16 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

На главный пост в Чувашии могут претендовать не только кандидаты, которые оказались не нужны нынешней власти республики, но при этом поднялись на высокие посты в других регионах. Седьмая часть.

Наталия Николаева, , 20:14 — REGNUM Политический туман в Чувашии стал понемногу рассеиваться. На минувшей неделе глава республики Михаил Игнатьев, наконец, объяснился в узком кругу СМИ ‑ и по поводу состояния своего здоровья после операции, и своих политических перспектив. Путь к этой ясности были длиной в три дня: широко проанонсировав встречу 11 сентября, главная республиканская газета «Советская Чувашия» на выходе к 13 сентября, можно сказать, «сдулась», зато хоть городская бесплатная газета «Про город» пролила свет в тот день. Это была пятница, 13-е. Обе даты символичны, и, надо верить, выверены.

Здание правительства Чувашии Иван Шилов © ИА REGNUM

Из материалов издания выяснилось, что Михаил Игнатьев может продолжать нагружать себя физически («приходите играть в хоккей, кататься на лыжах, на прогулки и пробежки»), сейчас живёт, «ограничивая себя в некоторых делах». И эти ограничения — до нового года, тогда он вернётся «к прежнему образу жизни».

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Второе заявление Игнатьева — с «порву всех», «политической проституткой» — было, безусловно, ярким, смелым, цитируемым, но непонятно, зачем и особенно вызывающим после того, как президент Владимир Путин растиражировал дипломатичный вариант определения «девушек с пониженной социальной ответственностью». Хочется верить, что это — небольшая оплошность для обычно сдержанного в выражениях Михаила Игнатьева и оно не войдёт в его лексику, как, например, «слухи и сплетни».

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Что касается содержания, то Игнатьев предельно осторожен в прогнозах на «третий срок»: «…нужно всё взвесить». И говорит о «двух ключевых моментах», «критериях» — доверие народа и президента РФ: «Если эти критерии будут соблюдаться, то буду участвовать в выборах, а если нет, то зачем?»

Михаил Игнатьев Cap.ru

Между тем все эти запоздалые комментарии больше интересны массовому читателю, чем элите, которая по привычке осенью обсуждает возможность досрочной отставки и в кулуарах перебирает кандидатов на главный пост. А осеннее настроение усиливает используемый Игнатьевым сленг и яркое сравнение, которые больше похожи на жест отчаяния, чем реальные основания для сохранения главного кресла в Чувашии.

7. Главный наставник и ученик

На очереди ещё один кандидат, который после 55 лет и удачной карьеры в Чувашии нашёл себе применение не в родной республике, а в далёкой Коми. 59-летний Анатолий Князев с 2016 года возглавляет в правительстве Сергея Гапликова (экс-премьер Чувашии, ныне глава Коми) министерство сельского хозяйства в статусе вице-премьера. На своей малой родине он работал главой Чебоксарского района и вице-спикером парламента Чувашии, возглавлял фракцию единороссов и долгое время входил в ближний круг Михаила Игнатьева. Затем был тихо изгнан со всех постов. О реальных причинах публично молчали обе стороны, но упорно витали слухи, что причиной стали опасения Игнатьева, увидевшего в Князеве своего конкурента. На высоких должностях Князев отличился качествами, которые обычно нивелируются в политике или отходят на второй план: вызывающей искренностью и открытостью, что порой доставляло ему проблемы как политику, но добавляло очки как личности и близкому к простому народу человеку.

Долгое время Князев не давал о себе знать, хотя при высоком положении и уважении в «северной Коми» вряд ли оставлял мысль о триумфальном возврате в «солнечную Чувашию». В 2019 году он засветился в информационном пространстве, восторженно называя экс-президента Чувашии Николая Федорова своим «главным наставником», признавшись, что «всегда приятно с ним общаться», и он многое узнает «о большой политике, политике на уровне Москвы, значимости людей, кто и что определяет в стране». При этом не упомянув своего предыдущего патрона Михаила Игнатьева, с которым был даже дружен. Этим же летом Князев привлёк внимание на праздновании 25-летия чувашского парламента, ещё более усилив слухи о его возможном возвращении в республику.

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А уже в первые дни сентября Князева вспомнил и сам Николай Федоров, который, посещая республику, перечислил всех своих выдающихся «птенцов», достигших губернаторских и других карьерных высот. Раззадорил.

Анатолий Князев Rkomi.ru

Подробнее о других кандидатах:

Часть первая. Боевая подруга Михаила Игнатьева

Часть вторая.Дорогой Леонид Ильич

Часть третья. Второй план Михаила Игнатьева

Часть четвёртая. Преданный Михаилу Игнатьеву

Часть пятая. Охотник за властью

Часть шестая. «Крёстный сын» Николая Федорова