Саратов, 7 августа 2019, 10:31 — REGNUM
В Саратовской области назначен главный федеральный инспектор. Пост занял уроженец Чебоксар Григорий Сергеев, который ранее работал федеральным инспектором по Нижегородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда.
Пост главного федерального инспектора по Саратовской области стала вакантной 15 марта 2019 года после отставки Марины Алешиной: она перешла работать проректором в Саратовский национальный исследовательский госуниверситет имени Н. Г. Чернышевского. Распоряжением полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова вакантный пост занял 37-летний Григорий Сергеев, который ранее работал федеральным инспектором по Нижегородской области и временно исполнял обязанности ГФИ по Саратовской области.
Справка ИА REGNUM. Сергеев Григорий Витальевич родился 7 января 1982 года в городе Чебоксары. С октября 2005 года по август 2009 года работал в администрации главы Чувашии, пройдя путь от главного специалиста до начальника отдела государственной гражданской службы.
В августе 2009 года перешёл на работу в аппарат полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, где работал советником, главным советником департамента по кадровым вопросам, государственным наградам и государственной службе. В феврале 2012 года был назначен на должность федерального инспектора аппарата приволжского полпреда, проработав на посту до июля 2018 года. Затем стал федеральным инспектором по Нижегородской области. В июле 2019 года назначен временно исполняющим обязанности ГФИ по Саратовской области, 6 августа утверждён на данный пост.