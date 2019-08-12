«Северный флот наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения. Реализация проекта указа позволит оптимизировать структуру управления Вооруженными силами Российской Федерации и законодательно придать Северному флоту статус самостоятельной военно-административной территориальной единицы», — говорится в соответствующей пояснительной записке.

Rosatom.ru Атомный ледокол «Россия»

Таким образом, вскоре к четырем существующим военным округам (Западному, Центральному, Восточному и Южному) с высокой степенью вероятности прибавится пятый — на арктическом стратегическом направлении. В новую военно-административную единицу будут включены Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ.

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Еще более масштабным обещает стать стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019». Оно пройдет в нескольких регионах страны с разными климатическими условиями, а в качестве наиболее важного этапа рассматриваются маневры в Арктике. Предполагается, что на территории от Новой Земли до Новосибирских островов будут действовать мотострелковые бригады. Кроме того, группы российских ВДВ и спецназа отработают десантирование на арктические острова, лежащие вдоль Северного морского пути.

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Минобороны.рф Северный флот

Предсказуемо нервно на подобные российские планы отреагировала Норвегия. По информации Reuters, норвежское минобороны встревожено военными учениями русских в Арктике и считает, что наша страна увеличивает свою военную активность, проводит учения всё ближе к границам западных государств, поэтому в Осло будут внимательно следить «за грядущими испытаниями».

Минобороны Норвегии встревожено военными учениями русских в Арктике

Впрочем, за Россией внимательно наблюдает не только Норвегия, но и весь Североатлантический альянс. Оборонный колледж НАТО подготовил доклад о соблюдении военной безопасности в Арктике, где основное внимание, конечно, уделил России. По мнению авторов, для того, чтобы оставить Арктику регионом «низкой напряжённости», Западу следует возобновить взаимодействие с Россией, приступить к формированию общих правил поведения вооружённых сил в регионе, а также обсуждению нормативной базы, регулирующей в нём военную безопасность. При этом аналитики альянса отмечают, что такая возможность может им представиться в 2021—2023 гг., когда Россия будет председательствовать в Арктическом совете.

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Zalivkerch.com Испытательная лаборатория керченского завода «Залив»

Если же говорить не о военных, а гражданских новостях, то здесь ни одна неделя не может обойтись без темы ледокольного строительства, и всё идет к тому, что к этому процессу вскоре всерьез подключится Крым. «Атомфлот» (входит в «Росатом»), намеревается объявить конкурс на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов типа ЛК-60.

Учитывая, что эти ледоколы проекта 22 220 должны стать самыми крупными в мире, «Росатом» долго искал площадку для размещения заказа в нашей стране и за рубежом. В итоге сейчас в качестве главного претендента рассматривается керченский судостроительный завод «Залив». Эксперты называют это решение логичным, как с точки зрения рациональной загрузки «Балтийского завода» (г. Санкт-Петербург), так и для обеспечения статусным заказом верфей Крыма, которые остро в них нуждаются. При этом важно, что с технической точки зрения доставка построенного дока из Крыма в Мурманск не увеличит затрат и не доставит дополнительных сложностей.

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Со своей стороны, Дальневосточный судостроительный комплекс «Звезда» не смог принять участие в этом электронном аукционе по причине отсутствия необходимой лицензии Ростехнадзора на конструирование атомных установок. Впрочем, лицензия дальневосточной судоверфи всё равно понадобится, поскольку на ее площадях строится самый мощный атомный ледокол «Лидер». К сроку его сдачи (2026−2027 гг.) «Звезда», конечно, получит необходимую лицензию, а «Балтийский завод», со своей стороны, «закроет» серию 22 220.

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Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Ледниковые берега

Куда менее радужная картина складывается с геологоразведкой и разработкой недр Арктической зоны России (АЗР). На прошедшей неделе появились неожиданные отголоски заседания 25 июля Госкомиссии по развитию Арктики, которое провел вице-премьер Юрий Трутнев. Тогда он жестко раскритиковал работу Минприроды за недостаточные темпы по разведке и освоению арктических месторождений. Спустя две недели (7 августа) со своеобразным «бунтарским» ответом выступил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, поделившийся с журналистами собственным взглядом на проблему.

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Своеобразную победу на неделе праздновала Мурманская область (единственная, вся территория которой полностью входит в АЗР).

Вице-премьер Юрий Трутнев наконец поддержал предложение врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о снижении коэффициента инфраструктурной обеспеченности при стартовом платеже за пользование недрами.

«В первые недели, когда мы стали обсуждать с промышленниками проблемные вопросы, выяснилось, что инвестиции в освоение новых месторождений балансируют на грани рентабельности из-за завышенного коэффициента инфраструктурной обеспеченности при стартовом платеже за недропользование», — аргументировал свою позицию Андрей Чибис.

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Gazprom.ru СПГ-танкер

Другой серьезный арктический игрок — газовая компания ПАО «Новатэк» — также обратилась в правительство за льготами. Речь идет о просьбе не взимать таможенные пошлины с зафрахтованных компанией СПГ-танкеров, которые ходят под иностранным флагом по Северному морскому пути. Проблема возникла в связи с тем, что компания переносит в Мурманск (восточную часть Кильдинского пролива) точку перевалки сжиженного газа с танкера на танкер, в результате чего рейс Сабетта — Мурманск станет каботажным. Таким образом, суда начнут подпадать под процедуру временного ввоза.

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