светланы Енилиной (министр финансов), на эту должность мог бы претендовать 46-летний премьер-министр Иван Моторин, который по жизни тихой сапой добирается до должностных высот — с министерского кресла через пять лет пересаживается в премьерское, а ещё через восемь лет, глядишь, и в главное. Надо отметить, что даже по времени пребывания в должности премьера Моторин на сегодня является рекордсменом: прежний рекорд принадлежал Сергею Гапликову (ныне — глава Коми), который возглавлял чувашское правительство на протяжении шести лет.

Моторин — один из самых незаметных высокопоставленных чиновников, который при этом не раз попадал в президентский кадровый список. И если другие персоны гордились таким «попаданием», делая рассылки в соцсетях и местной прессе, то Моторин, казалось, даже стеснялся такого внимания. Или его стесняли.

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Иван Моторин Cap.ru

Политически его премьерство отличительно тем, что он не нажил себе ни одного явного врага, но и влиятельного тыла у него нет, а экономически — турбулентным состоянием республики и отсутствием (как любят говорить чиновники) явных «прорывных проектов».

Иван Моторин — второй после Михаила Игнатьева член команды Николая Федорова (первого президента Чувашии, ныне первого вице-спикера Совета Федерации), который остался во власти и пошёл на повышение. Возможно, их сблизило «федоровское прошлое», которое для обоих не было безоблачным, и они удивительным образом избежали отставок. Моторин в топе чиновников на сегодня вообще считается «Тортиллой» в госуправлении с золотым ключиком на дне. Долго жил, много знает.

Моторин стал вторым человеком после Игнатьева в декабре 2011 года, возглавив региональное правительство. За восемь лет премьерства он редко попадал под свет политических софитов. Самый длительный период его публичного присутствия связан с длительным отпуском Игнатьева, который в августе исчез из информационного поля на три недели. Сначала, казалось, повышенно-возвышенное внимание ему льстило, а затем стало тяготить, судя по отзывам из ближайшего окружения и атмосферных фотографий с мероприятий, на которых Моторин вымученно улыбался, а то и открыто грустил.

Премьер с восьмилетним стажем — наиболее вероятный кандидат на пост главы Чувашии, это наиболее компромиссная для большинства политических сил персона. Из всех зол Моторин — меньшее, и устраивает сравнительно всех. Он не нажил врагов и смог сохранить нейтральные (а в некоторых случаях — уважительные) отношения с оппонентами. Федеральной власти, которая ранее затеяла антинародные реформы (в частности, пенсионные, налоговые и «мусорные»), меньше всего сейчас нужны конфликты и дробление власти. И в этом контексте молодой и уже опытный Моторин был бы выгоден многим, в том числе Кремлю.

Правительство Чувашии Георгий Долгопский

Моторину даже сочувствуют: дескать, находиться восемь лет под гнётом Михаила Игнатьева непросто. Моторина не замечают, а иногда и в упор не видят. Он — «второй план». Когда Михаила Игнатьева обвиняют в отсутствии прорывных проектов, падении экономики и бизнес-скандалах, никто не задаётся вопросом: а что председатель правительства?.. Роль второго плана у премьер-министра — это сценарий Игнатьева или собственное амплуа?

Самые неприятные вопросы задаются первому лицу.

Почему ключевой инвестор уходит из моногорода и Фонд развития моногородов «замораживает» финансирование? Почему банкротятся крупные предприятия (ГУП «Чувашавтотранс», ОАО «Чувашавтодор», предприятия концерна «Тракторные заводы», ООО «СУОР», ООО «Чулочно-трикотажная фабрика», ОАО «Чувашский бройлер»). Почему даже десятимиллиардный «пропутинский» китайский проект по строительству агропарка погряз в скандалах и судебных исках?

Почему доходы, зарплаты и пенсии жителей Чувашии — одни из самых низких в Поволжье (по этому показателю у республики, как правило, только один «конкурент» с нижних строк — Марий Эл)? Почему под занавес второго срока Михаила Игнатьева Чувашия оказалась в десятке отстающих регионов страны по социально-экономическому блоку (в результате чего республику отдали под кураторство главы Минпромторга России Дениса Мантурова, а оппозиция заговорила о «внешнем управлении»)?

Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

И когда Иван Моторин займёт кресло повыше, то Чувашию ожидает такой же вялотекущий процесс в социально-экономическом развитии в следующую десятилетку?

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