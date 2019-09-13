13 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Своих игроков на главный пост в Чувашии будет лоббировать не только действующий глава республики Михаил Игнатьев, но и предыдущий — Николай Федоров. Кто он, «крестный сын» первого президента республики? Шестая часть.

Наталия Николаева, , 15:09 — REGNUM Предвыборный фон в Чувашии обретает новые конфигурации. Глава республики Михаил Игнатьев через две недели после длительного отпуска вернул себе внимание общественности, собрав горстку журналистов в «овальном кабинете». И связанные с этим удивительности породили очередную волну недоумения и вопросов: ежегодные пресс-конференции сведены до уровня интервью четвёрке избранным, в когорте лояльных СМИ не оказалось ГТРК «Чувашия», а заявления об «открытости» нивелированы закрытыми от негосударственной прессы поездками первого лица. Подобные действия не только сеют сомнения среди элиты, но и дают повод потирать руки влиятельным оппонентам. Не спускает глаз с республики первый президент Николай Федоров (ныне первый вице-спикер Совета Федерации), который в силу своих амбиций может не только тешить себя мыслью посадить на главный политический трон в Чувашии своего человека, а, может, и вернуть «корону» себе. По крайней мере, не стоит сбрасывать со счетов и этот вариант, хотя у него есть и более молодые запасные игроки.

Павел Семенов и Николай Федоров Council.gov.ru

6. «Крёстный сын»

Речь идёт о 43-летнем Павле Семенове — всё ещё молодом и всё ещё перспективном политике, который сейчас находится в тени Николая Федорова. Или под прикрытием, чтобы в нужный момент выскочить, как чёрт из табакерки. Павел Семенов, сын авторитетного в ХМАО бизнесмена и политика Владимира Семенова (в конце 90-х — середине 2000-х гг. руководил «Роснефтетрансом», почётный гражданин Нефтеюганска-2002, депутат думы ХМАО нескольких созывов, имеющий 9-летний опыт работы главы Нефтеюганского района) начинал своё восхождение в 2002 году при поддержке Николая Федорова, ставшего его «крёстным отцом» в политике.

Политическая карьера Павла Семенова начиналась в 25-летнем возрасте сразу с Госсовета Чувашии, где он получил место в президиуме регионального парламента. Уже в 26 лет проводил выборную кампанию в Госдуму, став в 27 лет депутатом нижней палаты федерального парламента по одномандатному округу, где восемь лет представлял Чувашию. После смены власти в Чувашии (главой региона стал Михаил Игнатьев) переквалифицировался в чиновники, сменив три федеральных ведомства — Минприроды, Минсельхоз и Агентство по делам национальностей, везде работая заместителем. То есть прошёл основные ступени в законодательных, затем в исполнительных органах власти, имеет федеральный опыт и связи.

Однако сейчас он не у дел. Является помощником первого вице-спикера Совфеда Федорова, сопровождая того во время визитов в Чувашию, при этом публично находясь на первом плане в свите. Семенов — один из самых верных соратников экс-президента Чувашии, который при своих до конца не реализованных амбициях довольно спокойно относится к власти, способен сохранять хладнокровие в условиях войны и имеет хороший тыл в лице своего влиятельного отца (в настоящее время Владимир Семенов — председатель комитета думы ХМАО-Югры). Рваться в политику Павел Семенов не станет, но и от власти, если ему подадут, не откажется.

С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов и самого Николая Федорова, просидевшего на президентской должности 16 лет. Дважды в одну и ту же реку войти невозможно, но это был бы не Федоров, если бы он хотя бы не постарался. Между тем сама мысль о том, что Игнатьев может приблизиться к его рекорду по длительности нахождения у руля республики, будет буравить самолюбие и амбиции Федорова. Поэтому будет пущена вся политическая артиллерия, чтобы не допустить такого расклада и Игнатьев мог бы остаться на третий срок. Напомним, полномочия Михаила Игнатьева истекают в 2020 году.

Николай Федоров Kremlin.ru

Подробнее о других кандидатах:

Часть первая. Боевая подруга Михаила Игнатьева

Часть вторая. Дорогой Леонид Ильич

Часть третья. Второй план Михаила Игнатьева

Часть четвёртая. Преданный Михаилу Игнатьеву

Часть пятая. Охотник за властью

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашия на старте выборов: охотник за властью