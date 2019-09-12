Наталия Николаева,
12 сентября 2019, 21:55 — REGNUM
Предвыборные тучи могут сгуститься в регионах в октябре в связи со слухами о назначении первым вице-премьером Дмитрия Козака, который будет курировать в том числе кадровую политику. Политологи и телеграм-каналы предвещают новую волну «губернаторопада», среди регионов называется и Чувашия. Но пока есть время повыбирать, а у нынешней правящей команды — с рентгеновским взглядом чекиста присмотреться к потенциальным кандидатам. Например, к депутату Госдумы и экс-лидеру чувашских единороссов 55-летнему Николаю Малову — некогда одному из самых богатых депутатов Госсовета, который сейчас, что называется, в самом расцвете сил. Он примечателен своей самостоятельностью и политической выживаемостью — взбирался на посты (всё выше и выше) как в команде первого президента Чувашии Николая Федорова, так и в команде действующего главы республики Михаила Игнатьева — при том, что не является «своим» ни в одной из них. Именно Малову «удружили» медиа первыми, выбросив информацию о его назначении врио главы Чувашии.
5. Охотник за властью
Николай Малов — один из немногих политиков первого плана в Чувашии, который в глазах нынешней команды бросает на себя тень своей самостоятельностью, богатством и личностной «многослойностью». Хотя выдвигался на высокие политические посты от команды главы Чувашии Михаила Игнатьева (был главным единороссом и вице-спикером, а затем стал депутатом Госдумы), но не является там «своим»: он не родственник, не друг, не товарищ из ближнего круга. Он является «чужим» и для команды Николая Федорова, при котором получил билет в политику, став депутатом Госсовета и возглавив профильный комитет. Говорят, что Малов дважды пытался попасть к Николаю Федорову на приём — ещё до того, как Михаил Игнатьев угодил в клинику в Санкт-Петербурге, но дважды уходил несолоно хлебавши.
Если оценивать его карьерную лестницу, то Малов прошёл партийную школу, был депутатом нескольких созывов в Госсовете — везде поднимаясь если не до «верхушки» пирамиды, то занимая места рядом. В партии это — пост главы регионального отделения «Единой России», в парламенте — кресло вице-спикера. Перед тем как вкусить власть, он обеспечил себе безбедную жизнь: проявил себя как крепкий хозяйственник, возглавляя сначала крестьянско-фермерское хозяйство, затем — ООО «НВМ» и ОАО «Ядринмолоко». Молочный (и не только) бизнес вывел его на первые строчки рейтинга самых богатых депутатов Госсовета Чувашии, а вкупе с привычками и поведением за глаза его называют «барином».
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Среди других кандидатов Малов выбивается своей гибкостью и умением договариваться, сохранять уважительные отношения с оппозицией и даже врагами, держать нюх и быть осторожным при столкновении различных сил, шутить над ситуацией и даже над собой. Например, одно из первых выступлений политика в парламенте запомнилось тем, что он перепутал доклады и вместо озвученного вопроса по тарифам рассказывал о ситуации в животном мире, иронично сравнив себя с Брежневым, «который выступал так же, как я».
При этом Малов способен и ведёт свою игру на политическом поле, равно дистанцируясь от противоборствующих команд Федорова и Игнатьева, но сохраняя личные отношения с их представителями. И именно это может оценить Кремль, которому не нужны ни внутриэлитные конфликты, ни лишнее беспокойство по поводу социально-экономического положения региона, когда необходимо назначать персонального федерального куратора в лице главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Малов знает своё место и умеет ждать. Он, в недавнем прошлом главный единоросс республики, может долго мириться с должностью главы комитета и в конце концов стать вице-спикером парламента. Довольствоваться 10-м номером в партийном списке на выборах в Госдуму, а не победным одномандатным округом, отданном Кремлём справороссу Анатолию Аксакову, — и через год таки войти в Госдуму благодаря освободившимся мандатам. Он выжидает. Как охотник, терпеливо дожидающийся в засаде своей добычи. А чем отличается охотник за властью?
Подробнее о других кандидатах:
Часть первая. Боевая подруга Михаила Игнатьева
Часть вторая. Дорогой Леонид Ильич
Часть третья. Второй план Михаила Игнатьева
Часть четвёртая. Преданный Михаилу Игнатьеву
Справка ИА REGNUM. Николай Владимирович Малов родился 24 ноября 1964 года в селе Чапаевский Колдыбанского района Куйбышевской области. В 1991 году окончил экономический факультет Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова, в 2003 году — филиал Волго-Вятской академии государственной службы в Чебоксарах.
После службы в рядах Красной армии и окончания учёбы восемь лет работал главой крестьянско-фермерского хозяйства в Ядринском районе. В 2000—2003 годах возглавлял ООО «НВМ» (г. Ядрин), в 2003—2009 годах — генеральный директор ОАО «Ядринмолоко». Возглавлял правление некоммерческих организаций «Чувашский молочный союз» и «Агропромышленный союз Чувашской Республики».
В 2005 году впервые стал депутатом Госсовета Чувашии (третий созыв), переизбравшись в республиканский парламент в 2006, 2011 и 2016 годах. С 2009 года работал в парламенте на постоянной основе, занимая пост главы комитета, затем совмещая должность с постом вице-спикера. В январе 2012 года избран секретарём чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» — данный пост, как и депутатские полномочия, сложил в 2017 году в связи с переходом на работу в Госдуму: в июне ему был передан мандат Марата Сафина, досрочно покинувшего депутатское кресло.
Награжден почетными грамотами Совета Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, памятной медалью «Двадцать вторые Олимпийские зимние игры и одиннадцатые Паралимпийские зимние игры 2014 года в городе Сочи» (2014).
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