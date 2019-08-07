Саратов, , 10:31 — REGNUM

В Саратовской области назначен главный федеральный инспектор. Пост занял уроженец Чебоксар Григорий Сергеев, который ранее работал федеральным инспектором по Нижегородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда.

Пост главного федерального инспектора по Саратовской области стала вакантной 15 марта 2019 года после отставки Марины Алешиной: она перешла работать проректором в Саратовский национальный исследовательский госуниверситет имени Н. Г. Чернышевского. Распоряжением полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова вакантный пост занял 37-летний Григорий Сергеев, который ранее работал федеральным инспектором по Нижегородской области и временно исполнял обязанности ГФИ по Саратовской области.